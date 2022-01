I l ruolo delle donne, finalmente e meritatamente, sta cambiando. Ecco le 10 ceo al femminile che sono d’esempio per le professioniste di oggi e di domani

Spesso si parla di pari opportunità tradite e non garantite, il fatto stesso che esista questa espressione significa che un divario fra uomini e donne – a parità di mansione – in termini di avanzamento di carriera esiste.

Questo gap, però, negli anni si sta riducendo, grazie a esempi virtuosi di donne che sono riuscite a imporre il loro talento, a prescindere dal proprio genere di appartenenza. Ceo al femminile che hanno infranto le barriere imposte dalla società.

Donne in controtendenza

Ancora troppo diffuse sono le discriminazioni fra uomini e donne in ambito lavorativo, nonostante ci siano dei casi positivi e da cui prendere spunto, ce ne sono tanti altri che sembrano essere rimasti ancorati a decenni fa.

Ecco allora che diventa ancora più importante e significativo portare alla luce donne, ceo al femminile, che non hanno voluto sottostare alle regole imposte dal sistema, hanno alzato la testa e – con determinazione – hanno fatto vedere quanto fossero brave nel proprio mestiere. Probabilmente faticando di più rispetto agli uomini, ma senza mai perdere di vista l’obiettivo.

Francesca Bellettini

Poco trucco, quasi niente, e capelli ribelli. Elegante, pur non mettendo al primo posto l'aspetto esteriore, Francesca Bellettini è la ceo al femminile di un colosso del calibro di Yves Saint Laurent. In seguito all'abbandono improvviso del direttore artistico Hedi Simane, il gruppo Kering - a cui fanno capo anche Gucci e Bottega Veneta - sembrava alla deriva, ma lei ha ritrovato la rotta. Italiana, non parla francese, ma è un'imprenditrice dalle doti indiscusse.

Mary Barra

Fra le ceo al femminile più importanti, da tenere a mente quando l’obiettivo è volare alto, troviamo sicuramente Mary Barra, amministratore delegato di General Motors dal 2014. Ha preso il posto di Daniel Akerson ed è la prima volta, per una grande azienda automobilistica statunitense, che una donna ricopre un ruolo di così grande responsabilità. Non è un impegno di poco conto, se pensiamo che stiamo vivendo una rivoluzione green. L’ambizione di Barra, infatti, è passare ai veicoli elettrici entro il 2035.

Rosalind Brewer

Rosalind Brewer è diventata amministratore delegato di Walgreens nel 2021. È stata ceo al femminile anche di Starbucks, in cui è entrata nel 2017. Raggiungendo il traguardo di prima donna nera al comando, è stata presidente e amministratore delegato di Sam's Club. Si batte quotidianamente per il superamento delle discriminazioni razziali, per l’inclusione sociale e il riconoscimento del talento senza se e senza ma.

Jane Fraser

Ex capo del consumer banking di Citigroup, Jane Fraser è stata nominata ceo nel febbraio 2021. È la prima donna a ricoprire il ruolo direttivo di una grande banca di Wall Street. Prima di arrivare a questo traguardo, è stata amministratore delegato del distaccamento aziendale in America Latina. Anche lei è stata premiata da Forbes nel 2020 per il suo esempio di determinazione e coraggio.

Thasunda Brown Duckett

Esempio da seguire da sempre e ceo al femminile di TIAA dal febbraio 2021, Thasunda Brown Duckett si occupa della gestione di più di un trilione di dollari. Anche lei è fra le - ancora troppo poche – donne di colore che ricoprono un ruolo di prestigio e responsabilità. Ha ereditato il posto da un collega di grande spessore: Roger W. Ferguson Jr.

Fabiola Gianotti

Una scienziata di fama internazionale, ha messo al primo posto la carriera diventando la prima donna alla guida dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare. I primati per lei sono la normalità, motivo per cui è stata di recente riconfermata per un secondo mandato (fino al 2025). Tanti i riconoscimenti italiani e internazionali che ha ricevuto nel corso della sua vita. Per citarne uno, nel 2012 è stata inserita dal Time tra le personalità più influenti dell'anno.

Sabina Belli

Ceo al femminile di Pomellato dal 2015, ha rotto la barriera del cosiddetto glass ceiling. Vanta una carriera di tutto rispetto nel mondo del lusso. Non solo donna d'affari, Sabina Belli è una scrittrice, autrice di D come Donna, C come CEO – Dizionario di Leadership al femminile. Attenta al sociale, i diritti di questo libro vanno interamente a sostenere la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate (Cadmi) di Milano. Si tratta di un grande esempio, a sostegno dell’empowerment femminile, che non ha rinunciato a nulla: è anche madre e nonna.

Carlotta de Bevilacqua

Sul suo profilo Instagram Carlotta de Bevilacqua ha quasi sempre lo sguardo rivolto verso il cielo, perché una ceo al femminile punta alle stelle e l'ambizione è al primo posto. Sorridente e determinata, è riuscita a ricoprire ruoli grande responsabilità, in questo momento è presidente di Danese Milano e del gruppo Artemide, di quest'ultimo è anche amministratore delegato.

Ursula Burns

Ursula M. Burns è un esempio di riscatto a 360 gradi. Statunitense, presidente e ceo al femminile di Veon, ha raggiunto l'apice dopo 17 anni a capo di Xerox Corporation. Secondo Forbes, è fra le donne più potenti nel settore tecnologico.

Miuccia Prada Bianchi

Stilista e imprenditrice italiana, la sua fama e il suo successo sono internazionali. Nipote di Mario Prada, è alla guida di una delle case di moda più rinomate al mondo. Nel 2021 è rientrata nella classifica Forbes delle donne più ricche del nostro Paese, al 565º posto al mondo, con un patrimonio di 5,3 miliardi di euro.

Questi sono solo alcuni esempi di come una donna non abbia nulla di meno rispetto a un uomo, anzi: le sue peculiarità possono rappresentare un valore aggiunto in qualsiasi ambito, anche quello lavorativo. Sono la dimostrazione che “volere è potere”, adesso tocca a voi.