Lookfantastic Beauty Box: scopri le box e le offerte estive -50% solo per poco tempo

A rriva la Lookfantastic Beauty Box in versione estiva: ecco tutto quello che c'è da sapere

Lookfantastic Beauty Box diventa estiva. Lo shop lancia una scatola Limited Edition con una serie di prodotti del marchio Sol de Janeiro. La beauty box è pensata per nutrire la pelle e i capelli disidratati a causa dell’esposizione solare e della salsedine marina.

Potrai sperimentare, per esempio, i prodotti a base di burro di Cupuaçu. Si tratta di una pianta proveniente dalla foresta amazzonica, da cui si estrae un olio dorato che poi si solidifica in un burro dalle notevoli proprietà idratanti ed emollienti. Secondo gli esperti, il Cupuaçu è persino più nutriente del burro di Karitè.

Quante volte ti sei ritrovata con le labbra secche e screpolate dopo una giornata in spiaggia? La Lookfantastic Beauty Box Sol de Janeiro contiene il burro labbra Brazilian Kiss che le renderà morbide e idratate. Per scoprire tutte le proposte e le offerte in corso nello shop continua la lettura della guida qui sotto.

Lookfantastic formato viaggio: i must have in vacanza

Vorresti portarti in viaggio tutti i prodotti della tua beauty routine quotidiana? Lo shop ti viene incontro con i prodotti Lookfantastic formato viaggio di marchi come Lumene, MAC e Bobbi Brown con sconti del 30%. Se poi il tuo ordine supera i 50 euro, lo shop ti invia un omaggio.

All’interno trovi creme per corpo, mani e viso, solari, detergenti e così via in formato ridotto, in modo da poterli mettere in valigia e portarli con te in aereo.

Sono in vendita anche prodotti come lo shampoo solido idratante oppure i calzini per piedi affaticati. Questi ultimi, per esempio, sono dei calzini infusi di collagene e dotati di punte rimovibili. Una volta indossati, avverti subito una sensazione di sollievo e freschezza dovuta alla menta piperita. Non solo, avrai una pelle più idrata e morbida e sentirai i piedi meno stanchi.

Lookfantastic solari: approfitta degli sconti del 50%

Ti piacerebbe acquistare la Lookfantastic Beauty Box o altri prodotti? Nello shop trovi tante proposte per l’estate con sconti fino al 50%.

Per non perdere tempo alla ricerca del prodotto giusto in offerta, usa un Codice Sconto Lookfantastic. Se vuoi acquistare dei solari, per esempio, individua il voucher con le offerte su abbronzanti e dopo sole, incolla il codice nel carrello e ricevi subito lo sconto.

Lookfantastic ti propone un’ampia scelta di solari di marchi come:

• La Roche-Posay

• Vichy

• Elizabeth Arden

• CeraVe

• Garnier Ambre Solaire

• Ultrasun

• Bondi Sands

Oltre alle classiche creme solari, sono in vendita anche i cosmetici con protezione solare. Ciascun cosmetico riporta la sigla SFP (Sun Protection Factor) che indica l’indice di protezione solare. Lookfantastic, per esempio, ti propone il fondotinta MAC con protezione SFP 15 e PA++. Quest’ultima sigla indica il fattore di protezione dai raggi UVA.

In particolare, PA++ indica una protezione tra 4-8. Questo significa che puoi esporti al sole 4-8 volte più a lungo senza preoccuparti degli effetti negativi sulla pelle. Se ti interessano questo tipo di cosmetici, controlla sempre questi due fattori prima dell’acquisto.

