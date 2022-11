A Milano va in scena la Creator Economy con l’Influence Day

U n evento pensato per esplorare e approfondire gli aspetti più rilevanti dell’influencer marketing: il 10 novembre si terrà al Magna Pars di Milano l'Influence Day, evento che vedrà il coinvolgimento di alcuni dei content creator più richiesti del momento, oltre a media company e realtà del mondo dell'innovazione e del tech. Ci saremo anche noi di The Wom

Una giornata di formazione esperienziale, che si inserisce nel palinsesto della Milano Digital Week 2022: stiamo parlando dell'Influence Day, evento alla prima edizione che andrà in scena il 10 novembre presso l'hotel Magna Pars di Milano, ma anche all’interno della realtà virtuale creata ad hoc INDA Metaverse.

La giornata, che avrà l'obiettivo di esplorare la Creator Economy insieme ai suoi protagonisti, si dividerà in tre momenti: l'INDA conference, che sarà teatro di round-table, panel e keynote speech tematici; gli INDA awards, ovvero il premio alla sua prima edizione dedicato al lavoro di creators e influencer, e l'INDA dinner, il momento di networking a conclusione dei lavori.

Tantissimi i nomi di spicco presenti per questa prima edizione dell'Influence Day: da Benedetta De Luca, Gender & Inclusion editor di The Wom fino a Gabriele Vagnato, comico e creator con oltre 4 milioni di follower, passando per Cooker Girl (Aurora Cavallo), fenomeno emergente nel mondo cooking dei social, tra i top creator di Giallozafferano, e “Il Milanese Imbruttito", rappresentato da Tommaso Pozza (Co-founder & Sales Director), l'evento vuole raccontare la Creator Economy dalla parte di chi la rende possibile: i creator.

Alcuni dei creator che parteciperanno all'Influence Day

«Influence Day è un’occasione importante per noi e per tutto l'ecosistema crescente della creator economy italiana e non solo. È un’occasione per approfondire dati e ricerche, ridefinire gli approcci strategici, dare uno sguardo al futuro, condividere tante case history di successo, ma anche ridefinire la tassonomia: dall'influencer marketing all'influence marketing, eliminando generalizzazioni e valorizzando l'unicità di ogni creator», ha spiegato Giancarlo Sampietro, Founder & CEO di FLU, la Business unit di Uniting Group che ha organizzato l'evento.

Da sinistra: Mariachiara Tirinzoni di TechStar, Daniela Cerrato di Mondadori Media, Giancarlo Sampietro di FLU, Anna Luciano di Doxa e Nicolò De Devitiis durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento

Il palinsesto, ricchissimo di talk e incontri, includerà anche alcuni appuntamenti insieme a The Wom, che con Giallozafferano, Influenxer e Webboh sarà media partner dell'evento:

ore 10.00 - 10.45: Fashion & Lifestyle ai tempi dei social, tra ispirazione e democratizzazione. Come gli influencer stanno cambiando le regole del settore, con Vera Grassia, Fashion Editor di The Wom, Giulia Salemi (Conduttrice & Influencer), Elisa Maino (Influencer), Catherine Poulain (Content Creator), Mattia Stanga (Creator & Podcaster) e Muriel (Content Creator).

ore 12.00- 12.30: Beauty e Influencer Marketing: dai tutorial alla self expression. Confronto con i protagonisti della scena digitale beauty per raccontare l'evoluzione di un settore, con Beatrice Zocchi, Beauty Contributor di The Wom, e Cleo Toms (Content Creator), Pierangelo Greco (Web Creator), Beatrice Gherardini (Make-up Artist & Beauty Content Creator ), Grace On Your Dash (Content Creator & Beauty Expert).

13.45 - 14.30: Infotainment, Edutainment, Entertainment: quando la prospettiva della community diventa ispirazione per i Creator. Nuovi format per raccontare attualità e brand con il linguaggio dei social, con Daniela Cerrato (Direttore Marketing di Mondadori Media), Paola Di Benedetto (Speaker & Conduttrice TV), Marco Cartasegna (Founder & CEO Torcha), Alessia Lanza (Creator), Emalloru (Regista & Content Creator), Andrea Pinna (Web influencer & Scrittore).

Numerose anche le talent agency che hanno deciso fin dal principio di sposare il progetto: DOOM, Wannabe Management, Web Stars Channel, One Shot, Zenzero, Realize Networks, Sparkle Agency, Team World, Capital Innova, eHappen, The Talent Lab.

Qui per scoprire il palinsesto dettagliato dell'Influence Day.