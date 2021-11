Helena Rubinstein, imprenditrice che ha fatto la storia del make up

U na pioniera nel suo campo, Helena Rubinstein era un’imprenditrice che ha rivoluzionato il concetto di make up. Una professionista dalla grande personalità

Il make up come mezzo per l’emancipazione delle donne. Alla fine dell’Ottocento una vera rivoluzionaria ha preso in mano il proprio destino e ha cambiato quello di intere generazioni.

Ribelle e indipendente sin da piccola, il fatto che avrebbe fatto grandi cose nella vita era quasi una certezza. La tenacia è stato un suo grande punto di forza e il suo punto di partenza, la creatività ha fatto il resto.

Helena Rubinstein era la forza di volontà fatta persona. Ha convinto tutti che la bellezza e la cura di sé potesse essere uno strumento di riscatto femminile e non solo. Conosciamola meglio.

Le origini non contano

La provenienza e la classe sociale di origine non devono condizionare la vita di nessuno. Il proprio destino ognuno se lo crea da sé, attraverso la perseveranza, il talento e la forza di volontà. Questo era quello che, riassumendo, pensava Helena Rubinstein. Segno zodiacale Capricorno, era abbastanza testarda da non arrendersi al primo ostacolo e da rivoluzionare la propria vita. È stata lei a fondare una delle prime case cosmetiche, famosa a livello internazionale.

La famiglia da cui proveniva non le ha impedito di andare lontano e di fare dell’ambizione una missione. Chaja, questo era il suo vero nome, è nata il 25 dicembre del 1870 – il giorno di Natale – nel ghetto di Cracovia. Era la maggiore di otto fratelli in una famiglia ebraica osservante. I suoi genitori erano di umili origini e facevano i droghieri. Le hanno insegnato i valori dell’onestà e del sacrificio, poi è stata lei a spiccare il volo con le proprie forze.

Un viaggio che le ha cambiato la vita

Un ritratto di Helena Rubinstein da giovane

Sin da giovane ha dimostrato di decidere lei per sé, di non omologarsi ai meccanismi dell’epoca. Infatti, dopo avere rifiutato il matrimonio organizzato dalla sua famiglia, ha deciso di partire e di andare a migliaia di chilometri di distanza dalla Polonia. I suoi cari avrebbero voluto che sposasse un anziano vedovo facoltoso, ma Chaja ha preferito volare sino in Australia.

Ha iniziato aprendo un piccolo negozio a Coleraine, nella regione Western Victoria. È stato il primo passo verso il raggiungimento della fama, cominciando a preparare i suoi primi unguenti e medicamenti. Ed è in questa fase della sua vita che ha pensato di cambiare il suo nome. Helena lo giudicava più elegante, perfetto per le sue aspirazioni professionali.

Ha puntato tutto sulla pelle setosa – quasi di porcellana – che caratterizzava il suo viso. La sua carnagione chiara era pressoché perfetta e quale migliore insegnante della realtà, dell’esperienza sul campo? Ha rifiutato anche ottime prospettive lavorative. Il suo obiettivo? Una crema viso che permettesse a qualsiasi donna di ottenere la pelle perfetta.

Da lì a poco ha iniziato a dispensare consigli di bellezza, diventando una vera guru. Ha insegnato quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo per avere una cute radiosa: dalle ore di sonno alla protezione dai raggi solari (e non solo). Ed è proprio da una pelle da sogno che ha avuto inizio il suo di sogno.

Una vita di soddisfazioni

Mentre le sue creme e tutti i suoi prodotti cosmetici andavano a ruba, consacrandola una dei massimi esperti di un settore ancora poco conosciuto, Helena Rubinstein ha conosciuto l’amore e ha deciso di coronarlo con il matrimonio. Il fortunato era il collezionista Edward Titus.

Ma non era solo la sfera sentimentale a renderla felice a quell’epoca, a darle soddisfazioni. La carriera, infatti, andava a gonfie vele ed era arrivato il momento di spostarsi in Europa. Prima a Londra e poi di Parigi: il cuore pulsante della moda e del make up.

È lì che ha conosciuto artisti provenienti da ogni parte del mondo e ne è diventata amica. Infatti, oltre ad avere un occhio clinico nei confronti della bellezza, amava moltissimo anche l’arte contemporanea. In Francia ha frequentato e legato con veri e propri mostri sacri: da Picasso a Matisse, da Dalì a Eluard, passando per Braque.

La svolta, una donna in continua evoluzione

Helena Rubinstein al lavoro

Helena Rubinstein non era una donna che si accontentava. Il mondo si muoveva, si evolveva, e lei con lui. Dalle creme per il viso, la sua passione si è spostata al make up. I colori e le sperimentazioni tanto amate sulla tela hanno subito una sorta di trasferimento sul viso: la sua di tela, d’altra parte, sulla quale esprimere se stessa e la propria forma d’arte.

Le cose andavano talmente bene, che nel suo stabilimento parigino di Saint-Cloud ha iniziato a ideare prima creme sempre più sofisticate, poi ampliando la produzione a fard e ciprie opacizzanti. Un vero tesoro per le donne di quei tempi, sempre alla ricerca della novità che potesse esaltare la propria bellezza. Questa esigenza Helena la comprendeva appieno e rispondeva nel migliore dei modi possibili: con il suo talento straordinario.

Poco prima che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale, ha attraversato l'Oceano Atlantico e inaugurato un lussuoso salone a New York, sulla 715 Fifth Avenue. I suoi trattamenti viso sono diventati un vero e proprio must fra le donne altolocate della Grande Mela (e non solo). La sua fama era inarrestabile e la resa immortale sino a oggi.