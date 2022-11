Migliore Insegna 2023: vince la responsabilità sociale e l’attenzione all’ambiente

C ome si misura la connessione emotiva tra brand e consumatori? E quali sono i fattori che oggi la influenzano? A rispondere è un'indagine realizzata da Largo Consumo e Ipsos che ha individuato i migliori retailer - fisici e digitali - nel campo dell'esperienza di acquisto

Mercoledì 16 novembre, nella cornice milanese del Magna Pars, sono stati assegnati i riconoscimenti della terza edizione di Migliore Insegna, la più grande indagine indipendente che ha lo scopo di misurare la connessione emotiva tra i consumatori e i retailer. Un riconoscimento frutto dell’indagine promossa da Largo Consumo e realizzata da Ipsos, che ha selezionato 134 insegne, le più rilevanti a livello nazionale, e realizzato 7.000 interviste condotte con metodo CAWI (Computer assisted web interviewing).

La ricerca offre una lettura trasversale del rapporto tra brand e consumatorie a partire dall’esperienza di acquisto presso il negozio fisico fino all’e-commerce e alle insegne 100% digitali. Lo studio ha coinvolto oltre 50 parametri di interesse raccolti in cinque macrocategorie per monitorare nel tempo le evoluzioni delle valutazioni dei consumatori: Offerta, Punto vendita, Servizio, Personale e Sostenibilità.

Dall’indagine realizzata da Ipsos emerge come il legame tra clienti e insegne sia ancora piuttosto solido, anche se in futuro il perdurare dell'aumenti dei prezzi potrebbe modificare questa tendenza, rendendo più difficile fidelizzare i clienti.

Si rivelano sempre più importanti, invece, temi come la responsabilità sociale e l'attenzione all’ambiente

I premi sono stati assegnati per le 24 categorie merceologiche, insieme a 6 riconoscimenti speciali: Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2023, Migliore Human Touch 2023, Migliore Engagement & Comunicazione 2023, Migliore Sostenibilità 2023, Migliore Omnichannel Retail 2023, Migliore Online Pure Player. Oltre a questi, è stato assegnato il titolo di Best Retail Manager a 8 manager (4 donne e 4 uomini) per le categorie Beni Durevoli, Alimentari, Fashion e Cura della persona.

Migliore Insegna è una fonte di informazioni cruciale per comprendere la relazione tra consumatore e retail in un’ottica omnicanale e per cogliere i cambiamenti nella percezione e nello sguardo dei consumatori in un periodo di forte incertezza e preoccupazione degli italiani,

spiegano da Ipsos.

Bottega Verde, azienda italiana specializzata in prodotti cosmetici e di bellezza naturali, è stata dichiarata Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2023, l’insegna più amata dai consumatori. Tra i tanti riconoscimenti quelli di Nespresso per Coffee Store, Esselunga per Ipermercati e Superstore, Aldi per Discount, Calzedonia per Intimo, La Feltrinelli per Librerie e MediaWorld per Elettrodomestici ed Elettronica.

Armando Garosci, Direttore di Largo Consumo, e Andrea Santagata, Direttore Generale di Mondadori Media

«Con Migliore Insegna ci sentiamo chiamati in causa in modo quasi istituzionale - spiega Armando Garosci Direttore di Largo Consumo -. Si tratta di un unicum nel suo genere anche a livello internazionale, un’indagine indipendente, differente da altre iniziative, che affidiamo al nostro partner Ipsos e che ha lo scopo di misurare la connessione emotiva tra i consumatori e le insegne e quello di far conoscere meglio se stesse attraverso gli occhi degli stessi clienti. Le insegne infatti non si possono candidare e non possono influenzare il voto, per questo non si tratta di un sondaggio di opinione rivolto ai propri consumatori, ma un’indagine rappresentativa della popolazione italiana».

L'evento si è concluso con un aperitivo e lo showcooking di Luisa Orizio - alias Allacciate il Grembiule - e Aurora Cavallo - sui social Cookergirl -, entrambe creator di Giallozafferano - Media Partner di Migliore Insegna 2023 - e Zenzero Talent Agency. Le due creator si sono sfidate nella realizzazione di una ricetta molto particolare: i tartufi salati.



Luisa Orizio e Aurora Cavallo