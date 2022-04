B ianca Balti racconta con coraggio un capitolo doloroso della sua vita, segnato da una violenza e da molestie quando aveva solo 14 anni

Ci vuole coraggio per raccontare alcuni spaccati dolorosi della propria vita e quel coraggio Bianca Balti ce l’ha. Top model, ma prima di tutto donna forte e unica, Bianca ha condiviso con il mondo intero un passato fatto di molestie e violenze, subite quando era solo un’adolescente.

Ospite del programma Verissimo, con i suoi occhi azzurri e profondi, la sua dolcezza infinita, la modella ha confidato di aver subito delle molestie.

La cosa che più fa riflettere è il fatto che la modella abbia realizzato tutto dopo molti anni: traumi del genere, infatti, possono essere anche rimossi e riscoperti solo in seguito, grazie a un lavoro di analisi. Bianca ha voluto svelarlo al pubblico, dicendo:

A 14 anni ero andata alla mia prima festa. Lì ho bevuto, mi ricordo che mi hanno fatto bere una bottiglia di limoncello, mia mamma poi mi ha trovato in strada in stato confusionale. Solo dopo tanti anni, grazie alla terapia, mi sono tornati in mente dei ricordi e ho capito che in quell'occasione un ragazzo mi aveva molestato, mi toccava senza il mio consenso. Bianca Balti a Verissimo

Quello però non è stato l’unico capitolo doloroso della sua vita. A 18 anni infatti Bianca è stata violentata da un ragazzo che stava frequentando:

Mi piaceva quel ragazzo, solo che era la nostra prima sera e non volevo andare oltre al bacio. Anche in quella circostanza mi ci è voluto un po' per capire che ero stata stuprata, che anche se era un ragazzo che desideravo baciare non era autorizzato ad andare oltre i miei no. Bianca Balti a Verissimo

La Balti ha dunque affrontato l'argomento del consenso, che può essere declinato in diverse forme. Perché sì, anche essere spinte a fare qualcosa che non si desidera con estrema insistenza, facendo leva sulle vergogne e sulle fragili autostime, è al pari di una violenza sessuale.

Classe 1984, la Balti è una fra le modelle italiane più famose e amate al mondo (i suoi look e il suo stile sono inconfondibili). La sua eleganza e lo charme hanno stregato stilisti, brand di moda e fan. Se il lavoro le ha regalato tantissime soddisfazioni, in amore la modella è stata meno fortunata.

Nel 2006 ha sposato il fotografo Christian Lucidi, da cui ha avuto la primogenita Matilda. Dopo quattro anni la relazione è naufragata, nel 2017 Bianca ha deciso di credere di nuovo nell’amore, sposando Matthew McRae, ma anche questo legame, purtroppo, è terminato. Regalandole però la secondogenita Mia.

L’ultimo amore è stato quello per il manager Sal Lahoud con cui la Balti ha confessato di aver vissuto una relazione tossica, sulla quale ha detto:

Si spendeva molto nell’argomentare il perché io avessi bisogno di lui, ma non lui di me. Si accertava che lo capissi e che non me lo dimenticassi. Me ne parlava in modo calmo, razionale e logico. E io, ovviamente, gli credevo. Piangevo, sbattevo la testa al muro, mi disperavo

Dopo quest’esperienza – che ha portato la modella a scegliere di congelare i suoi ovociti per diventare mamma in futuro, se lo vorrà – Bianca ha deciso di abbracciare l’amore per sé stessa. La modella ha deciso di scegliersi, ogni giorno, senza più scendere a compromessi solo per andare incontro al suo bisogno di avere certezze per il futuro.

La psicoterapia è stata fondamentale per aiutarla a trovare finalmente la forza di inseguire ciò che davvero voleva e liberarsi da una relazione tossica. Un esempio per tutte e la dimostrazione della forza di una donna che ha scelto di amarsi.