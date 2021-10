Donne che hanno cambiato il mondo grazie alle loro vite straordinarie

D alla scienza all'arte, dalla moda ai diritti civili, dalla storia emergono gesti e percorsi di donne forti e determinate che con la loro vita (e le loro battaglie quotidiane) hanno contribuito a cambiare il mondo

La medicina e l'astrofisica ma anche la moda, l'arte, i diritti civili e quelli dei più fragili: sono queste alcune delle donne che hanno cambiato il mondo attraverso le loro vite straordinarie, ognuna nel proprio settore di appartenenza.

La prima donna a viaggiare nello Spazio e la prima a divorziare in Italia ma anche quelle insignite di Premi Nobel per importanti scoperte che hanno modificato il corso dell'umanità. Da parte delle donne anche gesti coraggiosi a supporto della lotta per i diritti civili, contro ogni discriminazione di genere e razza.

Sono queste donne ambiziose e coraggiose, intelligenti, attente alla comunità e ai bisogni delle altre donne in momenti storici particolari.

Rita Levi Montalcini

Ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1986, insieme al suo collaboratore Stanley Cohen. Neurologa, ha fornito un grande contributo al mondo scientifico studiando i fattori di accrescimento della fibra nervosa. Sua la scoperta dell'NGF, il Nerve Growth Factor, una proteina utile allo sviluppo del sistema nervoso.

Tra le donne che hanno cambiato il mondo, è stata la prima ad essere ammessa alla Pontifica accademia delle scienze ed è stata nominata senatrice a vita nel 2001 "per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale".

Margherita Hack

La prima donna a gestire e dirigere l’osservatorio astronomico in Italia, la ricordiamo per il suo grande contributo nel settore dell'astrofisica. I suoi studi hanno consentito la classificazione e l'approfondimento delle più varie tipologie di stelle e hanno contribuito a dare risonanza internazionale e prestigio all'Osservatorio Astronomico di Trieste.

Madre Teresa di Calcutta

Vinse il premio Nobel per la Pace nel 1979 e merita di diritto menzione tra le donne che hanno cambiato il mondo. Madre Teresa di Calcutta ha dedicato la sua vita ai più poveri, mettendosi al loro servizio nelle aree più disagiate del mondo, in modo particolare a Calcutta. Religiosa e missionaria, è stata beatificata nel 2003.

Ha fondato la congregazione religiosa delle Missionarie della Carità e ha vissuto in povertà dedicandosi completamente ai più bisognosi per i quali ha costruito mense e luoghi d'accoglienza. Nel corso della sua vita aiutò anche i lebbrosi: aprì delle cliniche per contenerne i focolai e con l'aiuto di alcuni medici si dedicò alla loro accoglienza ed assistenza.

Marie Curie

Fu nominata primo Professore donna all'università Sorbona di Parigi, nel 1906. Nella stessa università aveva conseguito una laurea in Fisica e Matematica, trasferendosi in Francia dalla Polonia. Marie Curie è tra le scienziate più note del '900 e a lei si deve la scoperta del polonio, elemento chimico radioattivo particolarmente raro che prese il nome dal suo Paese Natale.

Scoprì anche il radio. Fu lei ad introdurre anche il termine "radioattività" nella comunità scientifica. Vinse due Premi Nobel: nel 1903 per la fisica e nel 1911 per la chimica.

Frida Khalo

Una delle più grandi pittrici del '900, icona di indipendenza e determinazione. Una donna dal carattere forte in un corpo fragile: era affetta da spina bifida e aveva subito due incidenti. Uno spirito indipendente e passionale, un talento artistico unico, rivalutato di recente, Frida Khalo era riluttante verso ogni convenzione sociale.

Nel 1928 si iscrisse al Partito Comunista Messicano e prese parte a numerose manifestazioni. Nelle sue opere d'arte scorci della sua vita in chiave surrealista ma a proposito della sua appartenenza a questa corrente artistica diceva: "Pensavano che anche io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni".

Rosa Parks

Attivista statunitense che divenne nota per aver rifiutato di cedere il suo posto ad un uomo bianco, un gesto straordinario che le consente di essere tra le donne che hanno cambiato il mondo. Era il 1955 e Rosa Parks viaggiava su un autobus quando le venne chiesto di cedere il suo posto a sedere a favore di un uomo bianco. Rifiutò e divenne uno dei volti della lotta alla discriminazione razziale, dando il via ad una serie di battaglie per i diritti civili.

Il suo gesto cambiò il mondo. Si iniziava a parlare di uguaglianza tra esseri umani, mettendo in discussione la precedente supremazia dell'uomo bianco. Rosa Parks era una donna forte e determinata nel combattere le discriminazioni.

Mary Quant

Mary Quant è una delle donne che hanno cambiato il mondo della moda. A lei è attribuita la minigonna, un capo provocatorio e un atto di ribellione nei confronti della società dell'epoca. Non si trattava solo di accorciare gli orli ma di spronare le donne a smettere di vivere all'ombra dei mariti facoltosi per prendere in mano la propria vita e conquistare il proprio spazio.

Valentina Tereshkova

Valentina Tereshkova è stata la prima donna nello Spazio. Sostenitrice ed ammiratrice di Jurij Gagarin, era il 1963 quando venne lanciata nello Spazio a bordo di Vostok 6 per una missione che durò tre giorni. Faceva parte del primo gruppo di donne cosmonaute selezionato nel 1962, del quale fu lei l'unica scelta per viaggiare nello spazio.

La sua impresa venne immortalata anche sui francobolli. Qualche anno dopo divenne presidente del Comitato Donne dell'Unione Sovietica e dal 1976 vicepresidente della Commissione per l'educazione, la scienza e la cultura dell'Unione Sovietica.

Tina Rocci

Tina Rocci fu la prima donna a divorziare in Italia. La legge sul divorzio venne approvata in Italia il 1° dicembre 1970, al termine di una seduta parlamentare che durò 18 ore. Nonostante l'approvazione, in quegli anni era ancora uno scandalo per una donna divorziare dal proprio marito. Il 7 gennaio 1971 Tina Cocci fu la prima donna italiana a chiedere il divorzio. “Non avrei mai accettato di vivere la mia vita in quella galera di infelicità”, diceva.