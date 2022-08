Fiat 500X Hybrid: divertente, semplice da guidare e sostenibile

F acile da guidare, comoda e assolutamente versatile: adatta a qualsiasi tipo di esigenza sia in città sia per i viaggi più lunghi. E soprattutto ibrida, con consumi ed emissioni davvero contenuti, con un occhio di riguardo all’ambiente. La versione speciale “Dolcevita” ha pure la capote per una vera e propria esperienza “en plein air”

Nella caotica vita di tutti giorni, se abbiamo la possibilità di trovare delle soluzioni che facilitino le nostre “fatiche” quotidiane, beh: abbiamo fatto bingo! E soprattutto, per chi vive in città, avere la certezza di poter contare su una vettura intelligente, in certi casi, può risolvere la metà dei problemi - semi seri - di una donna. In un’epoca dove “il tempo è prezioso”, mettersi alla guida di un’auto che “ti semplifica la vita” può davvero fare la differenza.

Fiat 500X Hybrid è un po’ la sintesi di questo concetto assai prezioso: è semplice, confortevole e pure green. Inquina e consuma meno grazie all’elettrico, ma senza alcun tipo di complicazione per chi la usa. Quindi zero cavi e niente spina, così niente caccia alla colonnina per la ricarica, perché 500X Hybrid fa tutto da sé. Significa che il motore 1.500 benzina da 130 CV, con cambio automatico a 7 marce, è abbinato a un piccolo propulsore elettrico da 48V, che può contare su una ventina di cavalli aggiuntivi.

Morale della favola: potete viaggiare in elettrico - cioè a zero emissioni - finché vi bastano 20 CV di potenza, tipo in fase di parcheggio, negli stop and go della giungla metropolitana, ma anche semplicemente muovendovi alle andature ridotte. Se serve più spunto, come nei sorpassi - e se andate di fretta - entra in gioco il motore termico che, però, appena può si spegne, per esempio in rilascio, quando il freno motore è garantito dal propulsore elettrico che ricarica le batterie. E chi guida, non si accorge di nulla, anzi fa due conti e… ringrazia! perché nel ciclo urbano si arriva a percorrere fino al 60% solo in elettrico con una riduzione dei consumi dell’11%. In parole povere: Fiat 500X Hybrid ha un motore benzina che, nel ciclo urbano WLTP, consuma meno di un diesel! Ah, e non pagate la ZTL, e, in certi casi, nemmeno i parcheggi con le strisce blu. Mica male!

Le batterie, colpetto di genio tutto “made in Italy”, al posto di metterle nel vano bagagli, come accade spesso, qui le hanno piazzate sotto il pianale, tra i sedili davanti, così il bagagliaio rimane spazioso e capiente per caricare pure le valigie. Infatti, Fiat 500X Hybrid sa essere pure un’ottima compagna di viaggio, non solo in città, ma anche negli spostamenti più lunghi. Insomma, una vettura versatile e funzionale in grado di soddisfare tanti tipi di esigenze.

Last but not least, a farvi compagnia - e sempre pronti a intervenire, in caso di necessità - ci sono i cosiddetti ADAS, i sistemi di assistenza alla guida come, ad esempio, la frenata autonoma in caso di emergenza, il rilevatore dello stato di attenzione di chi guida e i fari abbaglianti automatici, molto utili soprattutto se vi piace tirar tardi e siete al volante nelle ore notturne.

Ma non solo, Fiat 500X Hybrid, nella versione speciale Dolcevita offre anche piccole “coccole” tecnologiche alle quale, difficilmente, rinuncerete una volta provate, come il sistema Keyless Entry/Go, il freno a mano elettronico e il clima bizona. Senza dimenticare il tetto apribile in tessuto, per non passare certo inosservate e per una vera e propria esperienza di guida con il vento fra i capelli.

