S i chiama Keechant Sewell ed è la prima donna a diventare il capo della polizia di New York: la sua storia, l'incredibile intelligenza emotiva e la chiusura di un cerchio che si è protratto a lungo

Con la nomina di Keechant Sewell a capo della polizia di New York, abbiamo l'impressione che si sia chiuso un cerchio. La prima donna a diventare il 45esimo commissario di polizia della città ha impressionato il neosindaco Eric Adams con la sua intelligenza emotiva. Forte, indipendente e afroamericana, Sewell guiderà 35.000 agenti in uniforme per le strade di una delle città più grandi e importanti non solo d'America, ma del mondo intero.

La nomina arriva in un momento molto complesso: nel corso degli ultimi dodici mesi, ci sono state numerose polemiche a New York, contro il razzismo sistemico e la polizia stessa. C'erano state solo promesse finora, ma la nomina è (finalmente) arrivata: una donna guiderà il dipartimento. Sembrava uno scenario impossibile fino a poco tempo fa. Oggi, invece, con Keechant Sewell, è realtà.

Il carisma e l'intelligenza emotiva

Keechant Sewell ed Eric Adams a New York nel 2021

"Ha l'esperienza e l'intelligenza emotiva che servono per offrire ai newyorkesi sia la sicurezza di cui hanno bisogno che la giustizia che meritano." Il sindaco eletto Eric Adams, che sarà in carica dal primo gennaio dopo Bill De Blasio, ha speso parole molto importanti per presentare Keechant Sewell al mondo intero. Ed è stata definita anche come una "provata combattente del crimine", mettendo in risalto tutte le qualità che ogni capo dovrebbe avere.

"Il capo Sewell si sveglierà ogni giorno concentrata sul mantenere i newyorchesi al sicuro e sul miglioramento della nostra città. Sono entusiasta di averla al timone della polizia di New York." Dovrà prendere in mano le redini di una situazione pesante, complessa, ai limiti. Per molti anni, il Dipartimento di New York non aveva osservato un crescendo di crimini e di atti violenti: fino a non poco tempo fa, erano i più bassi mai visti. La riforma della polizia newyorchese è ormai in corso, e siamo felici che a farlo ci sarà una donna incredibile.

Keechant Sewell, la storia

Figlia di un marine, ha 49 anni, ed è cresciuta nel Queens, proprio a New York, in quella città che ora protegge dall'alto. Per ben 23 anni, ha lavorato nel dipartimento di polizia della contea di Nassau. Nel 2020 era diventata capo della divisione investigativa. Sewell ha svolto ruoli decisivi durante la sua carriera: non si è mai tirata indietro, neppure di fronte alle difficoltà.

Ha guidato l'unità narcotici, ha partecipato a negoziazioni in casi di ostaggi. La sua nomina è un segnale chiaro dei tempi che (finalmente) avanzano. Non dovrebbe fare notizia, lo sappiamo, ma per il momento è importante dare risalto a ogni storia che possa mostrare uno stacco netto rispetto al passato. Il sindaco neoeletto ha preso una decisione importante, e l'ha fatto nel pieno rispetto dell'inclusività.

La chiusura di un cerchio: l'importanza di rompere gli schemi

Keechant Sewell a New York nel 2021

"In questa città, in questo momento, ho chiuso un cerchio." Il capo Sewell, con queste parole, ha descritto perfettamente il passato, il presente e il futuro. "Il NYPD ha un ruolo importante nel rendere la nostra comunità più sicura, ma non possiamo farlo da soli." Non è facile per lei subentrare in questo periodo di profonda incertezza.

La scelta di Eric Adams non è stata casuale. Il capo Sewell, come espresso anche dal New York Times, si ritroverà a dovere fronteggiare diversi problemi, ma il suo compito sarà quello di mettere in atto l'intelligenza emotiva per cui è stata scelta. Non guiderà solo la comunità, ma rivoluzionerà le pratiche tradizionali della polizia.

Una persona amata, una donna forte, una lavoratrice instancabile, che è stata anche esaltata dai suoi colleghi, per la sua "guida esemplare". Non solo: ha sempre apprezzato gli uomini e le donne che lavoravano con lei, senza creare alcun divario sociale, economico, di genere. Il suo potenziale, adesso, porterà la luce nella città che per eccellenza non dorme mai, ma che ha tanto bisogno di empatia e sostegno incondizionato, senza stereotipi o pregiudizi.

A Keechant, che ci ricorda che possiamo essere davvero tutto ciò che vogliamo

Quante di noi sono cresciute con l'idea di dover fare dei lavori per forza perché ritenuti "femminili"? Quante volte la società ha cercato di rimetterci al nostro posto, quello della donna angelo del focolare, uno stigma sociale che ci portiamo dietro da troppo tempo, ormai? Eppure, la nomina di Keechant Sewell a capo della polizia newyorchese è quello di cui avevamo bisogno per rompere uno schema predefinito, forse uno dei più famosi.

Le donne-capo hanno sempre dovuto lavorare il triplo per mostrare di aver meritato il posto. Spesso, qualcuna di loro ha scelto di acquisire delle "doti tipiche degli uomini" per far valere le proprie opinioni. Questioni di genere che si basano sugli stereotipi e che fanno male.

Keechant Sewell, invece, ci ricorda che possiamo essere tutto quel che vogliamo. Senza limiti o paure. Soprattutto, senza differenze di genere che nel 2021 non dovrebbero più esistere. Il cerchio è chiuso: che sia il primo di tanti altri.