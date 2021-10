S ei in cerca di modelli veri a cui ispirarti, vuoi avere una narrazione dell’universo femminile che vada oltre gli stereotipi e i pregiudizi, ti piacerebbe curare mente e corpo? Ecco una selezione di newsletter per le donne da cui potrai trarre innumerevoli spunti

Il down di lunedì 4 ottobre ce l’ha ricordato con estrema brutalità, fugando anche le ultime incertezze in proposito: i social non sono di nostra proprietà, per cui possono “oscurarsi” in qualsiasi momento, che sia per un problema tecnico o per volontà di chi ne è il vero proprietario. Se davvero ci tieni a seguire “digitalmente” una persona e vuoi costruire una relazione con lei, dunque, non puoi limitarti a essere sua follower su Instagram o Facebook. Esiste uno strumento molto più potente e diretto per farlo: la newsletter. Sì, esatto, proprio il servizio che hai sempre visto con sospetto, sottovalutato o magari ignorato.

In realtà, i messaggi che un influencer, un professionista, un’azienda mandano agli iscritti via email sono utilissimi. Queste sorte di bollettini, infatti, forniscono aggiornamenti costanti e info davvero utili per chi li riceve. Non ne sei convinta? Prova. Non te ne pentirai. Basta che scegli con attenzione. Ecco alcune newsletter per le donne che potrebbero davvero conquistarti.

The period

Fondata nel 2019 da Corinna De Cesare, giornalista del Corriere della Sera, è una newsletter femminista, indipendente. Racconta le virgole e le sfumature del mondo in cui viviamo, anche le più scomode, perché nulla è solo bianco o nero. La amerai se sei stanca dei compromessi, se vuoi leggere delle storie senza se e senza ma, se vuoi diventare più consapevole.

Un progetto di empowering femminile e gender mainstreaming che intende promuovere l’inclusività, abbattere i pregiudizi e la cultura dell’odio, contrastare l’omologazione e sostenere la diversità, facendo sentire ciascuno di noi un essere speciale.

Ghinea

Nell’elenco delle newsletter per le donne non poteva certo mancare Ghinea, la newsletter femminista della rivista inutile che ha l’obiettivo di “amplificare voci che secondo noi vale la pena ascoltare”. Se ti iscrivi al servizio, leggerai storie di donne che studiano, di donne che lottano per affermarsi, di donne che viaggiano, di donne che vogliono cambiare il mondo, di donne che subiscono ingiustizie: insomma di donne come te, di donne che non vorresti mai essere, di donne cui ispirarti.

Ma Ghinea non è solo questo. È anche approfondimenti di attualità, riflessioni culturali e politiche, recensioni di libri e podcast, consigli su film, documentari e serie da vedere, magari sul femminismo.

Senza rossetto

Ecco un’altra newsletter femminista che dovresti provare a leggere almeno una volta nella vita. Senza rossetto racconta le donne senza il filtro del pregiudizio e al di fuori degli stereotipi che da sempre etichettano l’universo femminile.

Una narrazione diversa da quella che quotidianamente ti arriva dai social, dai media e dalla società in generale, in cui le donne sono descritte (di ieri, di oggi e di domani) per come sono davvero, oltre le convenzioni e oltre certe barriere mentali.

Ma che davvero

Spezzoni di vita vissuta; spunti di conversazione mai banali; recensioni e riflessioni su libri e serie del momento; quiz, test e idee; racconti scaturiti da esperienze più o meno positive: è solo una piccola parte di ciò che può offrirti la newsletter di Ma che davvero.

L’autrice è Chiara Cecilia Santamaria, writer, blogger e life explorer, nata e cresciuta a Roma, diventata grande a Londra e ora in cerca di una nuova identità a Milano (temporaneamente?). Una voce spesso fuori dal coro che vale la pena di ascoltare per non sentirsi mai sole, lasciarsi ispirare, imparare ad avere modelli più reali e non giudicanti.

Go as a river

Consapevolezza, coraggio, maggiore connessione con se stesse, il mondo e gli altri: sono alcuni dei valori oggi prioritari per l’universo femminile. Ecco perché nell’elenco delle newsletter per le donne c’è anche Go as a river.

L’autrice, Valentina Giordano, è una mindfulness teacher, che, passo dopo passo, aiuta le donne a calmare la mente, riprendere i sensi, risvegliare il cuore. Un percorso che allena alla chiarezza mentale, a coltivare relazioni autentiche e a compiere scelte guidate da coraggio e consapevolezza.

Silvia, la quiet coach

Ti piacerebbe diventare un’imprenditrice digitale (o magari lo sei già)? Aspiri a essere una persona più calma e centrata? Vorresti imparare a fare journaling per conoscerti meglio? Apprezzeresti tantissimo dei consigli su come creare un mindset sano? Se hai risposto sì almeno una volta, allora questa è la newsletter per le donne che fa per te.

L’autrice è Silvia Lanfranchi, la “quiet coach” (come ama definirsi lei) che aiuta le donne, soprattutto freelence e imprenditrici, ad agire e essere più organizzate, ascoltandosi ed abbracciando l’imperfezione.

Newsletter per le donne: Cucina botanica

Ecco la newsletter perfetta per te se vuoi avvicinarti alla cucina veg o se sei già una vegana convinta. L’autrice è Carlotta che, dopo aver studiato cucina vegetale e nutrizione negli Stati Uniti, ha deciso di rompere un tabù: far capire anche al popolo italiano che non di sola carbonara, fiorentine e formaggi si vive e che anche i piatti a base di ingredienti di origine non animale possono essere gustosi e allegri.

Oggi Cucina Botanica è un blog, un canale YouTube, una pagina Instagram, un libro (e non solo) che permettono di compiere un gustoso e affascinante viaggio verso il mondo della cucina vegetale, sfatando il falso mito che la vuole una cucina triste e poco varia.