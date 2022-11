Marni x Uniqlo: l’inverno è full of colors

U na collezione che mixa sapientemente tinte vibranti, funzionalità e stile grafico. Scoprila dal 1 Dicembre 2022.

Grande appuntamento per le fashion lovers: Uniqlo e Marni hanno annunciato l'uscita di una nuova collezione, quella invernale, disponibile a partire da Venerdì 1 Dicembre 2022.

Non si tratta di un inedito: Uniqlo collabora dal 2005 con i migliori designer del mondo, per proporre stili sempre nuovi in linea con le ultime tendenze. JW Anderson, Princess Tam.Tam, Madame Kurogouchi, sono solo alcuni dei nomi entrati a far parte del catalogo firmato Uniqlo.

E la winter collection 2022 non è da meno. Partendo dalla nota filosofia del brand nipponico, ovvero quella di un abbigliamento semplice, di alta qualità, funzionale e curato in ogni dettaglio, nasce un LifeWear innovativo ed audace, pronto a rivoluzionare lo stile quotidiano, grazie alla vitalità creativa di Marni.

Un'occasione perfetta per scoprire il codice sconto Uniqlo, darsi allo shopping più colorato e ravvivare le giornate invernali più uggiose. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Di seguito vedremo alcune anticipazioni della collezione e i must-have.

Inoltre segnaliamo il Live Shopping Uniqlo, un appuntamento che si terrà online il 29 novembre alle 19 e durante il quale sarà possibile scoprire le collezioni in compagnia di ospiti speciali, lasciarsi ispirare dalle loro idee in vista del Natale e effettuare acquisti in diretta.

I primi 100 utenti che effettueranno una spesa superiore ai 50 euro riceveranno inoltre un regalo speciale. Per partecipare basterà collegarsi a UNIQLO.com/it o all'app Uniqlo.

Uniqlo-Marni 2022: una collezione dominata dal colore

“La gioia dell'essere avvolti” è il tema di questo secondo capitolo firmato Uniqlo e Marni. È quanto rivelato da Yukihiro Katsuta, Senior Executive Officer di Fast Retailing Group e Responsabile Ricerca e Sviluppo del brand nipponico.

Un concetto che si traduce in capi artistici e all'avanguardia, dove la semplicità tech di Uniqlo si fonde all'approccio unico al colore di Marni, per portare l'arte nella vita di tutti i giorni. Dal punto di vista estetico ritroviamo gli anni '60 grazie a pattern grafici, colori vivaci come il verde neon, l'arancione e il giallo zafferano e forme organiche ridimensionali.

Ma quali sono i capi di punta?

HEATTECH e maglioni colorati

Tra i must-have della capsule collection 2022 abbiamo gli intramontabili capi in HEATTECH, tessuto innovativo e termico simbolo dell'inverno Uniqlo, rivisitati per l'occasione con stampe psichedeliche anni '60 e disegni color block. Perfetti per tenerci al caldo nelle giornate più fredde.

Ampio spazio poi alla maglieria, uno dei prodotti di punta dello store, dove spiccano i capispalla in piuma d'oca dalla silhouette voluminosa, da abbinare a maglioni delle tinte più disparate. I nostri preferiti? Verde neon e arancione.

Mix & Match: capi eclettici per lo stile quotidiano

Occhio puntato agli accessori, grandi protagonisti di questa collezione. Uniqlo e Marni propongono infatti una variegata selezione di set coordinati, ideali per un regalo in vista del Natale o da acquistare per sé stessi.

Tra questi, guanti e berretti in maglia coordinata, ma anche guanti e stole in maglia mélange e cashmere, perfetti per esaltare il proprio look in modo originale.

Anche i gilet, i maglioni e i passamontagna utilizzano la stessa maglia popcorn per creare un look coerente, e al tempo stesso caldo, dalla testa ai piedi.

Sciarpe Furoshiki: un tocco di Sol Levante

Una menzione a parte va alle sciarpe Furoshiki. Eleganti ed originali, sono realizzate in seta 100% con motivi caleidoscopici dipinti a mano e sono perfette per dare un tocco di colore all'outfit. Potrai utilizzarle attorno al collo o sui capelli, per risaltare la tua acconciatura. Ma il loro utilizzo non si limita a questo.

L'arte del Furoshiki, infatti, è una tradizione giapponese nata per avvolgere i regali con un tessuto elegante.

Con la tecnica del “watermelon wrapping”, ad esempio, puoi creare mini borse perfette per contenere oggetti di picole dimensioni, come smartphone e portafogli.

La tecnica del “flower petal wrapping”, invece, con il caratteristico nodo a forma di fiore, permette di avvolgere i regali destinati a una persona speciale. Si tratta insomma di un accessorio davvero versatile, che potrai utilizzare in innumerevoli modalità, a seconda della tua fantasia. Tu quale preferisci?

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.