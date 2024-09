McDonald’s e GialloZafferano ancora insieme: le nuove McChicken Creation 2024

P er il sesto anno consecutivo McDonald’s e GialloZafferano rinnovano la loro partnership con una nuova edizione delle McChicken Creation: due ricette capaci di esaltare le eccellenze del Made in Italy

McDonald’s e GialloZafferano rinnovano la loro fortunata collaborazione con l’edizione 2024 delle McChicken Creation. Un connubio tra tradizione e innovazione che, negli ultimi sei anni, ha conquistato il palato di milioni di italiani con oltre 45 milioni di panini venduti.

Le protagoniste di quest’anno sono due versioni irresistibili del classico McChicken, realizzate con ingredienti d’eccellenza Made in Italy. Da un lato, la novità del 2024, McChicken Delizioso, che combina 100% petto di pollo italiano con bacon croccante, carciofi italiani e una cremosa salsa ai carciofi arricchita con Grana Padano DOP. Dall’altro, il ritorno dell’amatissimo McChicken Gustoso, disponibile anche in versione wrap, che esalta il sapore deciso del Pecorino Romano DOP, unito a bacon e cavolo cappuccio rosso, con una spruzzata di pepe.

Panino McChicken Gustoso, con pollo 100% italiano, bacon croccante Pecorino Romano DOP, cavolo cappuccio rosso e pepe

La presentazione della nuova McChicken Creation 2024

La nuova edizione delle McChicken Creation è stata presentata con un evento speciale nella sede di GialloZafferano. Presenti Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata McDonald’s Italia, Andrea Santagata, Amministratore delegato Mondadori Media, Nicola Lussana, Amministratore Delegato Mediamond, Mauro Rosati, Direttore Generale Fondazione Qualivita, Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio di Tutela Grana Padano e Gianni Maoddi, Presidente del Consorzio di Tutela Pecorino Romano. Hanno partecipato inoltre alcuni tra i top food creator di GialloZafferano, tra cui Sebastian Fitarau, Luisa Orizio - Allacciate il grembiule, Angello Coassin - Cooking with Bello, Gessica Runcio - Le ricette da Gessica, Andriana Kulchytska e Dany Resconi, che hanno collaborato al progetto con una serie di contenuti esclusivi pubblicati sui social.

Il valore della collaborazione, secondo i protagonisti

The Wom ha avuto l'opportunità di assistere alla presentazione ufficiale della partnership moderata dai i due volti de Le Iene Veronica Ruggeri e Stefano Corti che hanno condotto l’evento con il loro stile inconfondibile, coinvolgendo relatori e partecipanti. E ha raccolto le dichiarazioni del protagonisti. Andrea Santagata, Amministratore Delegato di Mondadori Media, ha sottolineato come l'aspetto che più lo colpisca sia quello della durata dall'intesa, più di 6 anni. Secondo il manager è segno che il progetto si è sempre basato su presupposti autentici. Gli ingredienti che ne hanno decretato il successo? La genuinità dei panini che si possano replicare anche a casa. E il team di lavoro che da tanto tempo lavora sull'iniziativa, perché "la differenza la fanno le persone”.

McChicken Delizioso con petto di pollo 100% italiano, bacon croccante, carciofi italiani, crema di carciofi e Grana Padano DOP

Anche Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia, si è espressa in merito alla continuità e al successo della collaborazione: “Siamo ancora qui perché ci sono grandi potenzialità. E perché le ricette valorizzano i consorzi di tutela”.

Mauro Rosati, Direttore Generale di Fondazione Qualivita, ha invece evidenziato come McDonald’s e Giallozafferano abbiano saputo regionalizzare con successo il panino tipico. La sfida, vinta, è stata quella di portare prodotti di qualità anche dove - erroneamente - qualcuno non si aspetta di trovarli.

McChicken Creation, a favore della filiera

Le McChicken Creation 2024 non solo deliziano il palato, ma riflettono anche l’impegno di McDonald’s a sostegno della filiera agroalimentare italiana. Nel 2023 l’azienda ha investito oltre 415 milioni di euro nel settore, collaborando con i consorzi di tutela per promuovere 21 ingredienti DOP e IGP utilizzati in ben 45 ricette. La partnership con GialloZafferano, il food media brand leader in Italia, va oltre il gusto, portando anche un importante lavoro di storytelling e comunicazione attraverso tutti i principali canali digitali.

Le McChicken Creation 2024 sono disponibili in tutti i McDonald’s italiani fino al 28 ottobre, un’occasione da non perdere per chi desidera gustare il meglio del Made in Italy.