Da Lana del Rey a Britney Spears, ecco le star che stanno abbandonando i social e perché

L 'esigenza di prendere distanze dalla cattiveria del web ma anche quella di dedicare più tempo a sé. Sono queste le star che hanno lasciato i social

Italiane ed internazionali, hanno bisogno di una pausa dal mondo virtuale. Siamo ormai sempre connessi e il timore è quello di trascurare la vita offline a favore della virtualità poco concreta. Sono loro le star che stanno abbandonando i social e che ci spingono a riflettere sul senso stesso della condivisione online.

Quando questo viene meno, da loro possiamo prendere spunto per disconnetterci un po'. A spingerle verso l'addio ai social sono stati commenti particolarmente cattivi e critiche distruttive gratuite ma anche riflessioni sulla gestione delle proprie esigenze reali.

Lana Del Rey

Lana Del Rey ha già lasciato i social. Lo ha comunicato ai suoi follower attraverso un video spiegando che sente l'esigenza di dedicarsi a nuovi progetti. "Ho moltissimi interessi e altri lavori che sto facendo richiedono privacy e trasparenza", le sue parole nel comunicare l'addio a Instagram, Facebook e Twitter.

Lana Del Rey è tra le star che stanno abbandonando i social ma non si deve pensare in alcun modo che questa decisione possa influire sul suo percorso artistico: la cantante ha già spiegato che non si sta ritirando dalle scene.

Intende solo mettere in pausa la sua vita online per dedicarsi ai numerosi progetti che la attendono offline. Ha inoltre sottolineato che il rapporto con i fan e il loro supporto è fondamentale e continua ad esserlo ma ha deciso di staccare lo smartphone per concentrarsi su altro.

Britney Spears

Britney Spears ha cancellato il suo profilo su Instagram dopo aver ringraziato i fan per il movimento #FreeBritney. Ha annunciato il matrimonio con il fidanzato Sam Asghari e mostrato l'anello che ha ricevuto per la proposta, poi è scomparsa dai social.

Non la si può biasimare: gli ultimi anni non sono stati per niente semplici per Britney Spears, coinvolta in una impegnativa battaglia legale con suo padre Jamie, suo tutore legale fino a qualche settimana fa.

La cantante ha vinto la causa ponendo fine alla tutela legale dell'uomo accusato di aver sperperato il suo patrimonio e può (finalmente) disporre della sua vita e della sua carriera come meglio crede. Per Britney Spears è giunto il momento di ripartire dalla vita privata, coronando il sogno d'amore con Sam Asghari. Poi, forse, tornerà attiva ma per ora è tra le star che stanno abbandonando i social.

Loretta Goggi

Insultata in seguito alla partecipazione ad un evento in diretta TV, Loretta Goggi è tra le star che stanno abbandonando i social. Criticata aspramente per essere apparsa poco truccata e con un abito particolare, Loretta Goggi ha scatenato l'ira degli haters e raccontato di essere stata insultata sia su Facebook che sul suo sito ufficiale.

"Non starò ad elencarvi gli insulti arrivati in occasione di una delle più grandi emozioni della mia carriera”, le sue parole nel post di addio ai social, “un momento di cui avrei voluto godessimo insieme, nella comune gioia per un grande traguardo raggiunto e non certo per parlare di trucco, di vestito da pagliaccio, di chirurgia estetica, di playback”, ha detto sottolineando i 40 anni trascorsi da Maledetta Primavera.

“Ho deciso di allontanarmi definitivamente dai social e dai relativi insulti", che non solo ledono la libertà individuale ma risultano particolarmente offensivi.

Con estrema eleganza, la Goggi ha aggiunto di non voler scendere al livello dei "leoni da tastiera" e di aver preso la decisione di allontanarsi dalla crudeltà e dalla cattiveria che attanaglia i social network.

Selena Gomez

Selena Gomez è tra le star che stanno abbandonando i social, ma non completamente. La cantante ha trovato un'escamotage per tenere aggiornati i fan sulle sue attività lavorative senza per questo doversi occupare in prima persona dei suoi profili.

Nel 2016 era la star più seguita su Instagram. Oggi vanta più di 250 milioni di follower da tutto il mondo e non ha voluto interrompere definitivamente il rapporto con tutti coloro che la stimano e la seguono da ogni angolo del globo, attendendo la sua nuova musica.

Da diversi anni, ormai, dei social di Selena Gomez se ne occupa la sua assistente. Posta foto e contenuti che provengono direttamente dall'artista, la quale però evita di collegarsi personalmente. In questo modo si tiene lontana dagli haters continuando a comunicare con i suoi seguaci. Non modera i commenti e non li legge, delegando questa incombenza ad una persona fidata, a lei molto vicina.

"Ero stanca di leggere cose orribili. Ero stanca di vedere la vita delle altre persone. Quando ho deciso di smettere, mi sono sentita immediatamente libera", ha spiegato sulle pagine di Vogue US quando ha deciso di disconnettersi.

Chiara Nasti

L'influencer Chiara Nasti ha lasciato i social per poi tornare attiva su Instagram dopo un mese di pausa. La volontà di disconnettersi non può ancora considerarsi definitivamente archiviata. Sono trascorse solo poche settimane dal suo ritorno alla vita online.

Aveva comunicato la decisione di una pausa attraverso un lungo post su Instagram nel quale aveva spiegato l'esigenza di tornare ad essere solo "Chiara" per riappropriarsi della sua esistenza. Riflettendo sulla sua vita aveva realizzato di non essersi presa abbastanza cura di sé e di essersi messa da parte a favore di tutti gli altri.

La pausa dai social sembrava essere indispensabile per recuperare il tempo utile da dedicare a se stessa. Non troppo tempo dopo, però, Chiara Nasti ha fatto ritorno sui social. Sarà definitivo?