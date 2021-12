C hi dice che bellezza e intelligenza non vadano a braccetto deve ricredersi: tante le donne che hanno saputo lasciare il segno ribaltando questo pregiudizio e tra questi c'è Hedy Lamarr, incantevole attrice conosciuta per una invenzione che utilizziamo nella quotidianità

Sono stante tante le donne che hanno dimostrato quanto sia sbagliata questa frase e tra queste c’è un’attrice che ha fatto in modo di mettere da parte tutti gli stereotipi sul mondo femminili. Bella e intelligente, ha saputo lasciare la sua impronta non solo nel cinema con il suo talento ma anche nella scienza grazie ad una invenzione che ancora oggi conosciamo. Stiamo parlando di Hedy Lamarr, la stella del cinema che ha saputo distinguersi per la doppia carriera come inventrice.

Hedy Lamarr attrice e genio dell’elettronica: la sua storia è davvero unica nel suo genere e nonostante abbia brillato nel passato del cinema è conosciuta ancora oggi proprio per essere l’inventrice del Wi-Fi.

La sua vita, tra cinema e scienza

La biografia di Hedy Lamarr mette in evidenza come una stella possa nascere e crescere grazie al talento e all’impegno. La conosciamo come Hedy Lamarr ma dietro al suo nome d’arte c’è quello di Hedwig Eva Maria Kiesler, la figlia di un banchiera e di un pianista ebrei nata a Budapest nel 1914. Fin da subito dimostra grande intelligenza e curiosità per il mondo tecnologico, tanto che già dall’età di 16 anni intraprende gli studi di ingegneria. Tre anni dopo lascia la scuola per iniziare a lavorare come attrice. La sua bellezza e il suo talento non sono passati inosservati; pochi anni più tardi nel 1933 ottiene una parte importante all’interno del film Ectasy che la porta rapidamente al successo.

La fama di Hedy Lamarr arriva tramite una scena di quel film in cui l’attrice giovanissima compare completamente nuda. È stata proprio questa scena ad aprirle le porte del cinema ma non solo. Il suo fascino l’ha resa il sogno proibito di moltissimi uomini che erano follemente innamorati di lei. Tra loro si è fatto notare Fritz Mandl, un magnate dell’industria delle armi con cui si è sposata dopo aver ottenuto l’approvazione dei genitori. Estremamente geloso ha cercato di entrare in possesso di tutti i film in cui la moglie compare nuda. L'ha costretta poi ad abbandonare, seppur temporaneamente, la sua carriera cinematografica proprio per questo eccesso di gelosia.

Hedy Lamarr però non riesce a resistere in questa relazione che le ha tarpato le ali e così nel 1937 fugge prima a Parigi e poi a Londra per giungere poi negli Stati Uniti dove riprende finalmente la sua carriera di attrice. Proprio qui sceglie il suo nome d’arte che l’ha accompagnata fino al 2000, anno della sua morte.

Hedy, attrice e scienziata

Considerando il periodo storico però non è difficile comprendere quante difficoltà abbia attraversato Hedy Lamarr. La sua storia personale ha calcato il suo odio verso il nazismo tanto da averla spinta a collaborare con gli Stati Uniti fornendo molte informazioni e contatti derivanti proprio dalla relazione con il marito.

Hedy però, da donna coraggiosa, non voleva limitarsi a riportare informazioni: voleva fare la differenza. Ecco che quindi mette a disposizione anche le proprie abilità e conoscenze ingegneristiche per aiutare nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie militari all’avanguardia. A Hedy Lamarr si deve l’invenzione del Wi-Fi: la sua idea era quella di fornire una tecnologia in grado di controllare a distanza i missili mantenendo i segnali radio del tutto invisibili.

L’invenzione del Wi-Fi

Sono tante le donne che hanno saputo fare la differenza per il loro coraggio o per le idee imprenditoriali; basti pensare a Helena Rubinstein, imprenditrice del settore beauty, o Amelia Earhart aviatrice nota per il suo coraggio e ovviamente la bellissima Hedy Lamarr. In collaborazione con il compositore George Antheil progetta il sistema di comunicazione segreto. L'idea era di controllare a distanza un meccanismo utilizzando i salti di frequenza.

Il sistema è stato utilizzato prima per creare siluri senza equipaggio e poi per sistemi di modulazione dei segnali di telecomunicazione che ancora oggi usiamo come il Bluetooth e il Wi-Fi. Al momento dell’invenzione non è stata presa in considerazione; il brevetto è stato utilizzato qualche anno più tardi a partire dagli anni ’50 per vedere la luce effettivamente nel 1962. L’Esercito Americano l’ha utilizzata infatti durante la crisi missilistica di Cuba.

Il Giorno dell’Inventore in suo onore

Una delle lezioni più grandi che ci ha dato l’attrice è la voglia di farcela e di non arrendersi. Nonostante il matrimonio infelice l’abbia segnata profondamente ha deciso di investire il suo coraggio e la sua intelligenza per lasciare il segno tanto da aver ottenuto un riconoscimento importante. Il 9 novembre, Giorno dell’Inventore, coincide con la sua data di nascita.

La movimentata vita sentimentale

Hedy è stata una delle star vittime di violenza: condannata ad un matrimonio infelice è stata chiusa in casa dal marito, le è stata tolta la libertà di uscire e di praticare la sua amata carriera da attrice finché non è fuggita all’estero.

Dopo di lui ci sono stati altri amori importanti nella sua vita: altri 5 mariti e innumerevoli amanti hanno tenuto compagnia all’attrice che trascorreva le giornate tra set di pellicole importanti e studi di innovative apparecchiature tecnologiche.

Un cortocircuito emotivo e una vita piena di peripezie hanno portato la bellissima attrice a diventare un simbolo del cinema ma anche delle donne coraggiose che hanno saputo lottare per far sentire la propria voce e il proprio talento.