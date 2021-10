D ana Zzyym, veterano militare intersessuale, possiede adesso un passaporto non binario: è il primo rilasciato negli USA. E questa vittoria è un importante passo avanti per i diritti LGBTQI+

Gender X: è questo ciò che si può leggere sul passaporto non binario di Dana Zzyym, che ha visto valere i suoi diritti dopo una lunga battaglia legale con il Dipartimento di Stato.

Correva l'anno 2015 quando Dana, militare e intersessuale, rivendicava con forza la necessità di un documento di riconoscimento che rappresentasse ed esprimesse il suo non identificarsi né nel genere femminile né in quello maschile.

Adesso, quello stesso Dipartimento di Stato che aveva in prima battuta osteggiato l'identità non binaria, è tornato sui suoi passi. E questa è una vittoria storica.

La storia di Dana e la causa legale

63 anni, ex militare della Marina, Dana è un intersessuale del Colorado. La sua vittoria è arrivata dopo una lunga battaglia in cui ha lottato per vedere riconosciuta la sua intersessualità. Nel 2015, dopo anni piuttosto difficili, Zzyym aveva deciso di inoltrare una richiesta per inserire nel passaporto la parola “intersex” accanto alle opzioni “M”, ossia male, maschio, ed “F”, ovvero female, femmina.

La sua storia ha dell’incredibile e ci racconta come non ci siano barriere alla forza di volontà e alla necessità di far valere i propri diritti. Cresciuto come ragazzo, si era sottoposto a diversi interventi chirurgici che, come si legge negli atti processuali, non erano riusciti a “renderlo pienamente donna”.

In seguito Zzyym si era arruolato in Marina come uomo. Terminato il lavoro nell’esercito, aveva deciso di dare una svolta alla sua esistenza, presentandosi come intersessuale alla Colorado State University.

Il simbolo della battaglia per i diritti LGBTQI+

Una scelta coraggiosa, visto che sei anni fa la definizione “intersex” non era stata riconosciuta dall’amministrazione di Obama. E in vista di un viaggio in Messico per prendere parte all’incontro dell'Organization Intersex International, a Dana era stato negato il passaporto.

Da quel momento aveva deciso di combattere per i suoi ideali, iniziando una lunga battaglia legale con il sostegno dell'associazione Lambda Legal Defense. Il suo cammino è stato accidentato e complicato, tanto da aver superato ben tre amministrazioni.

Oggi, però, è arrivata la vittoria che attendeva da tempo. A regalargliela è stato Biden che ha abbandonato vecchi tabù e aperto porte che sembravano ormai chiuse. "Solo i criminali e i prigionieri non hanno il permesso di uscire dal paese", ha spiegato Zzyym che ha segnato un passo importante nel riconoscimento di diritti fondamentali per cui la comunità LGBQTI+ lotta da tempo.

Una vittoria per i diritti LGBTQI+

"Voglio confermare - ha dichiarato Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato degli USA - che siamo impegnati nel promuovere la libertà, la dignità e l'eguaglianza di tutte le persone, incluse le persone LGBTQI+". Mentre Jessica Stern, inviata speciale per i diritti LGBTQI+, ha aggiunto: “Quando una persona ottiene un documento che riflette la propria vera identità, quella persona vive con maggiore dignità e rispetto […] Finalmente la burocrazia del governo ha scelto di allinearsi alla realtà vissuta e all’esistenza di uno spettro più ampio di caratteristiche sessuali e umane rispetto a quanto riflesso dalle due precedente designazioni. Vediamo questo come un modo per affermare ed elevare i diritti umani delle persone trans e intersessuali e di genere non conforme e non binarie ovunque”.

Lo scorso 30 giugno il segretario di Stato Antony Blinken aveva finalmente annunciato l'avvio delle procedure per includere nei documenti il genere “non binario”. Una vera e propria rivoluzione iniziata dopo l’insediamento di Biden che, sin da subito, ha superato le barriere, nominando la transgender Rachel Levin viceministro della Sanità e ordinando il divieto nelle scuole di discriminare in base all’identità di genere e all’orientamento sessuale. Infine Kamala Harris è stata la primissima vicepresidente a prendere parte alla Pride Parade.

Cos’è il passaporto non binario

Il riconoscimento del passaporto non binario porterà enormi cambiamenti anche per gli altri documenti. Soprattutto avrà un impatto straordinario sulla vita di 1,2 milioni di adulti americani che si considerano non binari, 2 milioni di transgender e 5,5 milioni di intersessuali.

La scelta degli Stati Uniti segue quella di altri paesi come Australia, Nepal, Canada e Nuova Zelanda. Non è ancora chiaro come verranno accolte le persone con il passaporto X nei paesi che non riconoscono il terzo genere, ma di certo la scelta degli USA, fra le grandi potenze mondiali, è un messaggio forte e chiaro per milioni di persone e un esempio per chi, purtroppo, è ancora molto indietro sulla questione.

Un giorno, quando non sentirsi né maschio né femmina non sarà più considerato “un caso” e i diritti saranno stati finalmente riconosciuti, in tanti ricorderanno la coraggiosa battaglia di Zzyym.