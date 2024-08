A Praga, un hotel sta ridefinendo le abitudini sociali della città

N elle varie capitali europee, darsi appuntamento in hotel per un cocktail o una cena è cosa ormai consueta. A lanciare il trend a Praga è il Falkensteiner Hotel Prague, che propone un bar dal design pop e un ristorante con terrazza dove trovarsi a tutte le ore del giorno

Non solo turisti o viaggiatori per lavoro: in tutto il mondo gli hotel si stanno sempre più aprendo agli abitanti delle città offrendo ristoranti, bar e giardini pensati per attrarre una clientela mista e variegata. Si tratta spesso di luoghi informali e dinamici, ma al contempo raffinati, dove organizzare un pranzo di lavoro come un cocktail tra amici. «A Praga, però, c’è ancora un po’ di diffidenza nell’andare a bere o a mangiare in hotel. C’è il pregiudizio che siano molto cari, oppure pieni di turisti», ci spiegano al Monkey Bar del Falkensteiner Hotel Prague.

L'Hotel Falkensteiner si affaccia su una tranquilla piazza alberata

Situato in zona centralissima, a pochi passi dalla Piazza dell’Orologio e dalla Stazione Centrale, il Falkensteiner Hotel Prague è un boutique hotel che offre un rifugio da quell’overtourism che ha travolto la capitale ceca negli ultimi anni. C’è bisogno di spazio e c'è bisogno di quiete tra gli abitanti della città, lo si percepisce forte.

La lobby dell'hotel

Il Monkey Bar del Falkensteiner Hotel Prague

La struttura dell’hotel, un palazzo color panna affacciato sull’elegante piazza a ridosso della fermata della metro Hlavní nádraží, ospita 108 camere dal design sobrio e accogliente (l’interior design è firmato dall’italiano Matteo Thun); un’area wellness – la Acquapura City Spa, recentemente ampliata con una nuova palestra – oltre a un ristorante e al nuovo Monkey Bar. Quest’ultimo è l’anima pulsante dell’hotel: con la sua terrazza animata da rigogliose piante esotiche, è un luogo piacevole e accogliente dalla colazione fino a sera.

Gli interni del Monkey Bar

Ogni weekend si tiene il brunch, con cocktail a volontà e musica dal vivo, mentre il giovedì e il sabato sera l’atmosfera viene riscaldata dalla musica di DJ internazionali. Il menu del ristorante è giovane e internazionale, invitando alla condivisione: si va dai tacos fino al curry thailandese, passando per le bowls di riso e le pappardelle fatte in casa.

I prezzi sono in linea con quelli dei locali della zona. «Molta clientela giovane sta iniziando ad abbandonare i preconcetti sui ristoranti degli hotel e a darsi appuntamento qui. Proprio per aprirci agli abitanti del luogo abbiamo creato un ingresso indipendente: per entrare al Monkey Bar quindi non è necessario passare dalla lobby dell’hotel», ci spiegano.

L'Acquapura City Spa

Molto interessante è la carta dei cocktail, frutto dell'esperienza del bar manager e del suo impegno nello scoprire le tendenze internazionali della mixology, che vengono qui reinterpretate in modo creativo. Dal Cantaloupe Melon, realizzato con yerba mate e succo di mirtillo, fino al cocktail Sakura, con shiso, sake e gin, la lista dei cocktail piacerà a chi ama viaggiare attraverso i sapori e le combinazioni di profumi e sentori.

Gli altri servizi dell’Hotel

Con l’idea di far scoprire la vera anima della città, presso la lobby dell’hotel è possibile ricevere indicazioni e nominativi per andare alla scoperta dei quartieri più cool della città – come Holešovice, con i suoi locali underground - mentre al Monkey Bar è possibile partecipare ai workshop per realizzare cocktail d’autore. Inoltre, è possibile organizzare eventi aziendali per un massimo di 150 ospiti, e feste private per un gruppo di circa 30 persone.