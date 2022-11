L a pagina Facebook di Onlyoroscopo, tra gli oroscopi più seguiti del web, assumerà la denominazione The Wom Life

La pagina Facebook di Onlyoroscopo, già diventata parte dell'universo The Wom nelle scorse settimane, assumerà nelle prossime settimane la denominazione "The Wom Life" e rappresenterà la pagina più generalista dell'aggregato The Wom sul social.

La pagina ha poco più di 480mila persone che ha messo "mi piace" ed è seguita da poco meno di mezzo milione di persone.