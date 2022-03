G igi Hadid, Elodie, Chiara Ferragni e non solo. Donne che hanno deciso da che parte stare, promuovendo o sostenendo igi Hadid, Elodie, Chiara Ferragni e non solo. Donne che hanno deciso da che parte stare, promuovendo o sostenendo importanti iniziative contro la guerra in Ucraina

Di fronte alla tragedia di un popolo costretto, da un giorno all'altro, a vivere sotto un cielo ricoperto di nuvole e bombe non si può restare indifferenti. Ed è per questo che molte celebs hanno scelto di fare qualcosa di concreto, con delle encomiabili iniziative contro la guerra in Ucraina. Una presa di posizione importante che mette in primo piano un tema caldo e quanto mai attuale. Perché quando a farlo è un personaggio di spicco l'eco è ancor più dirompente e un semplice gesto assume un valore immenso.

Gigi Hadid e Mica Argañaraz, il grande cuore delle top model

Ne è un esempio Gigi Hadid, il cui messaggio social ha fatto in brevissimo tempo il giro del mondo. La top model ha seguito l'esempio dell'amica e collega Mica Argañaraz, impegnandosi a donare tutti i guadagni delle Fashion Week 2022 per aiutare chi soffre a causa della guerra in Ucraina e in Palestina. "I nostri occhi e il nostro cuore devono essere aperti a tutte le ingiustizie umane - ha scritto su Instagram -. Possano tutti vederci fratelli e sorelle, al di là della politica, al di là della razza, al di là della religione".

Elodie, l'impegno per i bambini e le bambine in Ucraina

Per Elodie è un momento d'oro, con l'imminente uscita del nuovo singolo e del videoclip che già dall'anteprima condivisa su Instagram si preannuncia un grande successo. Artista di talento, bellezza ma anche cuore, anche lei è tra le celebs che hanno deciso di sostenere iniziative a favore dei rifugiati di guerra in Ucraina. La cantante ha deciso di devolvere il ricavato della vendita del singolo ai progetti di Save the Children che supportano i bambini e le bambine in Ucraina. Cibo, coperte e tutto ciò che occorre per i più indifesi, per coloro che pagano (sempre) per le colpe dei grandi.

Dalla Fashion Week il messaggio di Chiara Ferragni

Sempre dalle Fashion Week si diffonde il messaggio di Chiara Ferragni, che ha deciso di sostenere un'iniziativa contro la guerra in Ucraina. Con la semplicità che la contraddistingue, la splendida Chiara ha abbandonato per un attimo outfit e lustrini spiegando ai suoi tanti follower l'importanza del lavoro della Croce Rossa Italiana. "Ogni piccolo gesto è un aiuto concreto", ha scritto.

Blake Lively e Mila Kunis, le iniziative delle attrici

Gigi Hadid, Chiara Ferragni ed Elodie sono solo alcune delle celebs che hanno fatto sentire la propria voce contro la guerra in Ucraina. All'apparenza sono piccoli gesti, ma pensate alla risonanza che anche un singolo post può avere se condiviso da donne che, come loro, influenzano l'opinione pubblica.

Modelle, cantanti ma anche le attrici non sono da meno. Come Blake Lively che, insieme al marito Ryan Reynolds, ha deciso di donare un milione di dollari all'UNHCR, l'agenzia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati di guerra. O come la dolce Mila Kunis, immigrata negli USA proprio dall'Ucraina quando aveva soltanto sette anni.

L'attrice si è mostrata in un video al fianco del marito Ashton Kutcher, lanciando una raccolta fondi che finora, in pochissimi giorni, ha già messo insieme ben 17 milioni di dollari che saranno impiegati per procurare kit di soccorso ai profughi ucraini ospitati in Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Moldavia.