Milano Design Week: i progetti delle donne per le donne

O maggiano l'immaginazione e la creatività femminile, promuovendo iniziative che sensibilizzano su temi come la violenza di genere e il gender gap. Ecco alcune delle iniziative a sostegno delle donne più interessanti al Fuorisalone.

Iniziata in sordina, dopo lunghi dibattiti sugli eventuali rischi legati alla pandemia, la Milano Design Week (dal 4 al 10 settembre 2021) è ora al suo culmine. Ed un'edizione ricchissima quella che si sta svolgendo in questi giorni, con innumerevoli eventi che stanno coinvolgendo vecchi e nuovi design district milanesi, da Brera fino a via Tortona, via Durini, 5vie, Isola e Alpha District, nella zona di Portello. Il tutto, accompagnato da un Salone del Mobile freschissimo, con la neo-presidenza di Maria Porro - prima donna a ricoprire questa carica nella storia della manifestazione - e la curatela di Stefano Boeri, che ha pensato una formula “Super”, un'edizione leggera e aperta al pubblico.

SONO TAZZA DI TE! - Casa Museo Boschi di Stefano

La tazza realizzata da Elena Salmistraro

Fino al 10 settembre, gli ambienti della Casa Museo Boschi di Stefano saranno percorsi da 80 creazioni realizzate da altrettante donne designer, artigiane, artiste, architette e non solo, da tutta Italia e di tutte le età. Qualcuno potrebbe definire questi oggetti delle semplici tazze, ma di semplici tazze non si tratta. Realizzate in vari materiali – dal vetro alla ceramica, fino al mosaico, l'argento e l'acciaio - sono oggetti del desiderio che interpretano la passione e lo spirito curioso della creatività al femminile. Curata da Anty Pansera e Patrizia Sacchi, la mostra è il risultato di una open call indetta lo scorso marzo, a cui hanno risposto più di 300 progettiste selezionate poi dall'Associazione DcomeDesign. A partecipare sono anche 14 guest designer, tra cui Caterina Crepax, Laura Fiaschi (GUMDESIGN), Elena Salmistraro, Marta Sansoni, Annarita Serra e Sabrina Sguanci. Un omaggio alle molteplici sfaccettature dell'immaginazione femminile.

La collezione Sipario di Luciana Gomez per MYIN

In occasione della Design Week, il brand MYIN, fondato dalla designer Luciana Gomez, presenta la collezione Sipario, nata dall'incontro con Amleta, associazione creata da attrici italiane per combattere la disparità di genere nel teatro e nel cinema. Protagonista della collezione è la madia: esternamente rossa, proprio come un sipario, quando le ante si aprono viene rivelato lo spettacolo della texture disegnata da Luciana Gomez che rimanda all’universo femminile. Ma c'è anche il pouf in ecopelle e base a specchio, interamente decorato con la stessa texture della madia. Presentata con una performance delle artiste di Amleta a Milano e a Venezia, i proventi delle vendite andranno in parte a sostegno delle attività di Amleta contro discriminazioni, abusi, stereotipi e gender gap nel mondo dello spettacolo.

Viva Vittoria

In occasione del Fuorisalone, Viva Vittoria, il progetto nato nel 2015 da un'idea di Cristina Begni, apre le porte della sua sede in via Amatore Sciesa al 20 per accogliere tutti coloro che vorranno partecipare al suo progetto di sensibilizzazione sulla violenza di genere. Fino a venerdì 10 settembre, infatti, tra le 18 e le 21, sarà possibile fornire il proprio contributo alla lotta contro la violenza sulle donne realizzando a mano (o, eventualmente, imparando a lavorare a maglia) dei quadrati di maglia a ferri o uncinetto che verranno poi cuciti insieme con un filo rosso fino a formare migliaia di coperte. I quadrati che compongono le coperte andranno a comporre un’installazione scenografica che verrà esposta il 2 ottobre a Milano.

Donne & Design - Superstudio Più

Una mostra-evento per rendere omaggio alle nuove protagoniste del design internazionale: Superstudio Più, il celebre spazio di via Tortona, dedica un intero padiglione del suo SuperDesign Show alle donne-designer nel mondo e alle loro opere più significative. L'esposizione, a cura di Silvana Annichiarico, accoglie i lavori di 20 designer internazionali, tra cui Elena Salmistraro, tra le designer-artiste più brillanti del momento, Giorgina Castiglioni, nipote del grande maestro Achille Castiglioni, Ilaria Marelli e Paola Navone, una delle signore del design italiano. Insieme a loro esporranno anche 11 designer internazionali selezionate dal marchio Alessi. A chiudere la mostra sono infine i lavori di 11 architette che hanno fatto la storia del design, da Gae Aulenti fino a Cini Boeri, passando per Gabriella Crespi, Anna Castelli Ferrieri, Zaha Hadid, Lella Vignelli e Nanda Vigo.