Che cosa significa BIPOC?

T i sarà sicuramente capitato di incontrare l’acronimo BIPOC sui social: Facebook e Twitter fanno largo uso di questo termine. Contrariamente al fatto che molti lo confondano come un modo per identificare le persone di colore bisessuali, in realtà l’acronimo ha un significato molto diverso

Non dovrebbe essere necessario parlarne ma ancora oggi il tema del razzismo è caldo e il motivo è che c’è ancora chi crea differenze di colore o provenienza. Tra gli ultimi casi che hanno fatto scalpore c’è la morte di George Floyd che ha dato seguito ad una serie di proteste e manifestazioni non solo in America ma anche nel resto del mondo. Anche in Italia gli attivisti non sono mancati e al grido di Black Lives Matter hanno sostenuto le proprie idee e difeso la categoria. Mentre il movimento Black Lives Matter avanzava un altro termine però è iniziato a circolare sui social e sui giornali: si tratta di BIPOC, acronimo che significa testualmente “Black, Indigenous and People of Color” che possiamo tradurre con neri, indigeni e persone di colore.

Cosa significa BIPOC?

Con il termine BIPOC si fa riferimento all’acronimo Black, Indigenous and People of Color. Il termine nato in seguito ai movimenti di protesta Black Lives Matter in seguito all’uccisione di George Floyd. L’acronimo vuole includere neri, indigeni e persone di colore nel movimento che invece fa riferimento per lo più a persone afroamericane.

Le origini del termine

A ricercare le origini dell’acronimo e a spiegarlo per la prima volta è stata la testata del New York Times che ha fatto un’attenta ricerca fino a risalire alla prima volta in cui questo termine è stato utilizzato. Si torna fino al 2013, anno in cui per la prima volta viene scritto un tweet contenente “BIPOC”.

Il termine è però formato da un acronimo già noto in precedenza cioè “POC”: la sigla veniva utilizzata già nel 1796 nell’Oxford English Dictionary per definire le persone di colore e appartenenti alle minoranze etniche. Le due lettere iniziali, cioè BI, sono state aggiunte in seguito per evidenziare l’esclusione dei neri con la pelle più scura e dei nativi americani.

La distinzione vuole essere fatta non solo per definire le diverse culture e storie passate ma anche per sottolineare un’importante differenza: in alcune parti del Canada ad esempio, gli indigeni erano colonizzati ma non ridotti in schiavitù. Differenza importante con chi invece durante il colonialismo ha vissuto non solo l’essere colonizzato ma anche la schiavitù.

In un’intervista importante l’insegnante di storia dell’arte della McGill University Charmaine Nelson sottolinea quanto sia importante mantenere separate queste esperienze poiché molto diverse: sovrapporle e confonderle significherebbe contribuire a cancellare gli orrori subiti nel passato. Il termine, si è largamente diffuso però all’inizio del 2020 grazie all’utilizzo dei social network che hanno contribuito a renderlo sempre più virale. BIPOC non è il primo termine inclusivo, recentissimo è anche l’utilizzo di SCHWA studiato per abolire la discriminazione di genere.

La spiegazione dell’acronimo

Andando nel dettaglio per poter spiegare l’acronimo partiamo dal termine nero dove si vuole descrivere una persona di origine africana o caraibica; molto spesso viene sostituito dal termine “afroamericano” che viene scelto perché politically correct ma in realtà non si tratta della scelta sempre più adatta.

Il termine indigeno è invece collegato agli abitanti nativi del Nord America, si tratta di un termine ampio che va ad includere gli indiani d’America e i nativi dell’Alaska. Il termine persone di colore invece è generico e descrive includendo tutte le persone non bianche di cui fanno parte non solo neri o afroamericani ma anche persone provenienti dall’est asiatico o dal sud dell’Asia, messicani e abitanti delle Isole del Pacifico o delle Hawaii.

Gli errori e le critiche

Il termine BIPOC non ha avuto solo consensi però: c’è anche chi ha sostenuto fosse un modo per speculare e chi ha sottolineato quanto questo termine potesse essere troppo semplicista in concomitanza con quella che è la realtà della storia. Un errore di interpretazione arriva poi da chi confonde l’incipit “bi” con il tema della bisessualità che questa volta non ha nulla a che vedere con il termine: si tratta infatti di due tematiche inclusive e calde ma differenti.

Perché è importante

BIPOC come acronimo è necessario per poter superare alcuni limiti di altri termini utilizzati come “persone di colore”. L’acronimo viene utilizzato per sensibilizzare su temi come il razzismo, la discriminazione e il pregiudizio a cui sono sottoposti, vuole andare a rimarcare l’importanza delle origini e cercare di non occultare in nessun modo la storia e i torti subiti come la schiavitù e i genocidi. In poche parole BIPOC vuole portare al centro della scena la violenza fatta anche di cancellazione culturale, occultamento e discriminazione. Questo termine nasce per riconoscere l’identità culturale di tutti evitando discriminazione e ponendosi nel modo più educato possibile. Ovviamente un solo acronimo non è sufficiente per combattere i pregiudizi ma promuovendolo sui social e nella vita di tutti i giorni si è già un passo avanti.

Come si pronuncia?

Una curiosità legata a questo acronimo è che a differenza di altri non si pronuncia lettera per lettera ma con una combinazione di suoni. La pronuncia ricorda molto “buy pock”.