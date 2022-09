S ettembre: si torna ai ritmi frenetici della quotidianità. Ma il rientro a scuola, all’università o al lavoro può essere ammorbidito da dispositivi che aiutano a ottimizzare la produttività, aiutandoci quando dobbiamo studiare, preparare presentazioni importanti oppure prendere appunti: tutto questo (e altro) è possibile grazie ai nuovi device Samsung. Conosciamoli meglio!

Finita l’estate, tornare alla routine quotidiana non è mai facile, soprattutto quando iniziano ad accavallarsi lezioni, impegni e appuntamenti vari. Per fortuna, a soccorrerci arrivano nuove tecnologie capaci di rendere i nostri gesti quotidiani – dal prendere appunti fino a pianificare impegni e appuntamenti – ancora più semplici e piacevoli.

Samsung ha infatti presentato la nuova generazione di smartphone pieghevoli - Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 – insieme agli auricolari Galaxy Buds2 Pro e ai nuovi smartwatch Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro. Dispositivi che ci accompagnano sempre, diventando veri alleati delle nostre giornate e dei momenti più belli.

Pronti a scoprirli con noi?

Galaxy Z Flip4: un amico per le nostre sfide quotidiane (a lezione ma non solo!)

Quante volte ci è capitato di essere talmente indaffaratə da non riuscire a scrivere un appunto importante, oppure da non riuscire a rispondere a una chiamata? Galaxy Z Flip4 è lo smartphone ideale per le giornate più frenetiche, ed è stato pensato per essere utilizzato addirittura a mani libere, per fare di più senza dover mai aprire lo smartphone! Grazie a Galaxy Z Flip4 è inoltre possibile fare chiamate o rispondere ai messaggi direttamente dallo schermo esterno.

Samsung Galaxy Z Flip4

Ma non è solo questa la rivoluzione di Galaxy Z Flip4, perché questo dispositivo consente di girare video o scattare selfie di gruppo da diverse angolazioni senza usare le mani, piegando parzialmente il dispositivo per attivare FlexCam. In più, avvia la registrazione video in alta qualità in modalità Scatto Rapido per poi passare fluidamente alla modalità Flex per continuare a registrare a mani libere, senza dover interrompere la ripresa: una funzione perfetta per tutti i content creators e i vloggers, ma anche per chi desidera produrre contenuti in modo facile e veloce!

Inoltre, le foto e i video sono più nitidi e più stabili, di giorno come di notte.

Il tutto con una batteria ancora più performante: con Galaxy Z Flip4 è possibile scattare foto, guardare contenuti e restare connessi più a lungo tra una carica e l’altra grazie alla batteria potenziata. E con la Ricarica Ultra-Rapida si può ricaricare fino al 50% in circa 30 minuti. L’ideale per le giornate piene di impegni!

Galaxy Z Fold4: hai detto multitasking?

Tornatə dalle vacanze, ad attenderci sono sempre miliardi di impegni. Che si tratti dell’aperitivo con la best friend fino alle lezioni in università o gli impegni lavorativi, districarsi tra la giungla di appuntamenti non è mai facile. Ad aiutarci è Galaxy Z Fold4, lo smartphone più potente di Samsung. In questo device, Samsung ha racchiuso tutta la sua competenza nel campo della tecnologia mobile, creando un dispositivo con maggiori funzionalità a prescindere dalla modalità d’uso: aperto, chiuso o in modalità Flex.

Samsung Galaxy Z Fold4

E se essere multitasking ormai è d’obbligo, Galaxy Z Fold4 offre l’intera suite Office e Outlook di Microsoft ottimizzata per l’uso sullo schermo pieghevole, garantendo più informazioni sullo schermo e modalità più rapide di interazione con i contenuti. L’esperienza è coronata dalla S Pen che consente di disegnare e prendere appunti on-the-go.

Caratteristiche che piaceranno sicuramente a chi dev’essere produttivo anche durante gli spostamenti!

Galaxy Buds2 Pro: ascoltare è bello

Tra lezioni, lavoro e impegni, l’importante è sapersi anche svagare! I nuovi auricolari top di gamma Galaxy Buds2 Pro offrono un’esperienza audio wireless più immersiva e una connettività fluida per quando guardiamo le nostre serie tv preferite, giochiamo a un videogioco, oppure rispondiamo a una chiamata. Basta infatti il tocco di un dito per effettuare la connessione al telefono: gli auricolari Galaxy Buds2 Pro sono infatti dotati della nuova funzione Auto Switch per fornire una transizione rapida dall’ascolto del nostro podcast preferito a una chiamata importante.

Samsung Galaxy Buds2 Pro

E se capita di perderli? No panic: grazie a SmartThings è possibile localizzarli e trovarli rapidamente.

Galaxy Watch5: stress non ti temo!

È stato ampiamente studiato: riprendere le attività quotidiane dopo aver staccato la spina può causare stress. In questi casi, ecco che arrivano due amici fidati al polso: gli smartwatch Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, pensati per migliorare le nostre abitudini di salute e benessere. Come? Galaxy Watch5 è dotato del sensore Samsung BioActive, che effettua rilevazioni di parametri come la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e addirittura i livelli di stress. Inoltre, attraverso gli Sleep Scores monitora le fasi del sonno e i livelli di ossigeno nel sangue. Galaxy Watch5 Pro è invece l’alleato per chi ama lo sport outdoor, consentendo di registrare e condividere le proprie esperienze con i compagni di avventura e scaricare percorsi escursionistici e ciclistici per allenarsi in vista della prossima gara!

Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro