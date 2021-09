I ris Apfel ha compiuto 100 anni ad agosto e ha festeggiato con una collab con H&M, Maye Musk ne ha 73 e ha siglato un nuovo contratto come testimonial di un brand: due muse per stilisti e marchi, che del tempo che passa hanno fatto un vanto

Una ha compiuto 100 anni lo scorso 29 agosto, l’altra è un po’ più giovane, 73 anni fatti ad aprile, e sono due delle modelle e influencer più richieste dal mondo della moda. Iris Apfel e Maye Musk sono la dimostrazione che lo stile e la personalità (soprattutto quest’ultima) non hanno età, e che sono i principali requisiti per diventare icone e muse in uno dei settori più esclusivi di sempre.

Iris Apfel, 100 anni fuori dall'ordinario

Iris Apfel, imprenditrice, decoratrice d’interni e designer, è diventata famosa proprio grazie a uno stile audace e coloratissimo. “More is More & Less is a bore”, è il suo motto, che campeggia sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 2 milioni di persone. Amatissima da designer e brand, è stata testimonial di decine di campagne pubblicitarie e ha campeggiato su una sfilza di cover sfoggiando look talmente particolari da non seguire la moda, ma da dettarla. Della sua vita, e della svolta che ha preso quando dal dietro le quinte è passata sotto i riflettori, ha parlato in un’autobiografia che è diventata un best-seller: “Icona per caso. Riflessioni di una star della terza età”. Per anni Iris ha anticipato le tendenze in ogni settore, dalla moda all’interior design, su di lei sono stati realizzati film, documentari e mostre, e nel 2019 è arrivato un contratto che per migliaia di giovanissime resta un miraggio: quello con l’agenzia di modelle americana IMG Models, la stessa che rappresenta top come Bianca Balti e Gigi Hadid.

Il 2021, anno dei suoi 100 anni, Iris lo ha festeggiato con una collaborazione speciale. Considerata una delle 50 donne meglio vestite al mondo, ha siglato una partnership con H&M per curare una collezione che promette di andare sold-out in pochi giorni, se non ore: «Lo stile non è spendere un sacco di soldi. Non riguarda cosa o chi indossi, ma come ti senti quando ti vesti - ha spiegato - Lo stile ha a che fare con l’espressione di sé e, soprattutto, l'atteggiamento, e penso che H&M proponga outfit favolosi in tutto il mondo e sia pioniere assoluto nel suo campo. Amo fare stile a prezzi accessibili».

La sua collezione dovrebbe debuttare a inizio 2022 negli shop della catena di fast-fashion, segni particolari colore, originalità e molteplicità di taglie, in pieno stile Apfel. Più che i contratti, le cover e le collaborazioni, a definire Iris però è Iris: gli occhiali enormi che disegna lei stessa, i gioielli (predilige quelli etnici), gli abiti coloratissimi e mai pacchiani e quegli occhi che sembrano sempre sorridere alla vita l’hanno resa ciò che è molto più dei riconoscimenti esterni. E lei ne è ben consapevole: “Mi rifiuto di diventare una vecchia bacucca - ha scritto nella sua autobiografia - mi sono autoproclamata l'Adolescente Più Attempata del Mondo, e ho intenzione di continuare così”.

Maye Musk, supermodella a 73 anni

La storia di Maye Musk, invece, è quella di una sopravvissuta che si è reinventata decine di volte. Mamma di Elon Musk, guru di Tesla e Space X, considerato uno degli uomini più geniali (e ricchi) del suo tempo, Maye Musk nel corso dei suoi 73 anni ha collezionato un’esperienza dopo l’altra, e ha dovuto affrontare anche un marito violento da cui è fuggita per rifarsi una vita dopo 9 anni di matrimonio infernale.

Di origini sudafricane, Maye ha iniziato a sfilare molto giovane, nel 1969 è arrivata in finale al concorso di bellezza Miss South Africa, ma il matrimonio con Errol Musk, l’anno successivo, l’ha spinta a mettere le aspirazioni nel cassetto. Tre i figli avuti dal marito prima della separazione, nel 1979: Elon, Kimbal e Tosca. Nel frattempo Maye ha conseguito una laurea e un master in scienze della nutrizione, avviando una carriera di successo da dietista e nutrizionista. Quella di modella, di contro, sembra essere ripartita via via che gli anni passavano.

In realtà non si è mai fermata del tutto, ma è dopo i 60 che sembra sbocciare. Nel 2011, a 62 anni, ha posato nuda per la cover del Time, per Elle Canada è finita in copertina a 63 anni, ed è stata la protagonista delle campagne pubblicitarie di Target e Virgin America. Nel 2017, a 68 anni, è diventata testimonial del colosso beauty Cover Girl, e nel 2021 ha siglato un contratto con la Creative Artists Agency, che ora la rappresenta.

Anche lei come Iris ha raccontato la sua vita in un libro, uscito nel 2019. “A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success”, ovvero “Consigli per una vita di avventure, bellezza e successo”. Nei giorni scorsi Maye ha annunciato una nuova collaborazione con un brand svizzero che si occupa di integratori alimentari, ed è volata a Parigi per la Fashion Week, posando accanto a supermodelle con qualche decina d'anni di meno senza perdere un grammo di appeal.