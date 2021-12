Chi era Bettie Page, regina delle pin up ed esempio di avanguardia

P osa nuda negli anni ’50. Sfida il conformismo di un’America puritana, si mostra sicura di sé. Bettie Page è una donna visionaria e determinata

Imporsi in una società prettamente maschilista, e farlo in un modo decisamente non convenzionale non deve essere quella che si definisce una passeggiata.

A darle coraggio una forte personalità e un aspetto travolgente. A conquistare è il suo sorriso contagioso, i suoi capelli neri corvino, ma soprattutto il suo carattere fuori dagli schemi dell’epoca.

Bettie Page è la regina delle pin up, quando esserlo non era semplice e scontato, ma piuttosto un atto rivoluzionario ed espressione di una voglia di cambiamento e di autodeterminazione.

Bettie Page nasce a Nashville, in Tennessee, nel 1923. La sua carriera comincia per caso: a notarla Jerry Tibbs, un poliziotto che ama la fotografia e che le propone di posare per lui. A conquistarlo la sua figura sinuosa e i suoi occhi blu come il mare profondo. Una settimana dopo, in seguito a una cena insieme, viene allestito il set. Con l’obiettivo è subito amore a prima vista. Sin dai primi scatti appare a proprio agio, come se sapesse esattamente come muoversi.

La sua spontaneità è la sua fortuna, dona alle sue pose un quid che la rendono una vera celebrità. Diventa la modella perfetta per dei nudi artistici, il suo erotismo privo di volgarità le permette di inventare una nuova professione: quella della pin up.

Voglia di indipendenza

Le scelte di Bettie Page sono figlie del desiderio di essere indipendente e di poter gestire la propria carriera in modo indipendente e personale. La sua vita, contrariamente alle apparenze e a un’interpretazione superficiale delle fotografie di cui era protagonista, è piuttosto complicata.

La sua voglia di riscatto è atavica. Secondogenita di sei figli, i genitori divorziano quando lei ha appena dieci anni. Il padre è un alcolizzato che molesta spesso le figlie. Durante un’intervista a un giornale rivela un dettaglio emblematico della sofferenza provata da bambina: “Eravamo così poveri che se trovavamo un’arancia nella calza di Natale facevamo festa”, dichiara.

Cresce in orfanotrofio, insieme alle sorelle. È una studentessa modello, studia per diventare insegnante ma ha sempre un sogno nel cassetto: la carriera da attrice, fantastica di diventare come le grandi dive che ammira.

Dopo la laurea sposa Billy Neal, conosciuto al college. In seguito al trasferimento a San Francisco, il marito parte per la guerra e - al suo ritorno - divorziano. Anche in questo caso la sua scelta è anticonformista, e la ripete altre due volte.

Un magnetismo contagioso

Vivere una relazione accanto a un personaggio del calibro di Bettie Page non deve essere facile. Il suo lavoro, la sua bellezza e il suo magnetismo a 360 gradi la rendono desiderabile e cercata da tutti. Facile per gli uomini provare gelosia.

Il suo tratto distintivo era la frangetta, a farla la convince Irvin Klaw, un artista all’avanguardia che la immortala in decine d’immagini sexy. In poco tempo, è un simbolo in tutti gli States: è la primapin updella storia. La sua immagine sinuosa, in costume da bagno, sorridente e con lo sguardo ammiccante conquista milioni di lettori. I soldati appendono le sue foto dietro gli armadietti in caserma, ed ecco spiegato il termine pin up: letteralmente, “da appendere”.

Playboy, arriva il vero successo

Bettie Page raggiunge il culmine della sua carriera quando a volerla è la celebre rivista Playboy. Diventa una, la playmate, accanto a Marylin Monroe. Una combinazione di fascino e sensualità risulta essere vincente e le apre le porte del cinema. Diventa cantante, attrice e ballerina e – come sempre – diviene il simbolo di un altro genere ancora agli arbori: il burlesque. A conquistare è il vedo-non vedo perfettamente studiato. Buon gusto ed erotismo si sposano perfettamente.

La sua immagine appare ovunque: scatole, magliette, copertine di dischi, carte da gioco. Anche le donne restano folgorate dalla sua personalità, dalla malizia mista a ingenuità. Qualcuna la prende a modello, osservandola in diversi programmi televisivi dove viene invitata come ospite. Si esibisce nei teatri e nei club, è protagonista di decine di filmati e diventa la donna più desiderata e ammirata d’America.

Un periodo turbolento

Purtroppo il successo di Bettie Page viene ostacolato da alcuni leader civili e religiosi, che la accusano di perversione e di “cospirazione finalizzata alla distribuzione di materiale osceno”. Il senatore del Tennessee, Estes Keafauver, ordina un’inchiesta congressuale contro di lei. È costretta a ritirarsi a soli 37 anni a causa della mentalità bigotta dell’epoca.

Nonostante ciò, la sua bellezza e la sua indole avanguardista non viene dimenticata e diventa modello per molte altre donne che hanno voglia di spogliarsi dei ruoli imposti da una società patriarcale.

La sua carriera contribuisce a cambiare la percezione delle donne del mondo dello spettacolo, ma lei rifiuta l’etichetta di femminista: “Non ho cercato di essere scandalosa o di essere una pioniera. Non ho cercato di cambiare la società o di anticipare i tempi. Non ho pensato di essere un’emancipata e non credo di aver fatto qualcosa d’importante. Sono solo stata me stessa. Non conosco altro modo di essere o di vivere”, ha svelato. Indipendentemente dalle intenzioni, resta un esempio per gli uomini e le donne di tutte le generazioni successive alla sua.

Mai arrendersi

Bettie Page viaggia molto, diventa coreografa e insegnante in California, Tennessee, Illinois e Oregon. Svia e disorienta chiunque provi a riconoscerla per strada. Una batosta davvero dura arriva con il terzo divorzio, che le causa un vero e proprio crollo emotivo. Le viene diagnosticato un disturbo bipolare che ruba la scena al carattere brillante e spiritoso che tutti conoscono. Sceglie l’anonimato e si ritira a vita privata. Non riesce a sopportare che il suo adorato pubblico la possa vedere star male.

Il fatto di non trovare l’amore vero la fa soffrire. Le vengono attribuite diverse storie omosessuali, tra le altre una con Marilyn Monroe e un’altra con Katharine Hepburn.

La fede

Qualcuno sostiene che il suo ritiro dalle scene dipenda dal suo riavvicinamento al cristianesimo. Chiuso una volta per tutte un capitolo, diventa missionaria, ma la sua instabilità mentale si rivela una nemica. Nel 1979 viene arrestata a causa di una violenta lite in strada.

I medici le diagnosticano una forma acuta di schizofrenia con tendenze alla violenza e la ricoverano per due anni. Dimessa, ma sempre sotto terapia, lavora per una organizzazione cristiana. Lontano dalle luci della ribalta, i più non sanno neppure se sia viva o morta. Sarà una polmonite a provocare il suo decesso a 85 anni. Uno dei suoi fratelli, rimasto al suo capezzale, dichiara: “Era splendida, anche dopo aver esalato il suo ultimo respiro”. E non è difficile credergli.