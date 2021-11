L a risposta perfetta contro gli hater? Ce la offre Michela Giraud con un monologo dedicato a chi sa solo criticare e che ci svela un nuovo lato della comica

Conduttrice per una sera de Le Iene accanto a Nicola Savino, Michela Giraud ha regalato al pubblico un monologo sugli hater. Una confessione profonda e un invito a non dare peso alle critiche ricevute sui social.

Per una sera la comica ha deciso di abbandonare battute caustiche e scherzi, raccontando le sue debolezze con grande coraggio. In un lungo discorso, Michela si è rivolta a chi su Instagram la insulta per il suo aspetto fisico, lasciandosi andare a una riflessione profonda e sincera.

Il monologo

Dopo l’enorme successo di LOL – Chi ride è fuori, Michela Giraud ha svelato una versione di sé molto diversa da quella mostrata nella serie Amazon Prime Video.

Lasciando da parte l’ironia che la caratterizza, si è rivolta a chi la insulta per il suo aspetto fisico, spiegando di averne parlato anche con il suo fidanzato Riccardo.

«Sui social mi scrivono delle cose come sei grassa, sei volgare, fai comicità per casalinghe. Io non sapevo neanche fosse un’offesa» ha raccontato Michela.

«Il mio ragazzo mi dice di non dargli peso e che questa gente non si merita il mio tempo. Ha ragione. Ma io ci sto male. Non vorrei leggere quelle cose. Ma non resisto, rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece sto solo rosicando. Poi mi dicono ‘ma fattela una risata, sei una comica, alla fine che ti hanno detto‘. Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità».

La soluzione per affrontare gli haters

La Giraud ha trovato così un modo per affrontare insulti e cattiverie. «Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti», ha detto al pubblico de Le Iene:

«Quando mi hanno scritto fai schifo, ho pensato: e anche se fosse? e quindi?, così a quel commento ho messo un bel like: una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi son detta oh è vero, io faccio proprio schifo. Ma quanto è bello fare schifo?».

«In un’epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario», ha aggiunto.

E poi ha concluso, dicendo: «Fare schifo è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio. Da oggi, quindi, ringrazio i miei haters e tutte le loro splendide verità. Quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono volgare e che non faccio ridere io rispondo sì, avete ragione, faccio schifo ma ho anche dei difetti».

Le conduzioni femminili a Le Iene

Dopo l’addio di Ilary Blasi e di Alessia Marcuzzi, Le Iene hanno deciso di rivoluzionare la conduzione, portando nello show diverse figure femminili, una per puntata. Prima di Michela Giraud, Nicola Savino è stato affiancato da Rocio Morale e Paola Enogu. Lo show ha visto al timone anche Elodie, che ha parlato di violenza sulle donne, e Madame, che ha portato in scena un monologo sull’autostima.

Una carriera fra LOL e Instagram

Attrice e comica, Michela Giraud ha alle spalle una carriera folgorante. Dopo aver conquistato i palchi dei locali romani con le sue esibizioni, è stata contattata dagli autori di Colorado. Da quel momento il suo progetto, Educazione Cinica, si è diffuso ovunque.

Il suo obiettivo? Prendere delle situazioni quotidiane e reagire come si vorrebbe (ma in realtà non si potrebbe). Il cinismo e l’ironia dei suoi video hanno conquistato il web, regalando grande fama a Michela.

In seguito la comica ha condotto CCN – Comedy Central News, tg satirico di Comedy Central, per poi sbarcare a LOL – Chi ride è fuori. Nella trasmissione condotta da Fedez e Mara Maionchi, Michela ha dato il meglio di sé, regalando momenti esilaranti nello show. Dopo la gara di improvvisazione ha presentato un brano intitolato Mignottone Pazzo che ha spopolato su Spotify.

Il legame con il nonno

Nonostante sia un personaggio pubblico, la Giraud ha sempre protetto la sua vita privata. Di lei però sappiamo che ha avuto un legame molto forte con il nonno, presidente onorario della Corte dei Conti, ammiraglio ed ex campione sportivo.

«Per rendere fiera la mia famiglia sarei dovuta diventare medico, avvocato o catamarano – ha raccontato –. Per me fare l’attrice era pura lascivia. Mia madre mi diceva: non voglio che stai attaccata al telefono ad aspettare una chiamata».

Il fidanzato Riccardo

Accanto a lei da qualche tempo c’è il fidanzato Riccardo Cotumaccio, speaker che per anni ha lavorato con numerose testate web, occupandosi di sport.

Classe 1992 (Michela Giraud è nata nel 1987) i due sono molto innamorati e hanno spesso raccontato sui social il loro amore anche in chiave comica.