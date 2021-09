Belen, fascino e talento: i suoi look più belli, la sua storia da donna forte

C hi è davvero Belen Rodriguez, l'argentina dal talento e la versatilità senza fine che ha stregato l'Italia con il suo fascino caliente. Diventando un'icona di stile e bellezza.

Sensuale, ironica e dal talento poliedrico. Parliamo di una delle showgirl più amate e chiacchierate della televisione italiana, Belen Rodriguez. Una bellezza unica tanto da renderla una vera e propria icona di stile (i suoi look sono un mix esplosivo di eleganza e seduzione) e una donna tra le più copiate dello spettacolo.

Ma chi è veramente Belen Rodriguez? Cosa l’ha portata in Italia e qual è l’origine o il segreto del suo indubbio e sconfinato successo in qualsiasi ambito si cimenti? Ecco qualche curiosità su questa splendida donna che (se ancora non lo fate) ve la faranno sicuramente amare.

Chi è (veramente) Belen Rodriguez?

Un po' tutti siamo abituati a vederne solo l’immagine patinata e sempre impeccabile. Ma di fatto, anche i vip più conosciuti nascondono piccoli o grandi segreti. Aspetti privati (e che tali dovrebbero rimanere), esperienze e ricordi passati (felici o dolorosi). Insomma, pezzi di vita che hanno contribuito a renderli le persone che sono.

Non fa eccezione Belen Rodriguez, L’argentina più sexy, affascinante e versatile della televisione italiana. Capace di catalizzare l’attenzione ad ogni sua apparizione e che, tra i suoi tanti talenti, ha anche quello di piacere a donne e uomini, grandi e piccini. Una donna che ha trovato la sua massima popolarità proprio nel nostro Paese ma che porta con sé una storia che arriva direttamente dalla sua terra di origine, L’Argentina.

La sua storia

Nata il 20 settembre del 1984, a Buenos Aires, María Belén Rodríguez Cozzani o semplicemente come tutti la “conosciamo” Belen Rodriguez, non è del tutto straniera all’Italia. Le sue origini, infatti, portano con sé un po' del Bel Paese (il padre Gustavo Rodriguez è italo-spagnolo, mentre la madre Veronica Cozzani de Rodriguez è figlia di immigranti arrivati direttamente da La Spezia, in Liguria).

Dopo un’infanzia non proprio agiata (come dichiarato anche dalla stessa showgirl) all’età di 17 anni Belen Rodriguez inizia la sua carriera di modella, proprio in Argentina. Conseguendo allo stesso tempo il diploma in un liceo artistico di Buenos Aires e iscrivendosi successivamente alla Facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo (studi che non ha mai terminato per dedicarsi alla sua passione più grande, appunto la moda e lo spettacolo).

L’ascesa di Belen Rodriguez

Tutte scelte che, con il senno di poi, le hanno aperto le porte al patinato mondo della televisione di cui oggi è una delle protagoniste indiscusse.

Porte che si sono letteralmente spalancate durante un casting di modelle per l’agenzia di moda ”Elite”, in cui venne scelta con altre 14 giovanissime ragazze.

Da qui la carriera di Belen inizia la sua ascesa, prima con campagne pubblicitarie e copertine in Argentina, Miami e Messico. Fino a sbarcare nel 2004 dall'altra parte del Mondo, in Italia, arrivando direttamente nella capitale della moda per eccellenza, Milano.

Volto per alcuni marchi di moda e intimo (uno fra tutti Yamamay), apparizioni e piccoli ruoli in programmi televisivi, schedina a Quelli del calcio, primadonna a Controcampo. Servizi fotografici dedicati su riviste, calendari, ecc. Ma anche Colorado, Scherzi a Parte, Amici.

Fino al re dei programmi televisivi, il Festival di Sanremo, al fianco di Gianni Morandi (sfoggiando dei look davvero indimenticabili)!

E di tutti i programmi che oggi la vedono protagonista e volto di punta del palinsesto televisivo italiano (uno fra tutti Tu si que Vales, il talent show tornato in onda proprio in questi giorni).

Insomma, la carriera di Belen Rodriguez da quando ha iniziato a decollare non si è più fermata. Diventando, in pochissimo tempo, l’icona di stile (i suoi look lasciano davvero senza fiato) e di bellezza che da anni ormai continua a incantare il pubblico. Ispirando anche moltissime donne (e non solo) di ogni età.

Tra fascino e versatilità

Perché Belen Rodriguez non è solo bellissima. La sua dote maggiore, infatti, è senza dubbio la versatilità. Modella, conduttrice, attrice, cantante, stilista (la showgirl, infatti, ha lanciato una linea d’abbigliamento, Imperfect, e una collezione di costumi da bagno del brand Me Fui).

Ma non è tutto, perché Belen Rodriguez è anche una vera imprenditrice.

Grazie ai suoi mille talenti e alla sua spiccata vena imprenditoriale, la Rodriguez ha firmato e iniziato a commercializzare due linee di profumi con il suo autografo come packaging, Butterfly. Ha gestito dal 2015 al 2017, in collaborazione con Joe Bastianich, il ristorante "Ricci" di Milano. Oltre ad aver avviato, già dal 2014, un progetto e un’azienda a conduzione familiare “The Family Factory”.

Insomma, ci sarebbe da chiedersi cosa non sappia fare questa poliedrica, energica, impegnatissima e determinata donna e mamma della nostra televisione (in tutto ciò, infatti, Belen ha due splendidi figli, Santiago avuto dal marito ed ex ballerino di Amici, Stefano De Martino e la piccolissima Luna Marì, nata di recente dalla relazione con il compagno della showgirl Antonino Spinalbese).

Una personalità che (nonostante le critiche a cui tutti, chi più chi meno, siamo destinati) non può che suscitare ammirazione. Per la forza, la caparbietà e la volontà di realizzare i propri sogni. Ingrandendoli, di volta in volta, con desideri, ambizioni, obiettivi e talenti sempre nuovi.

Garantendosi un posto d’onore nello showbiz e assicurandosi una carriera ricca di successi, che è destinata a riservarle (e riservarci) ancora tantissime sorprese.