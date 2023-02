Mybeautybox: coccole di bellezza in formato cofanetto

Per chi ama il makeup e lo skincare non c'è niente di meglio che testare nuovi prodotti e restare aggiornati sulle ultime tendenze.

Se anche tu sei di quest'idea, allora è il momento di scoprire il mondo Mybeautybox. La community dedicata alle amanti della bellezza propone ogni mese una scatola a tema con le migliori sorprese dal mondo del beauty.

E se febbraio è il mese dell'amore quale occasione migliore per regalarsi una coccola personale o fare un regalo gradito? Con il nostro codice speciale potrai sottoscrivere un abbonamento con il 20% di sconto e

ricevere a casa “Spread The Love”, la speciale box dedicata a San Valentino.

E se utilizzi il codice sconto Mybeautybox ti aspettano altri preziosi vantaggi. Cosa aspetti?

Mybeautybox: un mondo dedicato alla bellezza

Mybeautybox è la più grande community italiana di beauty addicted e beauty tester, dedicata alla distribuzione di mistery box dal contenuto sempre nuovo e sorprendente.

Ma in cosa consiste?

Mybeautybox parte da una semplice filosofia: rendere il mondo del beauty accessibile a tutti. Ogni scatola è pensata per:

condividere la gioia con una community di appassionate

ricevere sorprese inaspettate, come nuovi prodotti e offerte personalizzate

dedicare del tempo per sé, mixando i prodotti selezionati dal team di Mybeautybox.

Entra nella community Mybeautybox

Grazie ad un semplice abbonamento ogni mese riceverai direttamente a casa una scatola piena di articoli di make-up, skincare e haircare con i quali potrai coccolarti e rendere ancora più unica la tua beauty routine quotidiana.

Ogni scatola contiene un minimo di cinque prodotti di bellezza dei marchi più iconici, del valore di almeno 50€, che potranno essere personalizzati sulle tue esigenze compilando il beauty quiz presente sul sito di Mybeautybox.

Per accedere alla community basta scegliere tra quattro tipologie di abbonamento:

mensile

trimestrale

semestrale

annuale.

Dopodiché non ti resta che attendere a casa la tua box dedicata.

Spread The Love: cosa c'è nella box di febbraio

Se ogni cofanetto ha un tema ben preciso quale poteva essere quello di febbraio? Ovviamente l'amore.

Spread The Love è un cofanetto pensato per amarsi e prendersi cura di sé.

Sono 6 in totale i prodotti della box, che potrai scoprire subito collegandoti al sito Mybeautybox. Eccone tre, che abbiamo deciso di svelare in anteprima:

Bioscalin Vital Riparatore Intensivo, una maschera pre-shampoo per capelli danneggiati da phon e piastra che rende la chioma morbida e lucente fin dall prima applicazione

The Healthy Lip Velvet Liquid Lipstick di Markwins, un rossetto dalla texture setosa a base di olio di avocado e acido ialuronico, per idratare e uniformare le labbra

Creamy Eyeliner di Wakeup Cosmetics Milano, un eyeliner-kajal 2 in 1 (disponibile in 4 colorazioni) dalla finish morbida e dal finish satinato

Sei pronta ad entrare nel mondo di Mybeautybox?

Non dimenticarti di utilizzare il codice sconto Mybeautybox in esclusiva per Thewom

per ottenere il 20% di sconto sulla tua prossima box.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.