TheWOMderfulParty: l’evento di The Wom durante la Milano Beauty Week

Una serata per celebrare le ultime conquiste di The Wom ma anche per divertirsi in una delle terrazze più belle di Milano: il 27 settembre si è tenuto presso il 21 House of Stories sui Navigli - l'ultimo hotel, coliving da poco inaugurato in città da 21WOL, progetto imprenditoriale di Alessandro e Mauro Benetton - il party esclusivo di The Wom.

Protagonisti della serata sono stati i creator della The Wom Squad e di Power Talent Agency: a rendere la serata ancora più speciale è stato poi Luigi Strangis, cantautore e polistrumentista vincitore della penultima edizione di Amici e personalità di rilievo nel panorama musicale dei più giovani, che si è esibito in una performance suggestiva in cui ha alternato brani chitarra, piano e voce.

Credits Edoardo Bianchi / Mondadori Portfolio 1/14 Luigi Strangis Credits Edoardo Bianchi / Mondadori Portfolio 2/14 I creator della The Wom Squad Credits Edoardo Bianchi / Mondadori Portfolio 3/14 Emanuela Frascà, Andrea Santagata e Daniela Cerrato Credits Edoardo Bianchi / Mondadori Portfolio 4/14 Il team al completo di The Wom Credits Alessandra Marini 5/14 Le terrazze di 21 House of Stories sui Navigli Credits Alessandra Marini 6/14 Credits Alessandra Marini 7/14 8/14 Credits Alessandra Marini 9/14 Credits Alessandra Marini 10/14 Credits Alessandra Marini 11/14 Credits Edoardo Bianchi / Mondadori Portfolio 12/14 Credits Edoardo Bianchi / Mondadori Portfolio 13/14 Credits Edoardo Bianchi / Mondadori Portfolio 14/14 PREV NEXT

L'evento - organizzato in occasione della Milano Beauty Week - è stato l'occasione per festeggiare i successi di The Wom, che ha raggiunto la leadership nel segmento femminile per la young generation con 8 milioni di follower complessivi sui social e 9 milioni di utenti unici sul web.

Inoltre, The Wom è il primo brand anche in termini di “intention to buy” per la Generazione Z (18-24), come è emerso da una recente indagine condotta in collaborazione con Doxa – BVA e Hubits: il 100% degli intervistati di questa fascia di età ha dichiarato infatti di fidarsi pienamente di The Wom per i consigli sugli acquisti nel settore beauty. La ricerca ha mostrato che in media vengono acquistati 3 prodotti da ogni follower del brand.

Daniela Cerrato, Digital Marketing Director di Mondadori Media, ha dichiarato: “Per noi è stato emozionante celebrare, in questa location unica, i nostri traguardi con i creator che ci seguono da sempre e i nostri special guest con cui lavoriamo in sinergia. I risultati straordinari ottenuti sono il frutto di una formula editoriale che ci pone sullo stesso piano del nostro pubblico, sempre in ascolto per raccogliere le loro istanze e offrire un punto di vista allineato ai valori e agli orientamenti di questa generazione, promuovendo l’invito a esprimere sé stessi senza etichette. E dopo i canali di elezione social e web, dove si aggrega la nostra community, ci avviamo a estendere il nostro percorso anche con eventi sul territorio.”

The Wom è anche un importante punto di riferimento per i brand, contando oltre 100 progetti realizzati nell’ultimo anno con aziende partner dei settori della moda e del beauty, ma anche del mondo travel, wellness e tech. I contenuti sviluppati con i partner sono storytelling autentici e tailor-made, pensati e realizzati dal team editoriale insieme ai creator della The Wom Squad e di Power Talent Agency in collaborazione con Mediamond / Brand On Solutions e in grado di bilanciare le esigenze dei brand con le aspettative degli utenti e di coinvolgere attivamente la community.

Il private party è stato poi impreziosito per l’occasione da una glitter station con make up artist dedicata e allestimenti glamour.