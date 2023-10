Il nuovo canale WhatsApp di The Wom: come funziona e come ci si iscrive

D a qualche giorno tra i canali di WhatsApp trovate anche quello di The Wom, per non perdere alcun aggiornamento sui nostri più importanti contenuti a tema lifestyle, beauty e fashion

The Wom sbarca anche su WhatsApp, con un suo canale dedicato. Lo trovate qui: https://whatsapp.com/channel/0029VaCxYdgHLHQaEjicgv2p.

Ma cosa sono i canali di WhatsApp? Dei mezzi di comunicazione mediante i quali l'amministratore del canale stesso più inviare agli iscritti link, testi, immagini, video, adesivi e sondaggi. A loro volta gli utenti possono leggere i testi inviati, cliccare sui link o reagire ai post utilizzando emoji. Ma anche rispondere ai sondaggi e inoltrare i contenuti ad altre conversazioni.

Come fare ad iscriversi? Se volete iscrivervi al canale di The Wom dovete cliccare qui: https://whatsapp.com/channel/0029VaCxYdgHLHQaEjicgv2p. Rimarrete sempre aggiornat* sugli ultimi contenuti di The Wom a tema lifestyle, beauty e fashion.

Ricordate infine di attivare le notifiche, per non perdere ogni aggiornamento. Tali notifiche sono infatti disattivate per un'impostazione predefinita e dovete scegliere espressamente di riceverle, altrimenti c'è il rischio di perdersele.

Seguiteci su WhatsApp!