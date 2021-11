5 donne scandalose e rivoluzionarie che hanno fatto la storia della musica

S ono donne forti e determinate, ma anche fragili, che non hanno mai avuto paura di mettersi in gioco e di azzardare: loro 5, in particolare, hanno fatto la storia

La storia della musica internazionale ha risentito della presenza di donne forti e determinate ma anche fragili. Tutte hanno lasciato un segno nel mondo della discografia sdoganando tabù e giocando con il proprio corpo di pari passo alla musica. Sono donne scandalose e rivoluzionarie, ognuna a modo proprio, che hanno fatto la storia della musica.

Alcune sono state giudicate blasfeme per aver giocato con simboli religiosi o aver indossato abiti del mondo cattolico. Altre hanno lanciato provocazioni di vario tipo attraverso musica e video ufficiali, soprattutto a sfondo sessuale. Tutte hanno proseguito anche sui migliori palchi del mondo, mostrandosi spudorate e in abiti succinti anche dal vivo.

Il loro modo di fare arte ha lasciato un'impronta tangibile ed indelebile nel mondo della musica e dello spettacolo. Una di quelle che abbiamo scelto di inserire in questo elenco ha avuto troppo poco tempo da dedicare alla musica, scomparsa prematuramente lasciando un grande vuoto. Le sue canzoni, come quelle delle altre 4 artiste che abbiamo selezionato, restano però immortali.

Madonna

63 anni compiuti nel 2021 e non sentirne neanche la metà: è Madonna l'artista dalle continue sorprese. Sul palco delle tournée mondiali e nei videoclip ufficiali dei suoi brani si muove mostrando un fisico da adolescente, nel ballo è impeccabile e le tutine succinte lasciano intravedere un fisico mozzafiato. Ha fatto scandalo, e non una sola volta, nella sua carriera rivoluzionaria.

Nei primi anni '80, con il brano Like a Virgin e il relativo video ufficiale è stata ritenuta blasfema perché inneggiavano al sesso prima del matrimonio, un vero scandalo per l'epoca. Lo stesso accadde per il singolo Papa Don’t Preach.

Nella carriera di Madonna sono tanti i video censurati dalla rotazione televisiva in quanto considerati eccessivi per essere mostrati al grande pubblico eterogeneo. Ha fatto un film erotico nel 1992, Body of Evidence – Il Corpo del Reato, e non ha mai avuto timore di parlare di sesso, un argomento tabù fino a qualche decennio fa. Ma non solo: Madonna parla di droghe e racconta di averne provate diverse, suscitando più di uno scandalo.

Ricordiamo infine uno dei primi baci lesbo in diretta TV: le protagoniste erano Madonna e Britney Spears. Succedeva nel 2003 agli MTV VMA.

Bacio tra Madonna e Britney Spears, MTV VMA 2003

Katy Perry

Una cantante carismatica in grado di imporsi rapidamente in radio e ai vertici delle classifiche mondiali. I look di Katy Perry rispecchiamo le sue molteplici sfaccettature e personalità, evolute di pari passo con la sua discografia. Accusata di molestie sessuali, ha dovuto giustificare anche alcuni baci giudicati scandalosi.

In uno dei singoli più apprezzati. I Kissed A Girl, canta "I kissed a girl and I liked it" (ho baciato una ragazza e mi è piaciuto), indignando il mondo cattolico. Ha fatto chiacchierare anche il brano Peacock.

Lady Gaga

Oggi un'attrice elegante e raffinata, che vedremo a breve nell'atteso film per cinema House of Gucci ma la carriera musicale di Lady Gaga è stata ben diversa. Un esordio fatto di eccessi e provocazioni che l'hanno portata a farsi amare dai sui Little Monsters in tutto il mondo. Un pubblico eclettico e variegato che ha reso Lady Gaga una vera icona.

Ha fatto scandalo con il video di G.U.Y. Girl Under You e anche alcuni dei suoi comportamenti in pubblico sono stati ritenuti blasfemi. Lady Gaga ha ingoiato addirittura un rosario nel video di Alejandro e ha ballato indossando i tradizionali abiti da vescovo. Si è mostrata ripetutamente nuda o in lingerie e ha fatto chiacchierare anche per il video di Cake, tra l'hot e il sadomaso.

Ogni uscita discografica di Lady Gaga focalizza su di sé l'attenzione mediatica: è certo che Miss Germanotta abbia programmato qualche eccesso da replicare live.

Lady Gaga suora sexy nel The Monster Ball Tour

Bjork

Bjork e le foto scandalo. L'artista è più volte apparsa con falli finti in mano o in bocca nelle foto ufficiali che tanto indignavano tutti. Commenti da parte di utenti scandalizzati non sono mai mancati a partire da quando posava con strap-on tra le gambe.

Pure provocazioni da parte dell'artista, con qualche riferimento a celebri iconografie liberamente reinterpretate da una donna che ha sempre dimostrato grande coraggio sul palco e fuori.

Amy Winehouse

Fragile e sfacciata, la voce più amata degli anni 2000, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. La morte di Amy Winehouse ha sconvolto il mondo intero, non solo quello della musica che ha perso un'artista carismatica e coraggiosa, dalle esibizioni memorabili.

Nata nel 1983, Amy Winehouse è stata trovata senza vita nel letto di casa sua a Londra, nel 2011. Le cause della morte non sono mai state accertate. Si parlava di bulimia e di alcol. La cantante ha sempre avuto un'anima fragile ma la sua musica è immortale.

Un mix inedito che porta l'ascoltatore alla scoperta di jazz, soul, rock e R&B, il tutto condito dalla vocalità unica di Amy Winehouse, romantica e profonda ma possente al tempo stesso. Una vita consumata poco a poco dalla fragilità, la sua, e segnata da dipendenze alternate a periodi di libertà e ricadute.