U n tuffo in acque cristalline, l’abbraccio con la bff, un bacio al tramonto, l’eccitazione e le aspettative del primo giorno di vacanza: sono soltanto alcuni dei piccoli, grandi momenti della vita che riempiono le gallery degli smartphone, attimi da catturare e incorniciare. Letteralmente, visto che per stampare lo scatto preferito basta uno swipe, un dispositivo che sta nel palmo di una mano e tanta voglia di divertirsi e sperimentare

La nuova mini Link 2 di Fujifilm è la prima stampante instax che, oltre a stampare in pochi istanti, è dotata della funzione instaxAiR che consente di personalizzare la foto con effetti, testi e disegni, lasciando la fantasia libera di correre. Dall’effetto “wow” del glitter fino alle bolle, le istantanee prendono vita davanti ai nostri occhi dando forma a tutte le idee, anche quelle più creative e originali. Tutto racchiuso in un device compatto e leggero da portare sempre con sé, disponibile in tre colori decisamente pop: rosa, bianco e blu.

La creatività è nell’aria

Immaginate di avere un dispositivo che consente di disegnare nell’aria e di vedere la propria creazione prendere forma su pellicola: ecco, grazie alla funzione instaxAiR, la mini Link 2 fa proprio questo, sfruttando la realtà aumentata. Basta tenerla in mano, premere il pulsante laterale e iniziare a tracciare il disegno, lasciando che le mani si muovano liberamente: al primo buzz la stampante inizia a elaborare, l’anteprima di stampa comparirà nella app e il disegno apparirà alla fine su pellicola.

Scatto troppo piatto? Nessun problema: grazie alla funzione Sketch, edit e print nell’app di mini Link 2 si possono aggiungere grafiche - magari disegnarle direttamente su un foglio di carta e digitalizzarle - ed effetti, come il neon o la vernice spray. E continuare a provare sino a quando non saremo soddisfatti, perché il divertimento sta anche nel processo creativo, da immortalare con un video da scaricare attraverso un codice QR stampabile sulla foto e condividere con la community sui social.

Il click, insomma, è soltanto l’inizio. Una volta catturato l'istante, le possibilità di personalizzarlo e trasformarlo in un contenuto unico sono infinite: selezionandolo dall’app di mini Link 2 si possono aggiungere testi, applicare filtri, giocare con contrasti e colori, aggiungere cornici e sticker e creare collage. Se il risultato convince, basta fare swipe-up per ottenere in pochi secondi la foto stampata su pellicola istantanea, un processo disponibile sino a 100 scatti e che include anche i video. Basta infatti accedere alla app, selezionare il filmato preferito e stampare per conservare in formato istantaneo ogni singolo fotogramma.

Il divertimento è anche condivisione

L’estate poi è la stagione perfetta per sperimentare, fare il pieno di ricordi preziosi e soprattutto condividerli con chi si ama. La funzionalità Go with Your Instinct lo fa lanciando una challenge: quanto sono compatibile con i miei bff? Scatta, scegli il colore per la foto e poi confronta il risultato per scoprirlo. Oppure mettiti alla prova con le domande del Match Test e scopri la percentuale di affinità: il risultato sarà uno scatto che celebra l’amicizia e ci ricorda che la cosa importante non è la meta, ma il viaggio e i compagni con cui lo si affronta.

A lezione di creatività da Ludovica Di Donato

Scattare e stampare, insomma, non è mai stato così semplice e a portata di tutti. Anche di chi con la tecnologia ha poca affinità, ma non manca di creatività e soprattutto di cuore: le foto più belle non sono quelle senza difetti, ma quelle che celebrano i legami. Come ci dimostrano la blogger Ludovica Di Donato e la sua iconica “mamma”, basta poco per unire generazioni sulla carta così diverse. Perché sì, stampare le foto è ancora attualissimo e grazie alla nuova Fujifilm instax mini Link 2 può anche dare anche sfogo alla creatività, creando effetti originali e divertenti ai nostri scatti.

La nuova stampante a sviluppo istantaneo instax mini Link 2 di Fujifilm è in vendita a € 129,99 ed è un’idea regalo super azzeccata e originale. Ciliegina sulla torta per gli appassionati di fotografia, è il fatto che oltre alla compatibilità con gli smartphone, instax mini Link 2 è compatibile anche con la fotocamera digitale mirrorless Fujifilm X-S10 e consente di inviare le immagini direttamente dalla fotocamera alla stampante.