S empre più sulla cresta dell'onda, sempre più amata e sempre più un vero esempio di bellezza: Lady Gaga è stata nominata ai SAG Awards 2022. Ma il suo vero successo è essere più naturale che mai

Allontaniamo l'idea di un canone artefatto, avviciniamoci alla bellezza naturale e senza filtri: questo è ciò che sembra suggerirci Lady Gaga, artista poliedrica che dimostra sempre più il suo talento e la sua empatia.

A dare corpo a questa immagine sono senz'altro tutti i suoi atteggiamenti, le sue parole e la sua volontà di sposare cause impegnate. Ma non solo: sempre più spesso, tra stories e post su Instagram, l'attrice e cantante si sta mostrando al naturale, semplice come non mai.

Lo dimostra, in particolare, l'ultimo scatto condiviso sul social network, con cui Lady Gaga ha ringraziato per la nomination agli Screen Actors Guild Awards 2022.

Diciamolo pure: l'importanza di questa nomination (per la sua performance in House of Gucci insieme al resto del cast) avrebbe, nell'immaginario collettivo patinato, richiesto probabilmente una foto più costruita, più strutturata, che somigliasse a uno scatto da shooting.

Eppure, in modo più che mai ammirevole, Lady Gaga ha optato per un selfie da ragazza della porta accanto. Capelli vagamente scompigliati, niente make up, felpa casalinga e uno sguardo pieno di dolcezza e gratitudine. Il tutto accompagnato da una riflessione altrettanto dolce:

Essere riconosciuta dagli altri attori tocca il mio cuore, ed è profondamente significativo essere stata inclusa in questa comunità artistica di persone coraggiose e fantasiose. Grazie mille e congratulazioni a tutti gli altri candidati e a tutti gli attori nei film di quest'anno: siete tutti doni per il mondo e sono onorata di essere in vostra compagnia

Ciò che la cantante e attrice dimostra, con questo scatto, è l'importanza di amare, nel senso più generale del termine. Amare noi stesse, nella nostra forma più vera e più pura, e amare le persone che abbiamo intorno, anche quando si tratta di nostri "avversari" (gli altri candidati, in fondo, sono suoi diretti competitor).

Non è la prima volta, in ogni caso, che Lady Gaga si mostra al naturale sui social. Tra i tanti scatti da copertina, l'artista ha sempre voluto inserire video o immagini che la ritraggono precisamente com'è.

Inoltre, come sappiamo, non è neanche la prima volta che cerca di spiegare ai fan (e non solo) l'importanza di accettarsi, amarsi ed essere sempre sé stessi: il supporto alla comunità LGBTQ+, la sensibilizzazione contro bullismo e discriminazione e l'attivismo nella prevenzione degli abusi sessuali sono solo alcuni degli spunti che Gaga fornisce quotidianamente a chi la segue.