U n hotel aperto a tutti e a tutte le ore del giorno, dalla colazione al cocktail, passando per la merenda: il Mama Shelter è ormai il simbolo di un’ospitalità colorata, esuberante e pop. Ma non solo: è anche espressione di un nuovo concetto di hôtellerie giovane e dinamica, non più rivolta esclusivamente ai viaggiatori, ma aperta agli abitanti della città

Gli hotel stanno attraversando un’evoluzione rapida, tanto che qualcuno, provocatoriamente, li definisce i nuovi club. Tra le realtà che hanno contribuito a stimolare questa trasformazione c’è scuramente il gruppo Mama Shelter, fondato dalla famiglia Trigano (anche co-fondatrice di Club-Med), che nel 2008 ha inaugurato a Parigi il suo primo hotel della catena: Mama Paris East. A caratterizzarlo, l’idea di dare forma a un luogo aperto agli stessi parigini, dove ritrovarsi per la colazione, per un cocktail o per la cena, ma anche per ascoltare un concerto o partecipare a un evento. Una novità che ha riscosso un tale successo da spingere il gruppo a inaugurare molti altri hotel in tutta Europa e non solo, da Marsiglia, Lione e Bordeaux fino a Praga, Belgrado, Los Angeles. E anche a Roma, nell’estate del 2021.

Il Mama Shelter di Roma

Sulla riva destra del Tevere, nel quartiere Prati, il Mama Shelter di Roma accoglie i clienti con ambienti frizzanti e ironici, che richiamano la storia di Roma per sdrammatizzarla: i pavimenti a mosaico incontrano capitelli stilizzati e forme geometriche contemporanee, mentre i soffitti sono decorati dal celebre graphic designer Beniloys. Anche le stanze (ben 217, distribuite su 5 piani) sono un regno di giocosità pop: a dare il benvenuto è una scritta personalizzata sullo specchio delle camere, e a decorare i punti luce accanto al letto sono le maschere di personaggi come Spiderman o Dart Fener.

Il piccolo tocco in più sono poi i saponi e gli shampoo solidi presenti in bagno, prodotti direttamente da Mama Shelter per evitare sprechi e per offrire prodotti realmente sostenibili ai propri clienti (invitati a portarli con sé e a riutilizzarli a lungo). Idem per le ciabattine da camera: niente plastica, e la suola è in sughero. Dettagli che contano. Ma come dicevamo all’inizio, al Mama Shelter non si viene solo per soggiornare in una delle sue stanze. Si viene anche per provare i cocktail realizzati dal team del Mama - da poco è stata inaugurata una nuova carta in cui ogni cocktail è abbinato a un segno zodiacale (spoiler: ne mancano due!) - o per incontrarsi per un brunch (da non perdere l'hangover brunch del sabato), per una pizza o per la cena.

Cocktail Scorpione

A seconda delle stagioni, all'interno del Mama Shelter sono aperti i ristoranti Giardino d’Inverno e il Giardino d’Estate, che propongono piatti della tradizione romana con un twist giovane e leggero, con una grande offerta per chi è vegetariano, oltre alla pizzeria.

Il Giardino d'Inverno

Se si capita qui d’estate poi, è doveroso fare un salto al rooftop, una delle più grandi terrazze romane aperte al pubblico. Accessibile fino a tarda notte, dispone di solarium, di un bar con cocktail ricercati e una cucina con tapas internazionali. Se poi invece ci si vuole concedere qualche ora di relax, c’è la spa con piscina coperta, sauna, bagno turco e palestra. Con i suoi ambienti color pastello e le geometrie rigorose, sembra di trovarsi sul set di un film di Wes Anderson.

Gli eventi del Mama Shelter di Roma

Sono tanti gli eventi e le iniziative che Mama Shelter organizza per un pubblico più vario, dai clienti dell'hotel fino agli stessi romani. Tra quelli più divertenti c'è l'Hangover Brunch del sabato: ad accogliere gli avventori sono uno shottino di vodka - per ribilanciare il livello di alcol nel corpo! - e un'area detox con freschi centrifugati, oltre al classico brunch che include piatti caldi e freddi, pizze e focacce, dolci e dessert.

L'area detox dell'hangover brunch

Per chi volesse poi regalare o regalarsi una "Mama Experience", è possibile scegliere tra "Un brindisi al successo", dove è possibile degustare tre signature cocktail guidati da un bartender esperto, che ne racconta segreti e curiosità, e successivamente cimentarsi personalmente nella preparazione dei drink; e "Viva lo chef", la cooking class in cui si può imparare a preparare una pasta all’uovo o un classico della cucina romana, come sua maestà il carciofo.

La cooking class del Mama Shelter

Ogni lunedì poi c'è All You Can Eat Pizza, l’appuntamento per iniziare con un po' di brio la settimana, e che include una porzione di croquette, supplì e verdure in tempura, un percorso di pizze gourmet da condividere tra le diverse soluzioni proposte nel menù e a scelta un bicchiere di vino, birra o una bevanda analcolica.

Da non perdere poi il Mama Happy Hour e il Mama Dine Sharing al Giardino d'Inverno, l’opzione di cena per condividere i piatti del menù con i propri amici. Il tutto, accompagnato da musica live ogni giovedì, venerdì e sabato.

Gli appuntamenti natalizi del Mama Shelter

Per le feste natalizie sono poi in arrivo diversi eventi speciali: si comincia con il Cenone della Vigilia, che prevede un menù à la carte con piatti speciali del giorno e canti natalizi, il 25 e 26 dicembre è invece in programma il classico Brunch di Natale, inclusa animazione per i bambini, mentre il 31 dicembre andrà in scena il Cenone e Disco Ball Madness Party. Il programma prevede aperitivo e antipasti a buffet, cena con menù fisso e buffet di dolci, per poi, a mezzanotte, brindare con bollicine. Tutta la serata sarà accompagnata da musica dal vivo, DJ e Drag Queen.

I brunch delle festività terminano con La Première e il Brunch della Befana, rispettivamente il 1° gennaio e il 6 e 7 dicembre 2024. Nelle sere di venerdì 5 e di sabato 6 gennaio, c'è poi l’Epiphany Party Night, l’occasione giusta per chiudere in bellezza le feste (vestiti a tema!).

E per chi vuole presentarsi con il proprio cane, c'è Mama Loves Dogs: Mama Shelter Roma offre un drink gratuito e il free stay per il proprio cane a tutti coloro che si presentano con l’amico a quattro zampe vestito a tema natalizio.