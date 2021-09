F oto che simboleggiano una carriera artistica in costante evoluzione, immagini e disegni che tratteggiano un personaggio eclettico che sta rivoluzionando la musica italiana: il photo book di Achille Lauro che verrà presentato il 22 settembre al MUDEC di Milano con una performance ad hoc, è già un cult

Se c'è qualcuno che sta rivoluzionando la scena artistica italiana, quello è sicuramente Achille Lauro. Inafferrabile, non inquadrabile né in categorie né in generi, Lauro dimostra, con il suo cammino, che l'arte è materia da plasmare, è storia da raccontare.

La stessa esistenza del performer è materia grezza che lui stesso continua a stravolgere, ridefinire, smussare. Achille si trasforma in un'opera in costante mutamento, che raggiunge continuamente lo scopo di stupire chi la osserva.

Il suo ultimo lavoro è nientemeno che un'installazione vivente, Achille Idol is present Photo Book Experience, che si svolgerà al museo MUDEC di Milano il 22 settembre. E ha una duplice funzione: presentare il suo libro fotografico e tributare l'iconica artista Marina Abramović.

Il photo book di Achille Lauro

Ma andiamo per ordine. L'installazione artistica, come abbiamo accennato, intende presentare il photo book di Lauro. Un lavoro ragionato, edito da 24 ORE Cultura, che non è da intendersi come un mero regalo ai suoi fan.

Il photo book è infatti un compendio di immagini iconiche, di scatti inediti, di fotografie di backstage ma non solo. Comprenderà anche disegni e sketch realizzati dallo stesso Lauro, accompagnati da testimonianze e aneddoti.

Il suo scopo ultimo è quello di fotografare un momento evolutivo dell'arte e della cultura pop, che va di pari passo con quello che è il percorso di crescita, maturazione e trasformazione dell'artista.

Tracciando la storia di Achille Lauro, analizzandone lo stile e le performance (inclusi i provocatori “quadri” portati in scena nell’ultimo Festival di Sanremo), il photo book ne immortala l'ascendente sul pubblico e l'impatto sulla scena artistica contemporanea.

L'installazione al Mudec

Se già il libro si propone come un cult anche grazie al contributo attivo dello storico della moda Matteo Guarnaccia, dello stylist Nick Cerioni, del music manager Angelo Calculli e della social media manager Francesca Limardo, il modo in cui verrà presentato al pubblico ne aumenta l'iconicità.

Lauro tributerà Marina Abramović e la sua famosa performance The Artist is Present, durante la quale l'artista rimase seduta a un tavolo appositamente allestito al MOMA d New York per 736 ore.

Durante la sua permanenza, la Abramović osservava, senza agire o parlare, i visitatori che venivano invitati a sedersi di fronte a lei. Storico fu l'incontro con Ulay, ex compagno e amore della sua vita.

Non stupisce dunque che Lauro abbia scelto proprio questa performance così intensa per la sua presentazione, ma chiaramente le modalità d'esecuzione cambieranno. A tal proposito è stato rivelato che il libro è il medium, Lauro il Messaggio.

La mostra

A completare la performance artistica di Lauro sarà l'inaugurazione de La camera delle meraviglie di Achille Lauro, mostra che dal 23 settembre al 10 ottobre condurrà i visitatori del MUDEC nel mondo del performer.

La mostra metterà in vetrina, tra le altre cose, degli abiti firmati da Gucci che hanno segnato gli ultimi due anni di carriera dell’artista, con un focus sulle esperienze sanremesi.

Al fianco degli abiti si troveranno curiosità e oggetti come aste, chitarre, tazzine di caffè sporche di rossetto, bottigliette d’acqua accartocciate, diari, appunti, trucchi, parrucche e marchingegni con finto sangue: tutti strumenti che hanno affiancato la perfezione estetica delle esibizioni di Lauro.

Ancora, si troveranno alcuni approfondimenti sulle fasi di produzione e creatività precedenti al momento del dono al pubblico, con un viaggio nel processo creativo dell'artista e del suo team.