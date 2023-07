L’operazione a premio certo dedicato ai titolari di Carta Postepay Evolution: partecipa anche tu!

L a sabbia tiepida sotto i piedi, le onde del mare davanti agli occhi e i brani preferiti nelle orecchie, tra le mani lo smartphone per dare appuntamento agli amici per l'happy hour: l'estate è ormai alle porte, e PostePay ha deciso di celebrarla con un’iniziativa dedicata ai titolari della Carta Postepay Evolution, che potranno richiedere con pochi click sullo smartphone la SIM PosteMobile con il piano Connect Back 200 con attivazione SIM gratuita e avere così l'occasione di ricevere un regalo: un paio di coloratissime cuffie wireless.

Come ricevere il regalo

Dal 05 giugno al 10 agosto, i titolari di una Carta Postepay Evolution possono accedere all’App Postepay con i propri dati e richiedere una SIM PosteMobile con il piano Connect Back 200 con attivazione gratuita che, al costo di 10 euro al mese, offre 200 giga, minuti e sms illimitati e fino a 4 euro di cashback al mese direttamente sulla propria Postepay Evolution per i giga inutilizzati. La SIM ricevuta dovrà essere attivata entro il 10.09.2023 per poter ricevere il regalo direttamente a casa.

Tutti i vantaggi della SIM PosteMobile Connect Back

Il canone mensile viene addebitato automaticamente sulla Carta Postepay Evolution e la SIM viene consegnata a casa senza costi di attivazione o spedizione. Chi approfitta dell'offerta estiva ha un ulteriore vantaggio: riceverà gratuitamente e comodamente a casa un paio di cuffie wireless super cool, in tre colori pop, con cui ascoltare la musica e i podcast preferiti tenendosi aggiornati sugli ultimi trend su TikTok, guardando l'ultimo video del suo creator preferito su YouTube o condividendo una storia su Instagram. Tutto senza pensieri, grazie ai 200 giga.

Le tante funzionalità della Carta Postepay Evolution

Con l’offerta PostePay Connect Back 200, il perfetto kit per trascorrere un’estate smart e all’insegna del divertimento! La Carta Postepay Evolution è la carta prepagata con IBAN di PostePay, perfetta per fare shopping online in sicurezza, che si può usare direttamente dallo smartphone. Postepay Evolution permette, tra le altre cose, l’accredito dello stipendio, l’invio e la ricezione di bonifici e la domiciliazione delle utenze. La carta è accettata in tutto il mondo sul circuito Mastercard, e grazie all'App Postepay permette di accedere a tutto il mondo di servizi PostePay per la gestione quotidiana dei pagamenti, compreso il pagamento del bollo auto e dei bollettini PagoPA.

