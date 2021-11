V IDAS, associazione che dal 1982 offre assistenza socio-sanitaria ai malati con patologie inguaribili, lancia un'iniziativa sui social in occasione dell'11 novembre, Giornata Nazionale delle Cure Palliative

Indossare un mantello rosso, oppure drappeggiare sulle spalle una sciarpa, una tovaglia o una coperta, scattarsi una foto e postarla sui social con l'hashtag #datemiunmantello. È quello che chiede VIDAS in occasione dell'11 novembre per ricordare l'importanza delle cure palliative, di cui ogni anno in Italia hanno bisogno oltre 543mila persone adulte ma a cui ha accesso soltanto 1 malato su 4. Un dato che la pandemia ha contribuito a peggiorare, ma che VIDAS cerca di ampliare assistendo fino a 250 persone ogni giorno (il 15% in più del periodo pre-pandemia) nei suoi hospice Casa VIDAS e Casa Sollievo Bimbi, e a domicilio.

Un servizio, quello offerto da VIDAS, garantito da un'équipe socio-sanitaria formata da figure professionali specializzate in cure palliative e affiancate da volontari selezionati. A partire dal 1982 sono oltre 39.000 le persone aiutate da VIDAS: anziani, adulti e dal 2015 anche bambini. Per loro nel 2019 è stata inaugurata Casa Sollievo Bimbi, primo hospice pediatrico della Lombardia per l’accoglienza di minori gravemente malati e il sostegno alle famiglie.

Ad accompagnare l'iniziativa è la mantella antipioggia disegnata dallo stilista Paolo Battaglia, vicino a VIDAS in seguito a una dolorosa esperienza personale. Prodotta in edizione limitata, è stata indossata da vari professionisti uniti dallo stesso spirito solidale: dalla brand advisor Helen Nonini al primario di urologia del Policlinico di Milano Emanuele Montanari; passando per la creativa Margherita Maccapani Missoni, l’avvocato Guido Alleva, l’artista Roberto Coda Zabetta, la “tatuatrice gentile” Lucille Ninivaggi; il presidente e Ceo dell’agenzia di modelle Women Piero Piazzi, la docente Valeria Cantoni Mamiani fino al direttore sanitario VIDAS Giada Lonati e Vincenzo Castaldo, direttore creativo della Maison Pomellato, insieme a molti altri. A ritrarli nelle foto qui di seguito sono stati Pasquale Abbattista e Alvaro Beamud Cortes.

Solo per pochi giorni, e fino a esaurimento scorte, questa mantella d’autore sarà donata a chi sceglierà il Christmas Store VIDAS & Sidecar eventi in corso Garibaldi 40 a Milano per i propri acquisti di Natale. Qui tutte le info sull'iniziativa.

Foto: Pasquale Abbattista e Alvaro Beamud Cortes 1 di 11 - Vincenzo Castaldo, direttore creativo di Pomellato, con Hellen Nonnini, brand advisor Foto: Pasquale Abbattista 2 di 11 - Alavaro Beamud Cortes, fotografo Foto: Pasquale Abbattista e Alvaro Beamud Cortes 3 di 11 - Emanuele Montanari, primario di urologia del Policlinico di Milano Foto: Pasquale Abbattista e Alvaro Beamud Cortes 4 di 11 - Stephanie Glitter, make up artist Foto: Pasquale Abbattista e Alvaro Beamud Cortes 5 di 11 - Giulia Theller, modella Foto: Pasquale Abbattista e Alvaro Beamud Cortes 6 di 11 - Giada Lonati, direttore sanitario VIDAS Foto: Pasquale Abbattista e Alvaro Beamud Cortes 7 di 11 - Francesco, Margherita e Teresa Maccapani Missoni, creativi Foto: Pasquale Abbattista e Alvaro Beamud Cortes 8 di 11 - Piero Piazzi, Presidente di Women Management Foto: Pasquale Abbattista e Alvaro Beamud Cortes 9 di 11 - Mattia Boschetti, autore, con Paolo Battaglia Foto: Pasquale Abbattista e Alvaro Beamud Cortes 10 di 11 - Lucille Minivaggi, tatuatrice, e Alessandro Mannelli Foto: Alvaro Beamud Cortes 11 di 11 - Pasquale Abbattista, fotografo