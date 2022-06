C on 21 milioni di panini venduti durante le ultime tre edizioni, tornano anche quest’anno le Chicken Creation, le ricette di panini realizzate da McDonald’s insieme a Giallozafferano. Una collaborazione che è giunta alla quarta edizione: protagonisti di quest’anno sono i panini Il Gustoso e L’Affumicato: due nuove ricette con ingredienti italiani e petto di pollo 100% italiano che vogliono rendere omaggio all’eccellenza gastronomica dell'Italia. Scopriamole insieme

Disponibili fino al 30 agosto 2022 in tutti i 640 ristoranti della penisola, le Chicken Creation sono state ideate a quattro mani dagli chef McDonald’s e dal media brand di Mondadori Giallozafferano.

Il Gustoso: dal sapore deciso, questo panino accompagna il pollo con il cavolo cappuccio rosso e una salsa al Pecorino Romano DOP & pepe, oltre a delle strisce di bacon croccante.

L’Affumicato: unisce il pollo alla scamorza affumicata e a una delicata salsa ai peperoni grigliati. L’Affumicato sarà disponibile sia in versione panino sia McWrap.

A rendere speciali queste due ricette sono gli ingredienti di altissima qualità provenienti dalla filiera del territorio italiano – come il Pecorino Romano DOP - , che vanno ad aggiungersi al petto di pollo 100% italiano fornito da Amadori e al pane prodotto in Italia da Bimbo.

Le due ricette sono state presentate martedì 28 giugno 2022 durante un evento speciale tenutosi presso il ristorante McDonald’s di Assago, in provincia di Milano. A intervenire durante la conferenza di lancio sono stati Dario Baroni, Amministratore Delegato McDonald’s Italia; Andrea Santagata, Direttore Generale di Mondadori Media; Davide Mondo, Amministratore Delegato di Mediamond; Raffaele Bellini, chef di McDonalds e Daniela Murgia, del Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano DOP. A condurre l’evento, lo youtuber Guglielmo Scilla.

Da sinistra: Andrea Santagata, Dario Baroni e Davide Mondo

«Abbiamo venduto più di 21 milioni di panini nati dalla collaborazione con Giallozafferano. Siamo davvero orgogliosi di rinnovare questa partnership da cui sono nate, anche quest’anno, nuove e originali ricette per soddisfare il desiderio di gusto e originalità degli italiani. Questo è un progetto di cui andiamo molto fieri, perché è capace di valorizzare la qualità e i sapori degli ingredienti della nostra penisola», ha spiegato Dario Baroni, Amministratore Delegato McDonald’s Italia.

«Siamo entusiasti di portare avanti questa collaborazione che ci permette di unire al gusto di uno dei panini più amati di McDonald’s la creatività e l’esperienza del nostro brand. Un progetto che quest’anno diventa ancora più innovativo grazie al coinvolgimento dei nostri creators sui canali social, in particolare su TikTok, dove Giallozafferano è in grado di sperimentare linguaggi che intercettano i più giovani, diventando anche per loro il punto di riferimento in cucina», ha dichiarato invece Andrea Santagata.

E infatti, quello di Chicken Creation è un progetto che passa anche attraverso un piano di comunicazione social che ha visto protagoniste sin dalla fase di teasing le community dei due brand, invitate a indovinare gli ingredienti e i nomi dei panini. «Con la pandemia è esplosa la cucina anche su TikTok e l’ha portata ancora più vicina ai giovani, che utilizzano linguaggi brevi e accattivanti. Penso che come media brand abbiamo il dovere di essere sempre in grado di abbracciare i nuovi linguaggi e la cucina è un banco di prova molto importante in questo», ha continuato Andrea Santagata. Presenti all'evento erano anche i creator Foodqood, Daniele Rossi, Fernanda Nicotra, Chef Nerone e Rafael Nistor, che daranno vita a una serie di contenuti esclusivi sui social replicando nei loro video le ricette dell’iconico McChicken e delle nuove Chicken Creation.

Lo youtuber Guglielmo Scilla con il gruppo di creator di Giallozafferano. Da sinistra: Foodqood, Fernanda Nicotra, Daniele Rossi, Guglielmo Scilla, Rafael Nistor e Chef Nerone