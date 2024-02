Cucinare diventa un’esperienza creativa con la nuova planetaria KitchenAid Blue Salt

K itchenAid presenta Blue Salt, il Colore dell'Anno che per tutto il 2024 animerà l'iconica planetaria del marchio. Una tonalità iridescente che invita a lasciar andare la fantasia per aggiungere un po' di sale nella vita, risvegliando i sensi e aggiungendo un pizzico di magia in cucina! Scopriamo meglio questa novità

In cucina anche l’occhio vuole la sua parte. Non soltanto per ciò che si mette nel piatto, ma anche per ciò che si utilizza per prepararlo. I device utilizzati in cucina sono diventati ormai veri e propri oggetti di design, e KitchenAid, l'iconico marchio di piccoli elettrodomestici da cucina, ha deciso di inaugurare il nuovo anno con il lancio di uno dei suoi prodotti più famosi e amati in un colore del tutto inedito: la Planetaria Artisan in tonalità Blue Salt.

Un viaggio tra le tonalità ispirate alla Natura

Blue Salt è stato scelto come Colore dell’Anno esplorando i colori e le tonalità della natura, con la sua mutevolezza e la sua diversità. Una nuance iridescente che ricorda le sfumature del cielo e i riflessi del mare, e che aggiunge un tocco di magia e originalità alla cucina.

Con il suo design elegante e la finitura perlata esclusiva, la planetaria Blue Salt, con la sua tonalità sempre mutevole, riflette la sua versatilità anche in cucina e si trasforma in un bagliore unico sul piano di lavoro, giocando con la luce circostante e aggiungendo un tocco di creatività e originalità alle esperienze culinarie quotidiane. Un invito a sperimentare e osare di più, a esplorare nuove prospettive e a rompere la monotonia.

Creatività e originalità in cucina con l’iconica Planetaria Artisan

KitchenAid conferma dunque la sua visione all'avanguardia per quanto riguarda le ultime tendenze di design, con Blue Salt come sua ultima gemma, garantendo allo stesso tempo l’impegno nell'offrire non solo piccoli elettrodomestici di alta qualità, ma vere e proprie esperienze culinarie.

Il marchio ha celebrato i cento anni di attività nel 2019: era, infatti, il 1919 quando nasceva il primo robot da cucina del marchio. E oggi la Planetaria Artisan è uno dei prodotti più amati del marchio ed è dunque la scelta perfetta per svelare la nuova tonalità Blue Salt.

Con una potenza da 300 W per garantire dai 58 ai 220 giri al minuto, 10 livelli di velocità, doppia ciotola, tre fruste e gancio, è il complemento ideale non solo per professionisti e amanti della cucina, ma anche per chi strizza l’occhio al design.