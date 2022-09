FLU – INFLUENCE DAY: dietro le quinte della Creator Economy. Con The Wom come media partner

P alinsesto e ospiti dell’evento: tra i nomi di spicco della prima edizione: Gabriele Vagnato, Awed™, Marco Cartasegna, Paola Di Benedetto, Pow3r, Catherine Poulain, Aurora Cavallo e Benedetta De Luca per un appuntamento unico che permetterà di approfondire ogni aspetto del mondo dell’influencer marketing direttamente dai più importanti creators italiani

A poco meno di due mesi dall’appuntamento, prende sempre più forma la prima edizione dell’INFLUENCE DAY, l’unico evento che ti porta dietro le quinte della Creator Economy per approfondire ogni aspetto del mondo dell’influencer marketing attraverso gli occhi e le voci dei protagonisti del settore.

Ideato da FLU, business unit di Uniting Group, INDA sarà una giornata di formazione esperienziale grazie alla presenza dei creators più importanti d’Italia che, il 10 novembre all’interno della splendida location milanese ‘Magna Pars’, ricopriranno il ruolo di speaker d’eccezione.

“Non potevamo chiedere di meglio per la prima edizione dell’INFLUENCE DAY, che promette un palinsesto davvero di primo livello sia per le ‘voci’, che per i contenuti - afferma Chiara Dal Ben, Marketing & Innovation Director di FLU, Part of Uniting Group – Temi come Metaverso, Avatar 3D, Infotainment, Edutainment, novità e approfondimenti sugli aspetti legal, Virtual Influencer verranno raccontati da chi li vive e li studia ogni giorno. Tutto in un unico imperdibile evento”.

Tantissimi i nomi di spicco: da Gabriele Vagnato, comico e creator con oltre 4 milioni di follower, allo youtuber vincitore dell’Isola dei Famosi Awed™ e Marco Cartasegna, Founder e direttore di Torcha. Da Paola Di Benedetto, modella e apprezzatissima conduttrice televisiva-radiofonica, a Pow3r, uno dei gamer più seguiti e amati del panorama italiano. E ancora: Catherine Poulain, famosa influencer e DJ, Cooker Girl (Aurora Cavallo), fenomeno emergente nel mondo cooking dei social, tra i top creator di Giallozafferano e Benedetta de Luca, ambassador indiscussa della body positivity e gender e inclusion editor di The Wom.

Impossibile elencare tutti gli ospiti, per una lista che vede, tra gli altri, anche Elisa Maino, Mattia Stanga, Dangiuz, Riccardo Dose, Rosy Chin, Alessia Lanza, Rafael Nistor, Muriel, Beatrice Gherardini, Yuniho, Nefele e Cameron-James Wilson.

Un palinsesto importante, frutto anche del coinvolgimento di media partner d’eccellenza che hanno scelto da subito di sposare l’iniziativa: Giallozafferano, il food media brand leader in Italia e The Wom, il social magazine 100% inclusivo che parla alle giovani millennial e alla generazione Z e delle talent agency Doom Entertainment, Wannabe, WebStarsChannel, Oneshot, TeamWorld, Sparkle e Ehappen.

INDA, inoltre, potrà contare sulla preziosa collaborazione come partner tecnico di TechStar, realtà italiana Metaverse Enabler che sviluppa soluzioni di Metaverso per accompagnare le aziende nella loro Virtual Transformation.

Per scoprire il palinsesto dettagliato sono già stati lanciati il sito ufficiale e i canali social (Facebook, Instagram e LinkedIn), che permetteranno di rimanere sempre aggiornati sulle novità legate all’evento e, naturalmente, di acquistare i ticket per la partecipazione.