B ritney Spears rivela di essere incinta e finalmente parla a tutte le donne di depressione perinatale. Ecco cos'ha raccontato

Britney Spears è incinta. Ad annunciare la gravidanza, dopo settimane di indiscrezioni, è stata proprio la popstar, che in un lungo post su Instagram ha raccontato la sua gioia, ma anche la battaglia contro la depressione perinatale.

L’annuncio più bello

Dopo 13 anni in cui la sua vita è stata letteralmente nelle mani del padre Jamie, Britney ha ritrovato la tanto agognata libertà. Ed è riuscita a coronare un sogno che aveva da tempo: diventare di nuovo mamma. «Sto pensando di avere un altro bambino! Mi piacerebbe una bambina», aveva annunciato sui social, finalmente felice e serena accanto a Sam Asghari.

Detto fatto. A poca distanza da quel post, la popstar 40enne ha svelato di essere incinta. «Ho perso così tanto peso per andare in viaggio a Maui solo per riguadagnarlo – ha raccontato sul suo profilo Instagram -. Ho pensato “Accidenti cosa è successo al mio stomaco?” e mio marito ha detto “Sei incinta di cibo”. Ho fatto un test di gravidanza e beh, sto per avere un bambino!».

La confessione sulla depressione perinatale

L’annuncio della gravidanza è stato per Britney l’occasione per parlare di depressione perinatale. Un problema poco conosciuto, ma che tante donne hanno vissuto sulla propria pelle, compresa la popstar. La Spears infatti è mamma di due figli, frutto del matrimonio con Kevin Federline: Sean Preston, che ha 16 anni, e Jayden James, 15. Durante entrambe le gravidanze la cantante ha sperimentato la depressione perinatale.

Tristezza marcata, difficoltà di concentrazione, poca energia, alterazioni dell’appetito e del sonno sono solo alcuni dei sintomi di questo disturbo. Un problema che la società da tempo si rifiuta di affrontare perché è opinione comune (e sbagliata) che una donna incinta debba per forza essere felice e serena. Per molte però non è così, come ha svelato Britney.

«Quando ero incinta ho sofferto di depressione – ha raccontato -. E devo dire che è stato orrendo. Allora le donne non ne parlavano tanto e alcuni credevano pericoloso che una incinta si lamentasse. Ma adesso le donne ne parlano di più e ringraziando Dio non dobbiamo considerare il dolore come un segreto da tenersi dentro. Questa volta farò yoga ogni giorno e intorno a me spargerò solo gioia e amore».

L'amore per Sam Asghari

40 anni e una nuova vita davanti a sé, Britney Spears è legata da diverso tempo a Sam Asghari, ballerino che è rimasto al suo fianco nella lunga battaglia legale contro il padre. Il loro amore è nato nel 2016 sul set di Slumber Party, canzone della popstar, mentre nel 2021 la coppia ha annunciato il fidanzamento. Nel post Instagram, la cantante parla di Sam definendolo “mio marito”, dunque è probabile che di due si siano sposati in segreto.

Il desiderio di maternità ostacolato dal padre

La gravidanza di Britney è il primo atto della cantante da “donna libera” dopo 13 anni in cui suo padre Jamie ha controllato ogni aspetto della sua esistenza. Diversi mesi fa, quando la battaglia per revocare la tutela legale dell’uomo nei suoi confronti era ancora in atto, la popstar aveva rilasciato una straziante dichiarazione in tribunale. Di fronte ai giudici, Britney (già protagonista di un documentario shock) aveva rivelato di non avere il controllo delle sue finanze e di non essere libera. Aveva confidato di aver espresso più volte il sogno di diventare mamma, cosa che le era stata impedita dal padre.

Ho detto al mondo intero che sto bene e sono felice. È una bugia – aveva svelato -. Pensavo che dicendolo abbastanza forse sarei diventata felice, ma non volevo ammetterlo. Ero sotto shock. Sono traumatizzata. Ora vi dico la verita, ok? Non sono felice. Non riesco a dormire. Sono arrabbiata da matti. E sono depressa. Piango ogni giorno

Non posso sposarmi o avere un figlio – aveva aggiunto Britney -. Ho una spirale, così non resto incinta. Volevo toglierla, per poter provare ad avere un altro figlio, ma questo “team” non mi fa andare dal medico a toglierla perché non vogliono che abbia altri figli. Merito di avere una vita. Ho lavorato per tutta la vita. E sono stanca di sentirmi sola