Torna Mypersonaltrainer Days: fitness, sport, salute e benessere con attività gratuite per tutti

A Milano, i prossimi sabato 16 e domenica 17 settembre 2023. In calendario oltre 500 appuntamenti gratuiti, dai migliori workoute pratiche wellness di tendenza, ai talk con personaggi del mondo dello sport e del benessere,senza dimenticare una serie di utilissimi consulti medici con il Centro Diagnostico Italiano

Dopo il grande successo della prima edizione, torna Mypersonaltrainer Days, attesissimo evento con tante attività gratuite e aperte al pubblico per tutti gli amanti del wellness, dello sport e di uno stile di vita sano. L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Milano, abbraccerà l’intera area dell'Arco della Pace i prossimi sabato 16 e domenica 17 settembre 2023.

Per l’occasione l’intera Piazza Sempione si trasformerà in una palestra a cielo aperto e animerà il cuore di Milano con il Dazio Doganale di Levante, completamente dedicato alla manifestazione, per un’esperienza totale, immersiva e divertente che si estenderà anche alle aree outdoor adiacenti.

In calendario, un susseguirsi di oltre 500 appuntamenti gratuiti, dai migliori workout e pratiche wellness di tendenza, ai talk con personaggi del mondo dello sport e del benessere, senza dimenticare una serie di utilissimi consulti medici con il Centro Diagnostico Italiano in diversi ambiti: fisioterapia, dietologia, fisiatria, ortopedia, senologia, dermatologia, medicina interna.

Le attività dedicate al fitness vedranno la partecipazione di tanti talenti sportivi e personaggi dello spettacolo per provare discipline di tendenza.

Il villaggio dello sport e del benessere

La manifestazione si svolgerà nella splendida scenografia dell’Arco della Pace: un villaggio dello sport e del benessere che animerà Parco Sempione con pratiche innovative e ingaggianti come, per la prima volta in assoluto a Milano, il Pickleball, un mix tra tennis, padel e badminton e il Free Climbing per praticare l’arrampicata con guide specializzate. E ancora l’AcroVolley, un mix tra la pallavolo tradizionale e il divertimento dei tappeti elastici. Non mancherà un campo da basket per una sfida 3 contro 3.

Anche in questa seconda edizione avrà luogo la Mypersonaltrainer Urban Walk: ancora più appassionante e inclusiva grazie ai 5 km non competitivi a cui possono partecipare davvero tutti, anche gli amici pet. La walk, completamente gratuita, sarà preceduta da una sessione di preparazione sia mentale che fisica guidata da professionisti. Questa iniziativa sosterrà la Fondazione Italiana Diabete.

L’iniziativa a sostegno dell’Istituto comprensivo statale Calasanzio

Quest’anno Mypersonaltrainer, in accordo con il Comune di Milano, ha ideato e realizzato un’iniziativa preziosa per dare continuità del progetto a livello cittadino prevedendo un sostegno dell’Istituto comprensivo statale Calasanzio e, in particolare, della Scuola Primaria Statale Radice di via Paravia, 83 a Milano. Obiettivo dell’intervento è quello di favorire e incentivare la cultura del benessere che passa attraverso la pratica sportiva: lo sport è espressione di divertimento, socialità e inclusione. All’Istituto verranno forniti strumenti e attrezzature per dare ai ragazzi e ai bambini ulteriori possibilità di giocare e fare esercizi, tra cui anche tavoli da ping pong che possono facilmente diventare tavoli condivisi per lezioni outdoor e libri delle case editrici del Gruppo Mondadori.

Un calendario con talk esclusivi

Sabato 16 e domenica 17 settembre il palco di Mypersonaltrainer Days sarà animato da incontri con grandi personaggi e atleti che racconteranno dell’importanza dello sport e dell’esercizio fisico per una vita in salute e equilibrata.

Il primo appuntamento sarà sabato alle 10.30 con il campione Claudio Marchisio, che racconterà al pubblico di Mypersonaltrainer Days cosa sia per lui il benessere fisico e mentale. Insieme ai partecipanti, l’ex calciatore della Juventus parlerà delle sfide che si è trovato ad affrontare, dagli infortuni alla conclusione della carriera da professionista, e di come le ha superate anche grazie a una forte motivazione.

Seguirà, alle 11.00, il talk con Mattia Zenzola dal titolo “Non si molla”. Il ballerino, vincitore di Amici 22 si racconterà, confidando al pubblico i momenti difficili che hanno interrotto il suo percorso artistico ma che sono diventati allo stesso tempo un punto di forza.

Alle 11.30 sul palco di Mypersonaltrainer Days si terrà l’incontro con lo psichiatra e psicoterapeuta Raffaele Morelli, che affronterà il tema della modalità per superare un dolore e ritrovare la voglia di vivere. In compagnia di Raffaele Morelli, autore del libro “Cosa fare quando soffri” (Mondadori), il pubblico scoprirà quali metodi seguire, come aiutare se stessi e far sì che la sofferenza possa svolgere un'azione trasformativa capace di cambiarci, in meglio.

Nel pomeriggio, alle 15, sarà la volta di Nicola Macchione, andrologo e urologo, che ripercorrerà i temi toccati nel suo ultimo libro "Il sesso semplice". Tornare a considerare il sesso semplice e connaturato all'esperienza umana sembra quasi impossibile, dato che è qualcosa che non si fa più da millenni.

Alle 16.30 la campionessa di pallavolo Cristina Chirichella racconterà, partendo dal libro “Cuore, testa e volontà” (Electa Junior), in che modo lo sport può rappresentare una strada alternativa e positiva per i giovani e come determinazione e passione siano due ingredienti indispensabili nello sport e nella vita.

Daniele Di Benedetti, autore e coach alle 17.30 motiverà il pubblico con 'Accendi il tuo potenziale inespresso'. 4 libri bestseller per oltre 200.000 copie, oltre 1 milione di follower, 200 milioni di visualizzazioni dei suoi video e migliaia di partecipanti ai suoi eventi: Daniele Di Benedetti spiegherà come sia possibile "accendere" il potenziale inespresso di ogni essere umano agendo su 4 specifiche aree.

Gli appuntamenti non finiscono qui: alle 18.00 Sara Farnetti, specialista in medicina interna, parlerà del legame tra Nutrizione Funzionale e benessere. Autrice del libro “Pensaci Prima” (Rizzoli), Sara Farnetti sarà protagonista del dibattito scientifico della Medicina di precisione abbinata alla Nutrizione Funzionale.

Il pubblico di Mypersonaltrainer Days potrà trovare, nell’area esterna situata presso l’Arco della Pace, tante sessioni di allenamento di 40 minuti ciascuna. Dalle 10 alle 18 di sabato 16 e di domenica 17 settembre, nel parco che spontaneamente i milanesi dedicano ai momenti di benessere, verranno organizzate attività per tutti i partecipanti.

Sono previsti gadget per coloro che accederanno al villaggio. Inoltre, a chi si iscrive e partecipa alle diverse sessioni di allenamento, verrà regalata una maglietta tecnica.

È necessario registrarsi a tutti gli appuntamenti e incontri. Questo il link del calendario completo https://www.my-personaltrainer.it/myptdays