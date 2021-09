D opo la gioia per esser stata scelta tra le finaliste di Miss Mondo Italia, Erika Mattina è stata travolta da una valanga di critiche e insulti: uno spettacolo di cui avremmo fatto volentieri a meno

Due grandi occhi castani, lunghi capelli fluenti e un sorriso dolce quanto ricco di forza. Questo il ritratto di Erika Mattina, scelta tra le finaliste italiane di Miss Mondo e, in modo del tutto inaspettato (e assurdo), vittima di ripetuti attacchi da parte degli haters.

Perché sì, sembra incredibile ma anziché gioire per il traguardo raggiunto, molti utenti del web e dei social si sono scagliati contro Erika per via del suo orientamento sessuale. Erika Mattina è lesbica e in quanto tale non meriterebbe la finale di Miss Mondo. Per alcuni, anzi, dovrebbe farsene una colpa.

Erika Mattina, la gioia per il traguardo di Miss Mondo

Qualsiasi ragazza esulterebbe sapendo di essere tra le 25 (pochissime!) finaliste italiane in lizza per la partecipazione a Miss Mondo. Non un semplice concorso di bellezza, ma una kermesse di respiro internazionale che può rappresentare un importante trampolino di lancio.

È stata la fidanzata Martina Tammaro, con la quale gestisce la pagina Instagram @leperledegliomofobi a commentare per prima la notizia, con parole travolgenti e piene di felicità:

"Erika è ufficialmente una delle 25 finaliste di Miss Mondo Italia.

25 in tutta Italia.

Sono così fiera di lei. In una maniera indescrivibile.

La finale si terrà il 26 settembre, ciò significa che ancora per 8 giorni saremo lontane, ma ne vale la pena.

Erika potrebbe aver bisogno di noi e del nostro sostegno, so che ci sarete per lei e per noi.

Complimenti amore mio, ti amo❤️"

Eppure ad ammazzare questo momento di pura gioia ci hanno pensato degli emeriti sconosciuti. Perché sui social, si sa, l'agguato è dietro l'angolo.

"Come fa una lesbica dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo??? Assurdo dove stiamo arrivando". Sì, quanto sia assurdo vorremmo proprio dirlo all'autore del commento, uno dei tanti che hanno riempito la pagina Instagram di Erika Mattina con una valanga di insulti e improperi davvero poco edificanti.

Cosa c'entra l'orientamento sessuale di una donna con ciò che fa, che si tratti di un concorso di bellezza o di qualsiasi altro ambito professionale? Basta buttare un occhio sul collage della vergogna, realizzato dalla fidanzata Martina, per capire che siamo davvero in alto mare.

Utenti, spesso nascosti nell'anonimato (com'è proprio dei codardi), che accusano Erika di aver avuto un vantaggio sulle altre concorrenti in lizza per la finale di Miss Mondo Italia, unicamente per via del suo orientamento sessuale. Perché - come direbbero certi elementi sui social - il mondo si sta "omosessualizzando" (sì, fa specie soltanto leggerlo) e questi "ghiei" (per citare l'altro simpatico commento raccolto da Erika e Martina) si stanno prendendo troppi spazi, togliendoli ad altri. A chi è "normale" e, secondo questa logica, non dovrebbe essere scalzato da una minoranza che pian piano sta invadendo il mondo. Raccapricciante.

Erika, Martina e @leperledegliomofobi

Ne stiamo sentendo parlare a iosa dopo questo spiacevole episodio, ma ancor prima di Miss Mondo e del traguardo raggiunto da Erika Mattina, sia lei che la fidanzata Martina erano conosciute nel mondo dei social. E il nome che hanno scelto per la pagina Instagram (@leperledeglimofobi) non è affatto casuale.

Erika e Martina hanno le spalle larghe. Sono incredibilmente belle, innamorate e non hanno paura di mostrarsi per ciò che sono, sfruttando anzi la loro influenza "virtuale" per portare alla luce quell'universo omofobo che, se un tempo restava sopito, oggi purtroppo è una fastidiosissima costante.

Che nel 2021 ci si debba giustificare (ancora) per il proprio orientamento sessuale ha dell'assurdo. Così come fa male (e senso) leggere commenti del calibro di "Mi avete stancato. Con il vostro esibizionismo, siete gente che non fa crescere l'umanità". Come se l'odio, invece, la facesse prosperare.

La dedica di Martina alla sua Erika (con buona pace degli haters)

Forse non tutte la conosciamo, eppure Erika Mattina ne ha fatta di strada da quel di Brugherio, prima di arrivare tra le 25 finaliste di Miss Mondo Italia. Una giovane donna che si è impegnata tanto nello studio (è laureata in Scienze dei Servizi Giuridici), che ama tenersi in forma con tanto sport e che, dal suo coming out a 19 anni, è un'attivista della comunità LGBT+.

In tutto ciò ha anche avuto il tempo di partecipare a un reality televisivo (La Caserma), ma non ha mai perso di vista il suo obiettivo: porre l'accento sulla discriminazione di genere, con quel tocco ironico e leggero che la rende davvero unica. E che - non lo dimentichiamo - la accomuna e la lega alla compagna Martina Tammaro, con la quale vive una relazione bellissima.

Proprio Martina ha deciso di intervenire dopo gli assurdi commenti rivolti a Erika e, in fin dei conti, le sue parole sono talmente belle, gioiose e piene di orgoglio che bastano per dimenticare (almeno per un momento) quelle inutili cattiverie.

"Facciamo tutti il tifo per te, Lady", scrive Martina. E sì, anche noi stiamo dalla parte di Erika e di tutte le persone che ogni giorno lottano contro chi - immerso nelle sue grette convinzioni - vuole convincerci che l'omosessualità sia diversità.