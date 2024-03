“Donne e diritti, facciamo luce insieme”: la campagna Mondadori Retail tra libri, librerie e diritti

N el mese dedicato alle donne, nei Mondadori Bookstore aderenti si terranno numerosi appuntamenti aperti al pubblico, focalizzati sul tema della parità e violenza di genere

È partita il 5 marzo la campagna di sensibilizzazione ‘‘Donne e diritti, facciamo luce insieme’’, una serie di iniziative e attività promosse da Mondadori Retail – società che gestisce il più esteso network di librerie in Italia – volte a sensibilizzare sulle tematiche di parità e violenza di genere, ponendo sempre al centro il libro come strumento di approfondimento e confronto. Gli appuntamenti si svolgeranno fino al 18 marzo 2024.

Libri, librerie e diritti

A dare inizio al progetto sarà Gino Cecchettin presso il Teatro Verdi di Padova, location d’eccezione coinvolta dal network di librerie: un momento d’incontro e scambio con il pubblico sulle forti tematiche che emergono dalle pagine del suo libro ‘‘Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia’’ (Rizzoli), scritto a quattro mani con l’autore Marco Franzoso.

Da sabato 9 marzo, con una ventina di date successive, l’esordiente Roberta Recchia sarà presente in alcuni dei Mondadori Bookstore italiani per presentare e firmare le copie del suo romanzo ‘‘Tutta la vita che resta’’ (Rizzoli), debutto straordinario e internazionale già venduto in 13 Paesi, che racconta la storia di una famiglia che nel corso degli anni ritrova la strada nella forza dei legami. Qui, per scoprire le tappe del tour.

Incontri e letture con le scrittrici

Sono tantissime le autrici che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione. In occasione della Festa della Donna, il network di librerie propone, per tutto il mese di marzo, incontri e letture con scrittrici delle case editrici del Gruppo Mondadori, nonché alcune tra le voci femminili più rilevanti del panorama letterario italiano contemporaneo. Tra le partecipazioni: Anna Toscano, Azzurra Rinaldi, Beatrice Salvioni, Carlotta Cossutta, Chiara Alessi, Dalila Bagnuli, Emanuela Canepa, Giulia Paganelli, Ilaria Dondi, Jennifer Guerra, Roberta Recchia, Sara Benatti e Tea Ranno, che pubblicheranno sugli account social ufficiali di Mondadori Store la lettura di un brano estratto da un proprio libro a cui si sentono particolarmente legate, che possa invitare il pubblico alla riflessione sul tema urgente di parità e violenza di genere attraverso la lettura e, più in generale, la cultura. Sempre su questi profili, si darà anche spazio alla lettura della poesia di Frida Kahlo “Ti meriti un amore”, che vedrà coinvolte le libraie e i librai dei punti vendita aderenti che, a turno, ne leggeranno alcune strofe.

Libri e diritti sugli scaffali delle librerie

Infine, per valorizzare ulteriormente l’iniziativa, le librerie allestiranno le loro vetrine e scaffali a tema, adottando l’icona realizzata ad hoc e dando visibilità e risalto ad alcuni titoli accuratamente selezionati, tra cui: ‘‘Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire’’ (Einaudi) di Michela Murgia, ‘‘Non ci hanno visto arrivare’’ (Mondadori) di Lisa Levenstein, ‘‘Io sono Marie Curie’’ (Sperling) di Sara Rattaro, ‘‘Un’estate col fazzoletto da pionieri’’ (Mondadori) di Elena Malisova e Katerina Silvanova e ‘‘Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie’’ (Mondadori) di Francesca Cavallo ed Elena Favilli.

La campagna è attiva sia sui canali fisici che digitali: librerie, sito ecommerce, profili social, newsletter e incontri con gli autori. Per scoprire tutte le iniziative vai su www.mondadoristore.it/festa-della-donna-8-marzo-libri.