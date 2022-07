eBay abbigliamento: le promozioni Fashion Summer Sales

Luglio è mese di saldi anche per eBay abbigliamento. Lo shop ha lanciato la campagna Fashion Summer Sales con sconti fino al 20% su abbigliamento e calzature per uomo e donna.

Potrai approfittare degli sconti fino al 31 luglio e comprare tutto l’occorrente per le tue vacanze estive. Quest’anno i capi estivi da avere assolutamente nell’armadio sono i pantaloni a gamba larga, gli abiti arricciati in vita, i vestiti corti e cut-out e i top e le maglie in crochet.

Inserisci nella tua lista desideri tutti questi capi e controlla le proposte della sezione eBay abbigliamento. Ti basta poi usufruire del coupon eBay dedicato al Fashion Summer Sales per avere il tuo sconto direttamente nel carrello.

eBay sneakers: i modelli da ordinare scontati

Bianche o colorate le sneakers sono perfette con i look estivi. Nella sezione eBay sneakers trovi modelli come le Kapri Kushion di Karl Lagerfeld. Potrai indossare queste scarpe con look sia da giorno che da sera grazie alla tomaia sagomata in pelle e all’alto plateau. La versione in vendita su eBay è impreziosita dall’immagine di Lagerfeld con gli iconici occhiali applicata sul lato.

Tanti i modelli in vendita, dalle scarpe dalla linea decisamente sportiva realizzate da Saucony ai classici della moda casual targati Adidas fino ai modelli super colorati Sun68. L’estate 2022 ha incoronato le sneakers super colorate a nuovo trend da seguire. Se vuoi essere alla moda, cerca le scarpe con le tomaie in colori come il verde smeraldo o il turchese. Su eBay trovi le Sun68 con tomaia gialla, fucsia, rosa, verde, turchese e non solo.

eBay abbigliamento donna: cosa comprare con lo sconto del 20%

Se sei interessata all’abbigliamento, la promozione Fashion Summer Sales ti propone costumi da bagno, magliette crop oversize, vestiti stampati, top, gonne al ginocchio, shorts e tantissimo altro ancora.

Ti piacerebbe provare un monokini? Su eBay sono in vendita diversi modelli che sembrano dei bikini, ma in realtà sono dei costumi interi. Ci sono versioni più o meno scoperte con cui potrai riportare in spiaggia lo spirito di libertà che ha ispirato il monokini negli anni ’60.

Per usare il coupon, però, devi effettuare una spesa minima di 15 euro e fare i tuoi acquisti dal 13 fino al 31 luglio. Potrai mettere tanti capi nel tuo carrello, inclusi gli accessori, e avere uno sconto fino a un massimo di 100 euro.

eBay zaini: le proposte in offerta

Di solito in vacanza le borse cedono il posto agli zaini, più comodi e funzionali, soprattutto se devi girare tutto il giorno e portarti dietro un po’ di cose. Nella sezione eBay zaini trovi, per esempio, le borse del marchio svedese Fjallraven. Potrai acquistare le borse a mano del brand dotate degli spallacci per trasformarsi all’occorrenza in zaini. Non mancano neppure i versatili zaini Herschel da indossare sia in città che in vacanza.

Se prediligi lo stile urban, invece, hai a disposizione i modelli Carhartt, Vans e Eastpak, sia semplici che stampati. Alle amanti dei teschi, per esempio, piacerà moltissimo lo zaino Vans Old Skool da aggiudicarsi a prezzo ridotto con la promo.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.