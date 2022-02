10 donne italiane che hanno fatto la storia

N omi femminili che si sono distinti nella storia, nella politica, nella scienza, nella letteratura e in molti altri ambiti: ecco 10 donne italiane che hanno lasciato il segno nella storia mondiale

La storia è costellata di donne che hanno fatto la differenza: oggi vogliamo ripercorrere le pagine della storia ricordando 10 donne italiane che si sono distinte in campo scientifico, letterario, artistico e politico.

Grazia Deledda

I nomi delle scrittrici talentuose sono numerosi ma Grazia Deledda si distingue per un primato: è la prima, ed unica, donna ad aver conquistato il premio Nobel per la letteratura.

Tra le opere di Grazia Deledda troviamo il racconto delle tradizioni patriarcali della società sarda narrate attraverso una voce dalla forte carica emotiva. La sua firma è riportata anche su opere teatrali. Scrittrice dalla carica espressiva potente, è ricordata per la sua non convenzionalità.

Sibilla Aleramo

Non tutti sanno che Sibilla Aleramo è lo pseudonimo di Marta Felicina Faccio. Questa figura femminile si distingue non solo per il suo talento in campo giornalistico e di scrittura ma per una scelta di vita: la donna, vittima di un marito violento, prende la decisione di abbandonarlo per coltivare i propri talenti dedicandosi al lavoro.

La sua vicenda è narrata tra le pagine del capolavoro intitolato “Una Donna”. Il romanzo, di Sibilla Aleramo, racconta il proprio percorso di rinascita.

Tina Modotti

Fotografa di fama internazionale, Tina Modotti emigra dall’Italia agli Stati Uniti appena sedicenne. Proprio negli States vive una vita bohemienne grazie anche all’incontro di personaggi che vivono l’arte a tutto tondo, come il fotografo Edward Weston. Dopo aver seguito il fotografo come mentore, Tina Modotti si innamora della cultura messicana e dedica proprio a questa nazione i propri scatti.

Persone e paesaggi sono i protagonisti dei suoi scatti fino al 1928 quando incontra il fondatore del partito comunista cubano Julio Antonio Mella assassinato l’anno successivo. La fotografa a questo punto viene esiliata per le sue idee politiche e per i suoi legami con il partito comunista; dal ’31 si concentra totalmente sull’attivismo politico.

Anna Magnani

Il mondo dello spettacolo italiano ha visto numerose attrici talentuose calcare i palcoscenici teatrali e i set del cinema ma nessuna riesce a pareggiare il talento di Anna Magnani. Simbolo del neorealismo, ha conquistato l’oscar nel 1956 grazie alla partecipazione a La Rosa Tatuata.

L’attrice, con un legame incredibile verso la città eterna, è riuscita a conquistare anche una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Si tratta di una delle poche attrici italiane che possono vantare questa preziosa attribuzione.

Rita Levi Montalcini

Non ha certo bisogno di presentazioni Rita Levi Montalcini; volto scientifico instancabile che ha continuato il suo lavoro di divulgazione fino all’età di 103 anni. Senatrice a vita e ricercatrice, è da considerare un vero e proprio simbolo di intraprendenza.

Con una vita spesa tra il Belgio e gli Stati Uniti, Rita Levi Montalcini grazie alle scoperte relative al sistema nervoso riesce a conquistare il Nobel per la medicina nel 1986.

Nilde Iotti

Mentre attendiamo ancora di avere il primo Presidente donna in Italia, ci sono volti femminili che hanno fatto tanto per la politica scendendo in prima linea. Tra le professioniste che si sono distinte nel campo c’è Nilde Lotti che nella sua carriera vanta un primato: è stata la prima donna che ha ricoperto il ruolo della presidenza della Camera dei Deputati.

Volto fondamentale della politica italiana nel secondo dopoguerra, si è sempre esposta in prima fila distinguendosi ancor prima come partigiana e per le lotte sociali ed etiche a fianco del partito comunista.

Margherita Hack

Tra le donne italiane che hanno fatto la storia non possiamo non citare Margherita Hack: il suo talento è legato al mondo scientifico e in modo particolare allo studio dell’universo. Conosciuta con il soprannome di “signora delle stelle”, ha scoperto Epsilon Aurigae, una supergigante lontana 6500 anni luce e duecentomila volte più luminosa del sole.

Divulgatrice scientifica, Margeritha Hack si è distinta anche nella lotta per i diritti civili distinguendosi come portavoce per l’uguaglianza di tutti ma anche nella protezione degli animali.

Augusta Bassi

Conosciuta con il nome di Tina Lagostena Bassi, è conosciuta all’anagrafe come Augusta Bassi. L’avvvocata italiana si è distinta per la sua posizione fin dai primi anni Settanta. Volto noto della Giustizia, diventa una delle più agguerrite avvocate al fianco dei diritti delle donne e in modo particolare si è distinta per la tutela di Fiorella, una 18enne vittima di stupro.

Augusta Bassi è stata definita più volte “pasionaria” grazie alle arringhe sentite che l’hanno resa una avvocata e attivista tra le più note del Paese.

Alda Merini

Un’altra scrittrice in questa classifica di 10 donne italiane importanti che hanno fatto la storia; Alda Merini è una poetessa che con il suo talento ha raccontato l’amore e la vita ma anche la sua vita travagliata.

La poetessa ha vissuto una vita fatta di sofferenza tanto da essere internata in un ospedale psichiatrico; proprio questa sua esperienza le ha dato gli strumenti per avere una maggiore consapevolezza sul dolore e sull’umanità.

Franca Viola

Simbolo di emancipazione, lotta femminista ed indipendenza: Franca Viola è passata alla storia per essere stata la prima donna italiana ad aver rifiutato un matrimonio riparatore.

Franca Viola, a soli diciassette anni, ha avuto il coraggio di alzare la voce e rifiutare il matrimonio riparatore con l’uomo che l’aveva stuprata riuscendo a denunciarlo e facendogli ottenere una condanna di 11 anni.