MJ Rodriguez è la prima attrice trans a vincere un Golden Globe. E la sua dedica è una potenza

M ichaela Antonia Jaé Rodriguez, meglio nota come MJ, ha vinto un Golden Globe come migliore attrice nella serie tv Pose. E ha fatto la storia, divenendo la prima transgender ad aggiudicarselo

Tens, tens, tens across the board! MJ Rodriguez ha fatto la storia e possiamo solo essere orgogliose di lei. È stata infatti la prima attrice transgender a vincere un Golden Globe per la serie tv Pose.

Se non hai mai visto Pose o non sai chi è MJ Rodriguez, eccoti un ritratto di questa donna straordinaria per imparare a conoscerla e amarla come merita.

Una donna che fa la differenza

Michaela Jaé Rodriguez, nota più semplicemente come MJ Rodriguez è un’attrice e cantante americana. Nasce il 7 gennaio 1991 a Newark, in New Jersey. Dopo aver studiato recitazione nella sua giovinezza, ha iniziato a lavorare nel teatro distinguendosi subito per il suo talento, che le è valso un Clive Barnes Award.

Dopo il premio, però, nel 2012 MJ Rodriguez ha sentito il bisogno di prendersi una pausa per esplorare se stessa e avviare il suo processo di transizione. Ci sono voluti diversi anni, ma nel 2016 MJ è rinata in un corpo conforme alla sua identità. Quando ha dichiarato di non aver più alcuna intenzione di fare provini per ruoli maschili, MJ Rodriguez si è trovata davanti una pletora di agenti comprensivi e disposti ad aiutarla in un momento così delicato della sua vita.

È stato un po’ come ricominciare, ma tutto è andato per il meglio. Dopo aver interpretato diversi ruoli di piccole dimensioni ed essere apparsa perfino nel Marvel Cinematic Universe in Luke Cage, l’attrice ha dato prova eccellente di essere un’ottima cantante. Nel 2021 è uscito il suo primo singolo, Something to say.

In un periodo così prolifico per la battaglia LGBTQ+ non c’è voluto molto prima che la notassero ed entrasse a far parte della serie tv Pose.

Pose, la serie TV

Se non hai mai visto Pose, prendi un bel pacchetto di fazzoletti (meglio due) e regalati un binge watch come si deve per omaggiare un’attrice del calibro di MJ Rodriguez. La serie, creata da Ryan Murphy, Brad Falchuck e Steven Canals ha fatto la storia come prima serie televisiva ad aver reclutato cinque attrici transgender nei ruoli principali.

La storia è ambientata negli anni ’80, a New York, quando la città inizia il suo viaggio di esplorazione nell’universo queer afroamericano, e in particolare delle donne trans afroamericane. Bianca Evangelista (MJ Rodriguez) è la regina delle sale da ballo che, grazie ai club e non potendo contare su una famiglia di consanguinei, crea la House of Evangelista, dove accoglie tanti giovani che come lei conducono un’esistenza difficile.

La decisione di Bianca di “diventare mamma” arriva in seguito alla diagnosi di HIV. La malattia non la ferma, anzi, è il trampolino che le permette di trasformarsi in una madre premurosa e incrollabile per la sua famiglia allargata queer.

La dedica di MJ Rodriguez per la vittoria del Golden Globe

Non è la prima volta che MJ Rodriguez raggiunge un primato. Nel 2021 aveva già ricevuto una nomination come migliore attrice agli Emmy Awards. E quest’anno ha vinto i Golden Globe 2022 come migliore attrice nella serie tv Pose nei panni di Bianca Evangelista.

A completare una vittoria che profuma di primato assoluto, una dedica che è anche un messaggio di forza e speranza. Qualcosa che, si può affermare, avrebbe pronunciato anche Bianca:

"Vedranno che una ragazza afroamericana di Newark, in New Jersey, che aveva un sogno, è riuscita a far cambiare idea a tutti grazie all’amore. L’amore trionfa. Ai miei bambini LGBTQAI, ricordate: siamo qui! La porta è finalmente aperta e ci permetterà di raggiungere il firmamento. A tutte le altre nominate come me: siamo regine. Sono così felice di poter condividere questo spazio con voi, donne fenomenali!"