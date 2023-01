eBay abbigliamento: le offerte e i saldi invernali su eBay

È arrivato il momento di fare acquisti nella sezione eBay abbigliamento. Lo shop, infatti, lancia la campagna dei saldi invernali valida dal 5 gennaio fino al 29 gennaio 2023.

Se vuoi rinnovare il tuo guardaroba, ti basta accedere a eBay e usufruire dello sconto del 20%. Le offerte sono attive sugli articoli di abbigliamento, le scarpe, gli orologi e gli accessori per uomo e per donna.

Ma come funziona? Ti basta usare un coupon eBay dedicato ai saldi moda di gennaio 2023 e ottieni lo sconto direttamente nel carrello. Scopri gli articoli in promozione e il funzionamento delle offerte nella

guida qui sotto.

eBay sneakers e non solo: tutti gli articoli in saldo a gennaio 2023

Il 5 gennaio 2023 sono partiti ufficialmente i saldi invernali in tutta Italia. eBay ha aderito con una campagna che prevede il 20% di sconto tramite coupon su una serie di articoli.

Devi comprare un giubbotto o dei pantaloni sportivi? Accedi a eBay abbigliamento e scopri cosa acquistare in saldo. Se sei un fan del marchio inglese Superdry, per esempio, puoi comprare t-shirt, felpe, pantaloni, parka, bomber, piumini e non solo a prezzi ridotti. Hai a disposizione, infatti, il Superdry eBay Store Italia con tutti gli articoli. Trovi in offerta anche:

felpe The North Face e Napapjiri

tute Adidas e Umbro

jeans Carrera e Versace Jeans Couture

pantaloni Liu Jo

piumini Emporio Armani EA7 e giacche K-Way.

Ti servono delle scarpe nuove? Nella sezione eBay sneakers sono in vendita tanti modelli targati Diadora, Kappa, Adidas, Reebok, Sun68, Puma, Saucony e non solo. Potrai acquistare a prezzo scontato sneaker basse e alte in tantissime versioni e colori.

Una volta scelti gli articoli, ti basta semplicemente incollare il codice sconto nel carrello all’interno del box che riporta la scritta Aggiungi coupon. Per ottenere il 20% di sconto è necessaria una spesa minima di 15 euro e il pagamento tramite PayPal o carta di credito. Ciascun utente registrato può utilizzare 2 coupon per uno sconto massimo a transazione pari a 100 euro. Questo significa che ogni cliente eBay, regolarmente registrato, ottiene fino a 200 euro di sconto sui propri acquisti nella sezione eBay abbigliamento fino al 29 gennaio alle 23:59.

eBay borse: scopri gli sconti sugli accessori

I saldi invernali sono un’ottima occasione anche per comprare un po’ di accessori, dalle borse agli orologi.

Gli sconti attivi su eBay ti consentono di comprare:

zainetti in pelle Borbonese, Pinko, Guess e Love Moschino

tracolle Biagiotti, Calvin Klein, Gianni Chiarini e Hogan

borse a mano e a spalla Michael Kors, The Bridge, Karl Lagerfeld e Twinset

trolley Chiara Ferragni

secchielli Furla

shopping bag Gucci , Armani Exchange e Alviero Martini

pochette Versace

zaini Eastpak, Nasa, Vans, Spalding e Kappa

bauletti Gaelle Paris.

Ampia anche la scelta di orologi da polso a prezzi ridotti. Potrai scegliere tra modelli Lorenz, Casio, Philip Watch, Fossil e Sector con cinturino in pelle, in acciaio o in silicone. A questo punto non ti resta che dare un’occhiata e dedicarti allo shopping.

