Diodato ospite di TV Sorrisi e Canzoni in chiusura del FuoriSalone di Milano

T v Sorrisi e Canzoni partecipa al FuoriSalone di Milano con un appuntamento speciale insieme con un artista d'eccezione, Diodato. L'artista verrà premiato con il Telegatto. Puoi partecipare anche tu!

Tra i tanti appuntamenti che il FuoriSalone di Milano ci riserva per questa edizione 2023, ce n'è una che i fan di Diodato non potranno perdere. Domenica 23 aprile l'artista sarà ospite di Tv Sorrisi e Canzoni in occasione della chiusura della celebre manifestazione meneghina.

Tv Sorrisi e Canzoni al FuoriSalone

Anche quest’anno Tv Sorrisi e Canzoni, brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo, partecipa al FuoriSalone con uno speciale appuntamento insieme con un artista d’eccezione.

L’iniziativa di Sorrisi si terrà domenica 23 aprile nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con la mostra-evento di Interni “Design Re-Evolution”, e permetterà al pubblico di incontrare da vicino uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano: Diodato.

Ospite d'eccezione: Diodato

Diodato - cantautore italiano con quattro album di inediti all'attivo, uno degli artisti più amati e tra i più premiati della storia della musica italiana - sarà ospite di Aldo Vitali, direttore del magazine Tv Sorrisi e Canzoni, per un imperdibile incontro - tra musica e parole - nel corso del quale l’artistaverrà premiato con il Telegatto, il prestigioso riconoscimento assegnato alle personalità più importanti del mondo dello spettacolo.

Diodato - che ha appena pubblicato il suo quarto album “Così speciale” - si esibirà con uno speciale showcase per i visitatori presenti all’evento previsto alle ore 18 (ingresso gratuito fino a esaurimento posti).