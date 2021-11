House of Gucci: via all’asta che ripercorre le tre decadi della casa di moda

I n attesa di vedere nella sale House of Gucci, per gli appassionati del marchio c’è un altro appuntamento imperdibile: un’asta con i pezzi più iconici

House of Gucci uscirà ufficialmente nelle sale italiane il 16 dicembre 2021 ma già da mesi, per non dire anni, non si fa che parlare della pellicola che vede protagonista Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani.

Tanti gli eventi che stanno portando al momento in cui finalmente il film sarà visibile a tutti e l’ultimo in ordine di tempo è un’asta dedicata alla casa di moda italiana.

Di cosa parla House of Gucci

Quella che può con poche probabilità di smentita essere definita la pellicola più attesa dell’anno narra una delle storie più note del nostro Paese, dove si intrecciano crimine, potere, lusso e moda: l’omicidio di Maurizio Gucci, marito di Patrizia Reggiani e presidente di Gucci, sullo sfondo luccicante di quella che è rimasta nota a tutti anche dopo decenni come Milano da bere.

In cosa consiste l’asta

In occasione dell'uscita nelle sale del nuovo film di Ridley Scott, la piattaforma online Catawiki ha organizzato l'asta esclusiva Three Decades of Gucci, che ripercorre le più importanti decadi della casa di moda italiana.

L'asta avrà inizio il 25 novembre e terminerà il 5 dicembre. Sulla piattaforma online saranno visibili pezzi unici che raccontano la storia e lo stile Gucci e che spaziano dall’abbigliamento fino agli articoli per la casa e naturalmente ad accessori iconici come le borse. Non mancheranno rari oggetti risalenti agli anni ‘70, ‘80 e ‘90.

Un vero e proprio paradiso per i fan di Gucci e i collezionisti di moda, che avranno la possibilità di fare un'offerta per una vasta selezione di oggetti pregiati e senza tempo.

A confermarlo anche Lorenzo Altimani, esperto di moda di Catawiki. «Dalle iconiche borse Gucci Monogram, agli occhiali da sole; foulard, cinture ma anche portafogli e oggetti per la casa; questa asta unica nel suo genere presenterà il meglio dell'impero Gucci, sinonimo di innovazione ed eclettismo».

Gli oggetti più iconici all’asta

Dire Gucci significa dire moda e forse è impossibile individuare il capo per eccellenza che rappresenti per intero la visione della maison. I curatori dell’asta Three Decades of Gucci hano però cercato di unire i più rappresentativi. Ecco quindi alcuni oggetti iconici che sarà possibile aggiudicarsi.

Gucci Bamboo Bag

Ideata dal fondatore Guccio Gucci negli anni Cinquanta, la Bamboo Bag è tra i modelli della maison fiorentina più amati e inconfondibili di tutti i tempi. Negli anni la borsa è stata reinventata in innumerevoli versioni e sfoggiata da star internazionali del calibro si Ingrid Bergman e Liz Taylor.

Pantaloni Gucci by T. Ford

I pantaloni in pelle messi a disposizione degli avventori dell’asta sono stati disegnati da Tom Ford, direttore creativo della Maison dal 1994. L’ingresso in azienda dell’allora giovane designer texano, avvenuto esattamente un anno prima della morte di Maurizio Gucci, segna una svolta importante per il marchio. Tom Ford infatti ne ridefinisce lo stile. La donna, e la comunicazione stessa di Gucci diventano sexy e provocatrici e tornano all’apice del successo.

Gucci saddle full riding set

Il mondo dell’equitazione, a partire dal 1921, ha più volte ispirato e intrecciato quello della moda, e in particolare del marchio toscano. Per questo tra gli oggetti all’asta ci sarà anche una sella prodotta in un numero limitatissimo di pezzi ed esposta al museo Gucci di Firenze qualche anno fa, proprio perché estremamente rappresentativa del brand.

L’azienda infatti durante i primi anni di produzione raggiunse un grande successo grazie alla produzione di borse, bauli, guanti, scarpe e cinture ispirate al mondo equestre ed è proprio da lì che è nata la crescita del suo impero, al punto che la staffa, il morsetto e il web, il nastro rosso e verde preso in prestito dal sottopancia per le selle, sono diventate ben presto simbolo delle creazioni della casa di moda fiorentina.

Foulard in seta con stampa Flora Snake

Nonostante i fiori non siano il soggetto primario del marchio Gucci, la stampa Flora è un classico della casa di moda ed è entrata spesso nelle collezioni del brand. Il disegno, realizzato sul foulard all’asta è opera dell'artista Vittorio Accornero de Testa e risale al 1966. Ispirato all’attrice Grace Kelly, ebbe subito un enorme successo tanto da spingere Gucci ad utilizzare il tema non solo nei foulard ma anche in scarpe e capi d’abbigliamento.

Abito Dragon – Gucci by Tom Ford Autunno/Inverno 2004

All’asta andrà anche un rarissimo ed esclusivo vestito bianco, il Dragon Gucci by Tom Ford del 2004. Si tratta di un vero e proprio pezzo d’archivio e per collezionisti, visto che essendo l’ultimo vestito, dell'ultima collezione firmata per Gucci da Tom Ford è considerato il vestito d’addio del designer.

Kimono - Gucci by Tom Ford 2003

Anche il celebre Kimono, indossato da Rie Rasmussen nella pubblicità più famosa e controversa dell'era Gucci by Tom Ford è oggi all’asta. Un capo che ha calcato le passerelle più importanti del mondo, e ritratto in numerose pubblicità.