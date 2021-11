A marsi, comprendersi, accettarsi: il senso del discorso di Madame a Le Iene è intenso e profondo. E ci fa riflettere sull'importanza dell'autostima, del credere in noi stesse e del non avere paure che limitano il nostro io più vero

Ha soltanto diciannove anni, Madame. Eppure è già una donna forte, consapevole, talmente profonda e di spessore da lasciare senza fiato. Diciamolo pure, le sue canzoni lo avevano già abbondantemente dimostrato: basta pensare a Voce, presentata al Festival di Sanremo 2021.

Eppure, Madame è riuscita a stupire il pubblico ancora una volta, grazie all'accorato monologo che ha portato sul palco de Le Iene. Conduttrice per una sera, la cantante ha parlato a cuore aperto di una tematica difficile: l'autostima, coniugata all'ansia e alla parola di soffrire.

Il monologo di Madame a Le Iene e la sua esperienza

Può sembrare difficile da immaginare, vedendola dall'esterno e non facendo parte della sua vita, ma Madame ha fatto un lungo percorso prima di imparare a volersi bene. D'altronde, riuscire ad amarsi e ad accettarsi è una delle più grandi difficoltà dei nostri tempi.

Il senso di inadeguatezza così diffuso (e talvolta aggravato dagli inarrivabili standard fissati dai social network) ci atterra, ci travolge, ci rende ansiose e non ci permette, spesso, di vivere le cose nel modo giusto.

Anche per lei, che è diventata l’artista italiana più giovane con un album al primo posto, le cose stavano così. Finché non ha realizzato che qualcosa doveva cambiare.

«Dobbiamo imparare ad amare tutto di noi. Anche le parti peggiori», ha detto, con fermezza, con un coraggio frutto di un cammino lungo e tortuoso.

Un cammino che tutte possiamo percorrere. Anzi, che tutte dovremmo percorrere, iniziando il prima possibile a riscoprirci e a pensare che siamo perfette così come siamo. E che gli ostacoli che inevitabilmente troveremo lungo la strada sono fatti per essere superati.

L'ansia, una nemica insidiosa

La tematica scelta da Madame per il suo monologo le è cara perché, come abbiamo già detto, fa parte del suo vissuto. D'altra parte, però, commuove e colpisce perché è anche un tema d'interesse collettivo.

Ogni anno sono sempre di più le persone (in prevalenza donne) che soffrono d'ansia, attacchi di panico, che hanno difficoltà ad accettarsi e che non riescono in nessun modo ad apprezzare loro stesse.

L'ansia è una nemica insidiosa, una combinazione di emozioni negative che ancora oggi viene stigmatizzata e minimizzata. A Le Iene, Madame sottolinea quanto sia importante la forza di volontà per riuscire ad affrontarla e a superarla:

«Ho guardato in faccia l'ansia che mi aveva sempre accompagnata e ho trovato il modo per eliminarla. Mi son detta: prima o poi soffrirai, ma non devi aver paura, perché se soffrirai ti curerai. E se non ti curerai morirai. E sai cosa c'è? Che tutti prima o poi muoiono».

«Non possiamo rovinarci la vita perché abbiamo paura di soffrire o di morire. È una grandissima cagata. E per me capirlo è stata una grandissima liberazione».

Il monologo di Madame si è velocemente viralizzato, riscuotendo enorme plauso. Per chi volesse leggerlo, oltre che vederlo, riportiamo il testo integrale.

Il testo integrale del discorso di Madame

Questa sera voglio parlarvi di una cosa che fino a qualche mese fa non avevo: l'autostima. L'autostima cos'è? È amare sé stessi, comprendersi, accettarsi, perdonarsi. Dobbiamo imparare ad amare tutto di noi: anche le parti peggiori, quelle che ci fanno soffrire, che dovremmo cambiare.

Siamo un casino, sbrogliamo tutto, ma il senso di autostima è una brutta bestia: se non ce l'hai senti di non valere nulla. L'anno scorso sono stata a X-Factor, ospite per due volte.

E prima di salire sul palco ero da sola dentro al camerino e piangevo, mi chiedevo: «Cosa ci faccio qui? Io non me lo merito». E non mi riconoscevo, non mi amavo, no. La verità è che sono stata di m***a per anni. Pure a Sanremo, con il disco d'esordio in uscita. Stavo male, sempre.

Ansiolitici come fossero acqua, stomaco chiuso, non mangiavo, non dormivo: era un circolo vizioso. E mi dicevo ma c***o ma perché devo stare male sempre, così? E a un certo punto è andata pure peggio.

All'improvviso nella mia vita era tutto vuoto, senza un senso, senza una pasta, mia madre, la mia casa, il mio cane, la mia musica.. niente, vuoto. E chiedevo alla gente: «Potete dirmi che senso ha? Che senso date alla vostra vita?» perché da sola non riuscivo più a capirlo.

È stato orribile, un dolore atroce. In quel momento ho persino scritto una delle mie frasi più belle: non ho paura di morire, ma ho paura di voler morire. Poi mi sono detta basta, basta. Non posso andare avanti così. Ho iniziato a lavorare ogni giorno per trovare un senso.

Ho guardato in faccia l'ansia che mi aveva sempre accompagnata e ho trovato il modo per eliminarla. Mi son detta: prima o poi soffrirai, ma non devi aver paura, perché se soffrirai ti curerai. E se non ti curerai morirai. E sai cosa c'è? Che tutti prima o poi muoiono.

Non possiamo rovinarci la vita perché abbiamo paura di soffrire o di morire. È una grandissima cagata. E per me capirlo è stata una grandissima liberazione, ho imparato a non essere schiava della fretta. A godermi i silenzi, il buio. Ho imparato a respirare, ad accettare le cose che accadono senza che io possa controllarle. Ad accettare me.

Se mi aveste conosciuta un anno fa, avreste detto: m*****a, questa è grave. Adesso mi sono messa a posto. Ho trovato un senso nell'amore, ho stima di me perché so comprendermi, accettarmi, amarmi. Insomma, sto bene. E anche se non ho trovato la cura per lo stare male, ho curato la paura di stare male.

Da Sciccherie a oggi: il percorso di Madame

Come abbiamo già detto, le parole di Madame a Le Iene assumono una particolare rilevanza proprio perché pronunciate da lei. Una ragazza, una donna, che in poco tempo ha raggiunto degli obiettivi enormi. E da cui ci si potrebbe aspettare, in qualche modo, un senso di invincibilità.

Divenuta famosa a soli 16 anni con il singolo Sciccherie, che ha conquistato il Disco d'Oro, ha collezionato collaborazioni con artisti del calibro di RKomi e Marracash, affermandosi come stella nascente del rap italiano.

Madame a Sanremo 2021

Arrivata ottava al Festival di Sanremo 2021, ha conquistato con Voce il il Premio Lunezia per il valor musical-letterario del brano e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

A luglio del 2021, Madame ha anche vinto due Targhe Tenco, una per la migliore opera prima per l'album Madame ed un'altra per la migliore canzone, Voce.

Dal 3 dicembre, inizierà il suo primo tour. E noi le auguriamo di viverlo con forza, coraggio e determinazione. Le stesse doti che ha dimostrato parlando in modo così sentito sul palco de Le Iene.