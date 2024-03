A ir Wick presenta Active Fresh, il primo diffusore automatico senza gas con una formula a base d’acqua arricchita con oli essenziali, per diffondere un profumo delicato negli ambienti della casa. Oggi vi sveliamo come provarlo gratuitamente partecipando all'iniziativa "Test & Tell" di The Wom! presenta, ilcon una formula a base d’acqua arricchita, per diffondere un profumo delicato negli ambienti della casa. Oggi vi sveliamo

Ambienti profumati e odori neutralizzati in modo naturale grazie a fragranze infuse con oli essenziali. Da Air Wick arriva Active Fresh, il primo diffusore automatico senza gas. La formula contenuta nel diffusore è a base d’acqua, al 95% di origine naturale, priva di ftalati, propellenti e coloranti, e le potenti molecole contenute nella nuova formula combattono i cattivi odori sino 70 giorni di utilizzo.

Il nuovo diffusore automatico è dotato di controllo dell’intensità, di tre livelli selezionabili per controllare quanta fragranza viene diffusa nell’ambiente, e anche del pulsante boost: basta premere il pulsante sulla parte superiore del dispositivo per avere un’immediata ventata di freschezza, sempre delicata e mai invadente. Le batterie incluse consentono di posizionarlo in ogni punto della casa, che sia il bagno, la cucina o il salotto, senza necessità di collegarlo a una presa di corrente. A questo si aggiunge il design ricercato, che lo rende un ottimo complemento d’arredo in ogni sistemazione.

“TEST & TELL”: 200 DIFFUSORI PER AMBIENTI DA PROVARE GRATUITAMENTE A CASA

In occasione dell’uscita del nuovo Air Wick Active Fresh, The Wom ha deciso di lanciare un’iniziativa che coinvolge tutta la sua community, e consente di provare gratuitamente questo nuovo prodotto e dare la propria opinione.

Possono aderire tutti i maggiorenni che dal 18 al 31 marzo 2024 si registreranno nella sezione appositamente dedicata sul sito. Qui sarà necessario inserire tutti i dati richiesti dal form, rispondere alle domande inserite nel questionario proposto e prendere visione dell’informativa sui termini e le condizioni. Unico requisito da rispettare per candidarsi alla prova è quello di sottoscrivere appunto i “Termini & Condizioni” e confermare così di non essere affetti da alcuna particolare patologia e/o sensibilità e/o allergia, impegnandosi anche a mantenere la massima riservatezza e a non diffondere alcuna informazione sul prodotto testato.

Entro il 3 aprile verranno selezionate 200 persone che riceveranno a casa, gratuitamente, una scatola contenente un diffusore automatico Air Wick Active Fresh alla fragranza “Bouquet di Gelsomini”, una ricarica alla fragranza “Brezza Marina e Magnolia” e una ricarica alla fragranza “Lavanda e Mughetto”.

A loro il compito di sistemarlo nel punto preferito della casa o dell’ufficio e metterlo alla prova. Terminato il periodo di test, i candidati selezionati riceveranno una mail contenente una comunicazione e il link per collegarsi all’apposita pagina dove compilare il questionario valutativo, che dovrà essere completato entro il 16 aprile 2024.